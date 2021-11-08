За прошедшие годы расхожая фраза «пробито дно» на Украине потеряла свое определение уникальности события — пусть даже с отрицательной коннотацией. Ежедневное моральное падение, «пробивание дна» — не исключение из правил, но обыденность. Пробуждение самых отвратительных человеческих качеств и есть суть правящего режима

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вспомним, например, убитую своими «побратимами» майданную активистку Екатерину Гандзюк из Херсона. «Одесса 2 мая 2014 года показала, где граница и край, и другого способа не было, — приветствовала ныне покойная Гандзюк массовое убийство одесситов в Доме Профсоюзов, — спасибо, одесские патриоты, что граница Мордора хоть рядом, но мы по эту сторону… Спасибо, что остановили эту плесень. Ни капли жалости, ибо им бы тоже было нас не жаль».

Люди, которые радовались «революции достоинства», а сегодня радуются цензуре, доносам, убийствам, могут найти оправдание всему (и они его находят). В эти дни вышел на волю один из убийц Екатерины Гандзюк, Виктор Горбунов: его участие в АТО послужило для суда «смягчающим обстоятельством» — целиком в логике покойной госпожи Гандзюк.

И захватывавшего в августе здание Кабмина террориста (бывшего добробатовца из «Айдара» Владимира Прохниченко) потихоньку перевели из СИЗО под домашний арест. И патентованный убийца, неонацист Сергей Стерненко ведёт активную общественную жизнь (президент Владимир Зеленский даже думал, как утверждает сам Стерненко, назначить его на должность в СБУ), и убийцы Олеся Бузины гуляют на свободе…

Убийство Гандзюк: фигурант дела вышел на свободу © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк? Евгения Шварца «Дракон». «Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?», — отвечает ему рыцарь Ланселот. Выпускники Харьковского авиационного училища имени Кожедуба, «рыцари неба», бодро маршируют под песню «Батько наш Бандера!», надо полагать, отлично понимая, что трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб был ярым врагом гитлеровцев и их подручных. Которыми, в числе прочих, являлись и украинские националисты — что бы там сейчас ни выдумывали фальсификаторы из Института национальной памяти.

Так же отлично известна биография пронацистского коллаборанта Олеся Бабия, в честь которого в Киеве переименовали улицу героя-разведчика Николая Кузнецова. Празднуя позорное переименование, депутаты Киевсовета тоже спели «Батько наш Бандера», причем запевалой выступила депутат Киеврады Динара Габибуллаева. Вы уверены, что образованная девушка не понимает, что на Бандере, бандеровцах, Олесе Бабие кровь бесчисленного числа людей — в том числе жертв Холокоста?

Можно напомнить, как во время недавней войны за Карабах некоторые представители кавказской диаспоры разразились удивительными заявлениями. «Мы еще хотим сказать, что Крым и Карабах — наша общая боль, и мы будем бороться вместе до конца, до освобождения Карабаха и до освобождения Крыма», — говорил, в частности, представитель азербайджанской диаспоры Ялчин Гахраманоглу. Другой «активист», Вагиф Алваратов, утверждал: «Мы знаем, и Украина страдает от Российской империи — так же и Азербайджан страдает. <…> Русский шовинизм и Российская империя всегда — где российские солдаты, всегда там война. Но я уверен: украинская, турецкая, азербайджанская, плюс молдавская, грузинская совместная борьба остановит российский шовинизм, имперские амбиции, и мы вернем все потерянные земли».

Мне кажется, наиболее уважаемым представителям азербайджанской диаспоры в РФ разумно донести до своих собратьев на Украине простую мысль: такие высказывания по отношению к России некорректны, бросают тень на политику Ильдара Алиева, а в случае с публичным прославлением бандеровщины — возмутительны не только для русских, но и миллионов поляков и евреев.

Дикарские развлечения. Шутки и прибаутки современной Украины © Telegram-канал «Украинский формат» Арсен Аваков — армянин, а Владимир Зеленский — еврей. Вопрос в прославлении гитлеровских негодяев (с которыми боролись в том числе и советские воины — и азербайджанцы, и евреи, и армяне), фанатичной ненависти к России (стратегического партнера Азербайджана), к русским людям. Разжигание этнического национализма ведет к огромным бедам в любой стране, и Украина — тому яркий пример.

Постмайданная пропаганда дошла до откровенного бреда. «Достижение гендерного равенства является важным условием европейского стремления Украины. Соответственно, если мы двигаемся в направлении сближения с НАТО… нам необходимо работать над достижением гендерного равенства, — излагает на пресс-конференции в Киеве "уполномоченная по вопросам гендерной политики" Екатерина Левченко. — Когда пытаются противопоставить Украину Западу именно по оси гендерной политики, это стоит понимать так, что Украину хотят вернуть в лоно Российской империи». Множество иных аналогичных примеров «вины России» прилагается.

Да что там проблемы ЛГБТ! Господин Зеленский в интервью агентству AFP впрямую обвинил Россию во всеобщем энергетическом кризисе: «Это настоящая газовая агрессия против Евросоюза… Я надеюсь, что страны ЕС осознают беспрецедентную необходимость совместных усилий, что уважение европейских ценностей и правил — единственный способ сохранить европейскую энергетическую независимость. И здесь Украине есть что предложить». Наверняка «гендерное равенство».

Русские пришли. Мы виноваты во всем Джон Керри призвал на трибуну украинского лидера, того в зале не оказалось. Ушёл куда-то, поставив бывшего вице-президента США в дурацкое положение. Зато по возвращении домой, на заседании Верховной Рады, президенту Украины нардеп Гео Лерос показал неприличный жест средним пальцем. Высокие, высокие отношения.

Тем временем списки персон, угрожающих безопасности Украины, — наряду с почти тремя сотнями российских артистов, — пополнил российский юморист Максим Галкин (вроде бы год назад он спародировал Зеленского). В «патриотическом»» угаре в расстрельный список внесли даже обычного украинского актера Валентина Томусяка; как он сам пояснил — по доносу какого-то «активиста».

На Украине уже давно лютует собственное представление об искусстве, о порядочности, о патриотизме. Например, жену известного добробатовца Семена Семенченко, Наталью Московец, уличили в краже со счетов «Благотворительного фонда батальона "Донбасс"» не менее 150 тысяч гривен. Согласно материалам дела, деньги она тратила на свои нужды, никак не связанные с деятельностью фонда, и ей уже объявлено о подозрении по факту совершения кражи (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

В стране, где деньги воруют миллионами, а зарплата какого-нибудь Сергея Лещенко в «Укрзализныце» исчисляется тремястами тысяч гривен в месяц, аппетиты госпожи Москвец весьма скромные. Тем более, как поведал журналистам заместитель председателя фракции правящей партии «Слуга народа» Николай Тищенко, на киевских базарах сейчас всё продаётся очень дёшево. По его словам, на Бессарабском рынке (что на Крещатике) гречка стоит всего 12 гривен за килограмм, сало по 50, а говядина якобы по 50-70 гривен, можно купить и за 20. Этим откровениям из уст народного депутата изумились не только журналисты, но и обычные граждане.

Как писал в таких случаях классик, «узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа». И, похоже, народ что-то подозревает. Как утверждают социологи (опрос социологической компании RNB Group), о своем намерении навсегда покинуть страну заявляют порядка 40% граждан Украины (для сравнения — даже в трагическом феврале 2015 года таковых насчитывалось 28%). Похоже, выстроенное на аморальности, подлости и позоре государство устраивает далеко не всех. Согласно новому опросу КМИС, направление, в котором в настоящее время движется Украина, не одобряет 71% жителей страны.

Казалось бы — их подавляющее большинство, и одобряет происходящее на Украине всего полтора десятка процентов опрошенных. Но режим (о высоких нравственных качествах которого мы только что рассказали) эти 15% населения вполне устраивает. А в количественном исчислении — этих людей миллионы. Они организованы, вооружены и правят.