Подразумевается, что они, «посторонние», как бы невидимо и неслышно обитали под плинтусом, а потом внезапно оказались в центре внимания и в свете софитов. На самом деле это не совсем так. Даже более того: они не посторонние — это отчасти мы сами.
Что взять с украинского молодняка, который если и может сравнивать, так это бандитские годы с нацистскими. Чтобы выйти за пределы личного опыта, им надо иметь кругозор куда больший, нежели даёт нынешнее убитое образование. Необходимо обладать сверхчеловеческой интуицией, чтобы преодолеть соблазн общества потребления, но при этом не замкнуться в сектанстве или уйти в стадный национализм.
Однако мы нередко видим не только молодежь, но и персонажей 50+, которые активно занимаются уничтожением основ цивилизованного сосуществования — как те «революционно» настроенные киевские бабушки, подносившие зимой 2014 года мятежникам камни и продукты. И если жизнь будет мстить им презрением окончательно одичавших молодых (как к неисправимыми «совкам» и «пенсам»), а потом выжигать «тарифомором» — то нужно ли жалеть тех, кто выворачивал булыжники, которыми их впоследствии побивают?
В конце восьмидесятых годов прошлого века тогдашнее молодое поколение стало объектом манипуляции тех, кто разваливал Советский Союз. Причем разваливал с вполне конкретными политическими целями. На наших глазах ушлые комсомольские активисты превращались в успешных дельцов, секретари парткомов — в буржуазных политиков, преподаватели истории КПСС — в националистов. Предатели во мгновение ока возносились к вершинам власти, а оставшиеся верными вчерашним словам и лозунгам отправлялись на свалку истории. Мы видели, как измена и вертлявость становились дорогой к успеху.
Практически вся нынешняя украинская «элита» — это набор разнообразнейших предательств, перебежек, пресмыкательства и воровства. Чего же мы хотим от молодежи, которая десятилетиями взращивалась подобной «элитой» — от шакалов не рождаются львы. Более того, можно даже допустить, что к фанатикам-националистам ушли многие искренние идеалисты из числа молодежи, хотя и не отдающие себе отчёт, что стая, к которой они примкнули, отнюдь не львы и даже хуже шакалов.
Киношный афоризм «Вовремя предать — это не предать, а предвидеть» можно впаять девизом на большой государственный герб Украины. Перелицевание собственной истории — русской, имперской, советской — не только одна из форм мимикрии. Подобный процесс переформатирования нации имеет четко выраженную стратегическую цель. Формирование и противопоставление зримых образов — «мы и чужие», «прогрессивные европейцы — затхлые совки», «за нами будущее — с ними прошлое». Так перебежчик пытается изыскать «высокие идеалы» в оправдание собственной подлости.
Безусловно, в этом сконструированном противопоставлении есть элементы иностранного стратегического планирования, политических технологий, пропагандистской работы с обывательской массой. Но куда всё это время смотрели мы — грамотные вроде бы? На что надеялись — неравнодушные как бы?
Так и в нынешних российских междоусобных спорах «белых» с «красными», «регионов» с «башнями», «либералов» с «охранителями» я отчетливо вижу то, что погубило нас на Украине. Бессилие разрозненных перед силой сплоченных. Сплоченных злобой к сконструированным образам, на которых целенаправленно отрабатывается ненависть ко всей России, к ее истории и культуре, в конечном итоге — ко всем русским.
Предавшие вчера большую Родину, сегодня вполне закономерно выставили на панель и родину поменьше. Леонид Кравчук и Леонид Кучма — видные члены КПСС, Александр Турчинов и Пётр Порошенко — примерные комсомольцы, Дмитро Павлычко и Ада Роговцева — вдохновенные певцы «социалистического реализма»…
Имя им легион, и они смогли взрастить множество себе подобных. Озлобленных, лживых, давно обменявших совесть на туземные бусы. Какова элита государства — таково и будущее страны.