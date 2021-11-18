Во время обсуждения ситуации на Украине в многочисленных комментариях про очередные выходки украинских «свидомых» мы постоянно сталкиваемся с недоуменным вопросом: «Откуда они все повылазили?»

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что взять с украинского молодняка, который если и может сравнивать, так это бандитские годы с нацистскими. Чтобы выйти за пределы личного опыта, им надо иметь кругозор куда больший, нежели даёт нынешнее убитое образование. Необходимо обладать сверхчеловеческой интуицией, чтобы преодолеть соблазн общества потребления, но при этом не замкнуться в сектанстве или уйти в стадный национализм.

Однако мы нередко видим не только молодежь, но и персонажей 50+, которые активно занимаются уничтожением основ цивилизованного сосуществования — как те «революционно» настроенные киевские бабушки, подносившие зимой 2014 года мятежникам камни и продукты. И если жизнь будет мстить им презрением окончательно одичавших молодых (как к неисправимыми «совкам» и «пенсам»), а потом выжигать «тарифомором» — то нужно ли жалеть тех, кто выворачивал булыжники, которыми их впоследствии побивают?

Украинизация — тюрьма народов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Практически вся нынешняя украинская «элита» — это набор разнообразнейших предательств, перебежек, пресмыкательства и воровства. Чего же мы хотим от молодежи, которая десятилетиями взращивалась подобной «элитой» — от шакалов не рождаются львы. Более того, можно даже допустить, что к фанатикам-националистам ушли многие искренние идеалисты из числа молодежи, хотя и не отдающие себе отчёт, что стая, к которой они примкнули, отнюдь не львы и даже хуже шакалов.

Киношный афоризм «Вовремя предать — это не предать, а предвидеть» можно впаять девизом на большой государственный герб Украины. Перелицевание собственной истории — русской, имперской, советской — не только одна из форм мимикрии. Подобный процесс переформатирования нации имеет четко выраженную стратегическую цель. Формирование и противопоставление зримых образов — «мы и чужие», «прогрессивные европейцы — затхлые совки», «за нами будущее — с ними прошлое». Так перебежчик пытается изыскать «высокие идеалы» в оправдание собственной подлости.

Революция подлости. Стукачи и палачи © t.me/freikorps_org

Так и в нынешних российских междоусобных спорах «белых» с «красными», «регионов» с «башнями», «либералов» с «охранителями» я отчетливо вижу то, что погубило нас на Украине. Бессилие разрозненных перед силой сплоченных. Сплоченных злобой к сконструированным образам, на которых целенаправленно отрабатывается ненависть ко всей России, к ее истории и культуре, в конечном итоге — ко всем русским.

Предавшие вчера большую Родину, сегодня вполне закономерно выставили на панель и родину поменьше. Леонид Кравчук и Леонид Кучма — видные члены КПСС, Александр Турчинов и Пётр Порошенко — примерные комсомольцы, Дмитро Павлычко и Ада Роговцева — вдохновенные певцы «социалистического реализма»…

Имя им легион, и они смогли взрастить множество себе подобных. Озлобленных, лживых, давно обменявших совесть на туземные бусы. Какова элита государства — таково и будущее страны.