В неуклонно ухудшающейся экономико-политической ситуации украинские элиты продолжают винить не себя, а Россию. Именно ее кознями объясняют неудачи последних лет сторонникам «революции гидности»

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Виктор Ляшко в низких темпах вакцинации на Украине обвинил — разумеется — российскую пропаганду.

«Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах», — говорит Ляшко, который вступая в должность министра пел совсем иные песни: «Я, Виктор Ляшко, в должности государственного санитарного врача Украины, кандидата на министра здравоохранения, обещаю в летний период провести 10 миллионов прививок. Это как минимум и гарантированно». Помешали враги. Это бывает.

Вот в ходе пленарного заседания Верховной рады бывшая вице-спикер, а ныне нардеп Ирина Геращенко заявила, что отставка спикера Дмитрия Разумкова — следствие болезненного желания нелюбимого ею Зеленского встретиться с Владимиром Путиным.

«У Зеленского есть ещё одна нереализованная мечта. Он мечтает лично встретиться с Путиным, а так как Путин не хочет с ним встречаться, Зеленский решил сделать подарок на его день рождения, — объясняет подноготную отставки спикера ВР Разумкова одна из самых странных женщин Верховной Рады. — 7 октября у Путина день рождения, и Зеленский, и "слуги" дарят на блюдечке изнасилованный украинский парламент».

Сброд во власти. Разложение как фактор управления © Facebook, Denis Malyuska Егор Чернев уверяет, дословно, что «натравить Беларусь на Украину и воевать с нами под белорусским флагом на сегодня является идеальным для Путина вариантом».

Даже изловленный в Грузии профессиональный майданщик Саакашвили — и тот в своём аресте винит Владимира Путина. «Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина, — написал Михо в письме, переданном 2 октября из тюрьмы, — Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас».

Вспомнилось, как другого бывшего президента — Петра Порошенко — после фешенебельного отдыха на Галапагосских островах, во время пересадки в Амстердаме опознал один из «героев АТО» из батальона «Азов» и стал матерно укорять за мотовство. «Тебе не стыдно?», — добаdляя смачной ругани громко вопрошал атошник Порошенко, а тот отвечал, что всё происходящее — «российская пропаганда».

Коллективное расследование журналистов из разных стран о международной коррупции, которое получило название «Досье Пандоры», затронуло и Украину. Были опубликованы данные по многочисленным офшорам проекта Владимира Зеленского «95 квартал», а также другие компрометирующие действующего президента и его ближайшее окружение сведения. По мнению некоторых экспертов, скандал может обернуться репутационными потерями для господина Зеленского и идеологическим обоснованием для его импичмента — следовательно, расследование «выгодно России».

Разумеется, русские виноваты и в недавнем глобальном сбое Facebook, Instagram и WhatsApp: конкретно, маршрутизацией центра обработки данных Facebook занимались русские специалисты Петр Лапухов и Алексей Андреев. Россия виновата и в том, что Украина (как и прочая Европа) запутались в собственных газовых игрищах: первые — до сих пор изображая из украденного из трубы «реверсный газ», вторые — задерживая сертификацию «Северного потока-2».

Теперь, когда цена на газ астрономических величин (в том числе, из-за срыва поставок американского СПГ в Европу) американцы винят Россию. Посол США в Москве Джон Салливан в интервью «Интерфаксу» особо подчеркнул: у русских достаточно газа, дабы удовлетворить энергетические потребности Европы — именно потому Россия должна продавать газ по более низкой цене американским союзникам, вроде Украины. Иначе Путин опять виноват.

Бывшая советница Трампа по России, Фиона Хилл, выпустила мемуары, в которых написала, мол, Владимир Путин брутально воспользовался ее некрасивостью. Когда ее посадили рядом с президентом РФ в ходе экспертного мероприятия в России, она сообразила, что это сделано специально, поскольку женщина без ярких внешних данных выгодно оттеняла российского президента.

Как русский Львов стал русофобским и что с ним будет © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

В Киеве глорификатор бандеровских исполнителей Холокоста Иосиф Зисельс договорился до того, что обвинил украинских историков Юрия Радченко и Васыля Расевича в тайной работе на Москву. «Зисельсу не нравится, что эти ученые исследуют коллаборацию некоторых украинцев с нацистами, и, вместо того, чтобы скрывать результаты своих исследований, пишут статьи и выступают на конференциях. За это им, якобы, платит Россия и Израиль», — сообщает директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Работающая на Москву «пятая колонна» проникла во все сферы общественного бытия. Намедни осуждён украинский инженер-технолог, бывший работник «Укроборонпрома», который по контракту в России оказывал техническую помощь в строительстве противодиверсионного катера для нужд ФСБ, а также понтона для ВМФ РФ. А украинский флагманский корабль «Гетман Сагайдачный» неустанными стараниями российских шпионов во власти выведен из строя по причине полного износа моторесурса гордости незалежного флота (злой умысел врага подозревают многие фейсбучные «патриоты»).

Чтобы пресечь зраду в будущем, Служба Безопасности Украины — при финансовой поддержке правительства США — запустила телефонный номер «горячей линии». «Главная цель кампании — борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора. Кампания продлится три месяца и будет проходить в тех областях Украины, которые кроме зоны проведения ООС представляют повышенный интерес для иностранных спецслужб. Это Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области», — сказано в сообщении СБУ.

Нетрудно заметить, что речь идёт о русскоязычных областях, где коварному Путину притаиться проще простого. «Наша цель — блокировать враждебную пропаганду и деятельность российских агентов по разжиганию межнациональной розни, созданию искусственных конфликтов и вербовке местных граждан», — настаивает СБУ, видимо искренне полагая, что Ирина Фарион, Лариса Ницой, Остап Дроздов и десятки тысяч прочих украинских ультранационалистов — это «российские агенты по разжиганию межнациональной розни». Или все-таки их собственная эсбеушная свора?

Но виновата всегда Россия — даже в том, что украинцы массово отказываются смотреть майданную телепродукцию. Известная украинская неонацистка Елена Белозерская подтвердила: несмотря на все запреты, большинство населения Незалежной смотрит российские телеканалы или местные «пророссийские» ресурсы.

«Россия очень много бабок вбрасывает на развитие антиукраинских, завуалированно антиукраинских — вроде бы нейтральных, но таких, которые в выгодном России курсе воспитывают людей, телеканалов, персон, ведущих, журналистов, политиков и так далее, — жалуется Белозерская, — Мы не можем конкурировать с ними в этом плане, у нас намного меньше интересного, талантливого, яркого, чем у них… А россияне под видом какого-то аполитичного юмора проталкивают свои месседжи, свой российский патриотизм и так далее».

То есть даже в тупости майданной пропаганды виновата Россия — как и в желании некоторых российских артистов низкой социальной ответственности подзаработать на Украине. «Это послы Путина. Они напоминают, что "русский мир" их помнит. Тем более, такие люди, которые давали концерты в оккупированном Крыму, а сейчас приехали зарабатывать деньги сюда. Я считаю, мы не можем быть безразличны к этому», — во время попытки сорвать концерт российской певицы Ирины Круг в Днепропетровске заявил местный «активист» Василий Чабанов.

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Здесь и профинансированная американцами «горячая линия» пригодится. А чтобы меньше тратить на стукачей денег американских налогоплательщиков, надо побольше газа прогонять через территорию Украины — дабы Путин дал больше денег на поимку шпионов Путина. Коварство Мордора не знает пределов.

А мы живем-поживаем, ни о чём том не ведаем. И главный город «Темного царства» — Москва — в этом году стала четвёртой в рейтинге The World`s 100 Best Cities (первые три позиции Лондон, Париж, Нью-Йорк), а Санкт-Петербург расположился на 17 месте среди списка лучших городов мира. Для понимания: Киев, как и все другие украинские города, в рейтинг вообще не попали.

«Не иначе как очередная зрада и козни коварного Путина! — прокомментировал результаты рейтинга украинский оппозиционный политик Александр Голуб, — Ведь в Украине рагули до сих пор самодовольно друг другу рассказывают, что за поребриком едят ежей, не знают что такое теплый туалет, туалетная бумага, хорошие дороги, не пользуются интернетом, горячей водой и прочими благами цивилизации… Это же так успокаивает и вдохновляет хуторянское жлобьё на дальнейшую деградацию».

Ну и Бог с ними, для майданщиков мы во всём и всегда будем виноватыми. На каждый лай не обернёшься — нам своё созидать.