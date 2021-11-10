Миграционный кризис на польско-белорусской границе особо отчетливо оттенил характерную черту политики официальной Варшавы - невероятное, иезуитское лицемерие

В том, что люди из фактически уничтоженных при участии натовской Польши стран спасаются в Европе, там видят исключительно интригу Лукашенко и Путина, но никак не последствия собственной политики

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Пилсудскому в Кракове тоже диверсия Кремля, а украинские водители-дальнобойщики, колесящие по дорогам Польши с портретами Бандеры за стеклом — агенты ФСБ. А может просто надо меньше поддерживать «цветные революции»» в других странах, тогда и у вас самих проблем поубавится?

Но как удержаться от соблазна вмешаться, например, в украинские дела, если родственник президента Польши Анджея Дуды — Михаил Дуда — сам был бандеровцем и с 1937 года являлся членом ОУН. Сообщает известная украинская историк и публицист Мирослава Бердник: «В 1939 году [М. Дуда] отправился в Рейх и после спецподготовки попал в спецбатальон "Роланд". В конце 1941 года (отличившись в резне отступающих семей красных командиров) попал в знаменитый "шуцманшафтбатальон-201" в Белоруссии. <…> В июне 1947 прорвался через Чехословакию на Запад, в ФРГ. Был завербован американцами… В 1950 заброшен с парашютом в СССР. Но тут удача Михаила Дуды кончилась — диверсионная группа была окружена, а отважный герой, который точно знал что ему будет за сожженных детей в Белоруссии, — отважно застрелился».

Так что в русофобской и людоедской политике Анджея Дуды, можно сказать, угадывается определённая семейная традиция — наряду с внешним сходством со своим предком. А может дело в куда глубоких причинах, в самой истории Польши за последние сто лет?

После восстановления независимости Польша быстро стала авторитарным государством с сильнейшими антикоммунистическими, антирусскими и антисемитскими воззрениями. Так, в конце октября 1938 года Германия решила депортировать 18 тысяч польских евреев из пределов Рейха, но Польша категорически отказалась принимать своих сограждан-евреев и несчастные люди оказались запертыми на нейтральной полосе между двумя государствами.

Мигранты прорвались в Польшу из Белоруссии © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Гершель Гриншпан застрелил в Париже немецкого дипломата фон Рата, что 9 ноября 1938 года обернулось грандиозным антисемитским погромом, вошедшим в историю как «Хрустальная ночь». Послушаешь новости о мучениях людей на польской границе в наши дни — и вспоминается эта история почти вековой давности, годовщину которой отмечали буквально вчера.

Впрочем, пограничная принципиальность Польского государства куда-то испарялась, если речь заходила о границах чужих. При гитлеровском разделе Чехословакии, Польше досталась территория в районе Тешина с населением 228 тысяч человек, из которых большая часть были чехами. Или, к примеру, вспомним захват поляками литовской столицы Вильнюса. Не обошлось и без насильственной «полонизации» и «деколонизации», в частности, массового уничтожения оставшихся со времен Российской империи православных храмов. Сам обер-людоед Гитлер уважал польского диктатора Пилсудского настолько, что после оккупации Польши в 1939 году посетил бывшую резиденцию «коллеги» и возложил венок на его могилу.

В те же самые годы один из главных дирижеров общеевропейской политики британский премьер-министр Невилл Чемберлен в частном письме писал: «Россия внушает мне самое глубокое недоверие. Я нисколько не верю в ее способность провести действенное наступление, даже если бы она этого хотела. И я не доверяю ее мотивам, которые, по моему мнению, имеют мало общего с нашими идеями свободы. Она хочет только рассорить всех остальных. Кроме того, многие из малых государств, в особенности Польша, Румыния и Финляндия, относятся к ней с ненавистью и подозрением». Вот где корни приведшего ко Второй Мировой войне «Мюнхенского сговора» (да и политики Евросоюза сегодня).

И если Чемберлен поступил «честно-благородно», отдав на съедение Германии и Польше беззащитную Чехословакию, то почему же Сталин год спустя повел себя «нечестно-неблагородно», скормив тем же самым немцам русофобскую Польшу (вместе с утащенной ею ранее Тешинской областью) и присоединив по «линии Керзона» ранее отторгнутые поляками Западную Украину и Западную Белоруссию? Ведь обозначивший ещё в 1919 году эту линию-границу лорд Керзон тоже был англичанин, если не ошибаюсь.

В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

Почему бы вечно скорбящим о своей нелегкой судьбе полякам не снять высокохудожественный фильм о «подвиге» — убийстве беззащитных медсестер? Ах, да, теперь они сражаются с мигрантами на границе, и даже известный украинский неонацист Дмитрий Ярош предложил им свою помощь. А господин Порошенко, во время правления которого со своей Родины уехали миллионы украинцев, потребовал введения против президента Белоруссии «адских санкций».

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Варшава старается дружить с бандеровским Киевом, до боли прикусив память о Волынской резне и когда-то польском Львове — зато охотно сносит памятники советским солдатам. Не пропускает беженцев в Германию — зато снимает ксенофобские киноленты об украинцах, которых сама зазывает к себе на работу и учебу. В частности, большой общественный резонанс вызвал новый польский фильм «Петля» из жизни украинской мафии в Польше — бандитов, проституток, наркоторговцев. «Я посмотрела фильм и просто шокирована. Отношение к украинцам и так было не лучшим — некоторые обзывали "курвой", когда слышали, откуда я приехала», — жалуется журналистам издания «Страна.ua» живущая под Краковом львовянка Виктория Смаль. По словам госпожи Смаль, во время просмотра фильма «Петля» половина зала смеялась и кивала, мол, да, украинцы — такие.

Но некоторых жителей майданной Украины, увы, устраивает даже такое скотское отношение. С изумлением описывает киевские реалии много лет не бывавшая на родине бывшая жительница украинской столицы: «…Все ищут возможность куда-нибудь уехать. Хоть в Польшу. Там "костёлы красивые, не то что эти православные сараи" (цитата одного из моих собеседников)».

Таково оно, скромное счастье мигранта из бедной и разорённой «западными партнёрами» страны. На разрисованном желто-блакитными красками памятнике диктатору Пилсудскому в Кракове неизвестные написали «Польша не только для панов» — но, видимо, и для жертв их внешней политики.