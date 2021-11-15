Войска США неоднократно вторгались в страны Латинской Америки: быстро наводили там угодный Вашингтону порядок и уходили, не задерживаясь надолго. Ещё чаще США организовывали в Латинской Америке государственные перевороты, убиравшие от власти излишне самостоятельные правительства и передававшие власть ставленникам США

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Причина простая — всё нужное США получают от своих подопечных диктатур. При этом диктатуры несут ответственность перед собственным населением за все проблемы последнего. Американцам значительно проще и дешевле обеспечивать периодические перевороты или даже кратковременные вторжения, чем принимать на свой баланс огромный регион, с населением традиционно не любящим «гринго», хоть и стремящимся перебраться в США, к тому же ещё абсолютно инокультурным, имеющим специфическое отношение как к протестантской трудовой этике, так и к англо-саксонскому понятию справедливости.

Кстати, когда баланс белых и цветных в США изменился в пользу последних, американцы с горьким удивлением обнаружили, что живут уже не в стране потомков «отцов-пилигримов» с «Мэйфлауэра», а в какой-то БЛМ-резервации. Впрочем Патрик Бьюкенен двадцать лет назад предупреждал о подобном исходе. Правда он видел главную опасность в латиносах. В этом он ошибся, латиноамериканцы, оказались способными хоть и к крайне медленной, но интеграции в американское общество. Главной опасностью стали чернокожие. В остальном же Бьюкенен на диво точно предвидел «Смерть Запада».

Тем не менее, хоть США, подорванные внутренним противостоянием, которое сами американцы сравнивают (по своему накалу, масштабу и ожидаемым последствиям) с Гражданской войной 1861-65 годов, теряют позиции во всём мире, в Латинской Америке это происходит медленнее всего. За пару столетий «удалённого господства» США практически во всех странах данного региона сформировался слой общества, вертикально пронизывающий его от самой верхушки, до самых низов, который встроился в эту систему и именно с ней связывает свои политические перспективы (у верхов) и добычу хлеба насущного (у низов).

Брошенные и кинутые. Запад забывает своих отработанных сукиных сынов

1. После государственного переворота власть переходит к военной или гражданской хунте, ориентированной на США. Хунта декларирует борьбу со злоупотреблениями предыдущего правительства и обещает, после наведения элементарного порядка, проведение выборов и переход к стандартной демократии.

2. Независимо от того проводятся ли выборы или нет, в стране устанавливается диктатура харизматического лидера (как правило военного). Разница заключается лишь в том, что в случае проведения демократических выборов, избранный президент очень быстро переходит к единоличному правлению, после чего, если выборы и проводятся, то с заведомо известным результатом. Иногда (но тоже довольно часто) хунта успевает выродиться в диктатуру ещё до всяких выборов. Так или иначе, но режим хунты быстро вырождается в режим каудильо.

3. Режим очередного каудильо падает под натиском демократической революции, объединяющей большую часть населения. Зачастую США такую революцию поддерживают. В большинстве случаев они ей не мешают. Если новое правительство оказывается недостаточно послушным Вашингтону, через некоторое время происходит интервенция или государственный переворот, после чего всё начинается сначала.

США предпочитают иметь дело с псевдодемократическими режимами, с регулярно сменяющейся властью. Это не даёт президентам забронзоветь и начать бороться за относительную самостоятельность. В принципе каудильо просто хотят некоторого перераспределения доходов в свою пользу, чтобы купить лояльность населения: на определённом этапе обнищания охранка, тюрьмы, эскадроны смерти и армия перестают работать.

Американцы предпочитают регулярно сменяемые правительства (демократию) именно потому, что, будучи неустойчивыми каждое в отдельности, они в целом создают более послушный и более устойчивый режим, чем каудилистские диктатуры. Сравните хотя бы демократическую Мексику с не так давно соседствовавшими с ней центральноамериканскими диктатурами.

«Белый снег Колумбии»: Владимир Видеманн о своей жизни в Латинской Америке © Скриншот из видео Украина.ру

Однако, как ни старались американцы, им лишь на короткое время удавалось «внедрить» демократию в подведомственных странах Латинской Америки. Дальше демократии, вынужденные считаться с интересами избирателей, начинали стремительно леветь, после чего их вновь свергала хунта, представлявшая альянс правых сил, а на смену хунте приходила популистская каудилисткая диктатура.

В Латинской Америке США к такому «круговороту веществ в природе» привыкли. Но, застолбив за собой Восточную Европу, всё же попытались хоть в этом регионе избежать трёхчленного порочного круга и внедрить в этом регионе незамутнённую проамериканскую демократию. Вы можете выбирать из сотни партий и тысяч политиков, при условии, что все они проамериканские.

В целом получилось, но владельцы слишком большой и поначалу слишком богатой Украины, наслушавшись рассказов о «второй Франции», решили, что они способны на некоторую самостоятельность. Традиционная история: местные элиты готовы были во всём подчиняться США, но желали изменить в свою пользу пропорцию дележа награбленного с их территории. Первым ответом был «демократический майдан». США просто поменяли действительно избранного президента на более послушного их воле, сохранив при этом демократический антураж и легитимировав переворот третьим туром выборов, назначенным по решению Верховного суда Украины. В целом же «демократия» сохранилась настолько, что свергнутый Янукович стал вначале премьером у Ющенко, а затем и его преемником.

Второй переворот уже не получился таким мирным — хозяева Украины не хотели уступать добычу по-хорошему. Поэтому результатом второго майдана стала хунта. США попытались легитимировать путч при помощи президентских выборов. Но местные киевские обормоты не поняли, что от них требуется и продолжили борьбу в латиноамериканском стиле. Вначале каудильо чуть не стал Коломойский, организовавший свержение Порошенко в начале 2015 года и достигший практически полного успеха. Но тут вмешались американцы и заставили несостоявшегося диктатора капитулировать и эмигрировать.

Затем сам Порошенко рванулся в диктаторы. И почти добежал уже, но американцы, оценив нижайшие уровни его популярности в народе и поддержки в элитах, а также силу потенциального сопротивления, решили, что лучше провести «честные выборы», из лояльных им кандидатов. Сказано — сделано.

Хунта: чем похожи перевороты в Чили и Украине © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

В чём секрет зеленской неуязвимости? Он прост, как правда. Некоторые наши коллеги никак не могут понять почему американцы вроде как денег Украине больше не дают, допустили катастрофический для Киева провал с «Северным потоком — 2», практически открыто несколько раз предлагали России обменять Украину на что-то нужное США, но вдруг начинают беспокоиться о «концентрации российских войск» на украинской границе и намекать Киеву, что не бросят его воевать с Россией один на один. Они ушли с Украины или всё-таки остались?

Они изменили статус Украины в своих планах. В 2014/15 годах это была корова, которую они собирались долго доить. В 2016 году пришло осознание того, что захваченный актив мусорный. Тогда Вашингтон сменил концепцию и несколько лет упорно пытался всучить Украину России в обмен на лояльность в китайском вопросе. В 2020 году пришло осознание, что Россия не собирается приобретать у Америки что-то ненужное, в обмен на что-то нужное. Украина окончательно стала неликвидом.

Но американцы прекрасные бизнесмены и очень рачительные хозяева. Выбрасывать просто так даже абсолютный неликвид они не желают. Поэтому Украина была переведена в статус расходного материала.

В данный момент США пытаются использовать миграционный кризис на польско-белорусской границы для втравливания России в европейскую войну. Поводом для атаки Белоруссии объявлен миграционный кризис, войска подтягиваются к границе. Поскольку понятно, что Россия будет вынуждена защитить Белоруссию силой оружия, заранее запущена пропаганда, обвиняющая Кремль в пособничестве организации миграционного кризиса. Поляки рвутся в бой, резонно считая, что так же, как Россия не позволит уничтожить Белоруссию, Запад не позволит уничтожить Польшу.

Вроде бы всё складывается, но для улучшения стратегического положения и создания России больших проблем, США хотят, чтобы единым фронтом, как пострадавшие от кризиса выступили Польша, Латвия, Литва и Украина. Во-первых, это растянет российский фронт от Балтики, до Чёрного моря. Во-вторых, можно будет продемонстрировать всем объединение «демократических стран» против «авторитарных агрессоров». В-третьих, при таком раскладе у России просто недостаточно сухопутных войск, чтобы двинуться дальше Калининграда, белорусско-польской границы, линии Днепра, с включением Одесской области для гарантии безопасности Приднестровья. Даже занятие этих территорий потребует не менее половины сил, которые Москва способна выделить на Западное направление, для охраны тыла и контроля занятых в Прибалтике и на Украине территорий.

Андрес Пьерантони: Беспорядки на Кубе и в Венесуэле связаны с происходящим в США © скриншот видео Globovision

Именно поэтому, Россия, подчёркивая намерение защищать Белоруссию, заявляет, что не имеет никаких замыслов в отношении украинской и прибалтийских территорий. Но каудильо-Зеленскому тоже нужен небольшой конфликт с российским участием, чтобы сплотить вокруг себя элиту и народ или хотя бы получить возможность обвинить всех своих оппонентов в работе на врага во время войны. Воевать в одиночку Киев боится. Но там считают, что не могут же американцы бросить на произвол судьбы не только Украину, но сразу всю Прибалтику и Польшу. В большой компании Зеленский бы повоевал.

Но именно в этот момент, некстати, для него закрылись рынки угля, газа и электроэнергии, что даёт возможность борющимся против него украинским олигархам в любой момент устроить кризис с отоплением, дополнить его кризисом с питанием и полирнуть веерными отключениями электроэнергии. В такой ситуации не до войны — собственный благодарный народ разорвать может. Поэтому Зеленский настойчиво добивается от Запада обеспечения украинской энергосистемы, необходимыми для прохождения зимы энергоносителями, тогда он готов воевать. Впрочем он и России пытается намекать, что если Москва сменит гнев на милость и обеспечит его углём и электричеством, то может рассчитывать на абсолютную лояльность Киева во время зимнего кризиса. В Росси ему не верят, но пытаются просчитать, что опаснее, не дать ему ни одного шанса (рискуя тем, что загнанная в угол крыса в отчаянии набросится на медведя) или попытаться дозировано снабжать его энергоносителями, с таким расчётом, чтобы он не мог создать запасы и при любом несанкционированном движении можно было бы моментально отключить Украину от системы жизнеобеспечения.

Оба варианта имеют свои преимущества и свои недостатки. Впрочем, для России сейчас важнее всего избежать на Западе войны с коалицией «демократических лимитрофов», а лучше всего избежать войны в принципе. Что же касается Зеленского и Украины в целом, то их главная проблема заключается в том, что они так и не поняли, что их, как неуловимого Джо, никто не ловит, ибо никому не нужны. Никто не хочет их оккупировать и никто не собирается строить на их территории базы для нападения на Россию. Они одноразовый расходный материал и крупные игроки сейчас заняты тем, что стараются этот бидон с дерьмом и петардой внутри подкатить под дверь соседу, а самим отойти, чтобы не забрызгало.