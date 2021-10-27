Киевский завод «Большевик» продали за бесценок и без обещанной приватизаторами «прозрачности». Декоммунизация на Украине оборачивается деиндустриализацией страны.

В Киеве продали с аукциона легендарный завод «Большевик», который называли после декоммунизации Первым киевским машиностроительным заводом. Это историческое предприятие основали в 1882 году швейцарский инженер Яков Гретер вместе со своим чешским коллегой Иосифом Криванеком. И оно по праву считается одним из старейших заводов на территории Украины.

«Большевик» полностью уничтожили во времена оккупации — вплоть до его фундамента. Однако советское правительство распорядилось обустроить передовой промышленный комплекс, который считался флагманом полимерного машиностроения и работал на оборонку. Причем, для него готовили кадры в расположенном по соседству киевском Политехе, а работникам завода построили прекрасное жилье в тогдашнем Жовтневом районе украинской столицы.

После 1991 года «Большевик» находился в глубоком кризисе, однако оставался в списке стратегически важных госпредприятий — хотя его опустевшие полуразрушенные цеха сдавали в аренду под офисы коммерческих фирм и хранили там импортный ширпортеб с Шулявского вещевого рынка. Государство признавало, что страна нуждается в подобном заводе — в том числе, для развития украинского ВПК. Но денег на его возрождение так и не находилось, несмотря на многократные обещания, звучавшие из Кабмина. Гроздья гнева и протестов. Жизни украинских заробитчан тоже важны

И вот завод отдали в частные руки. Новый собственник, которого связывают с известным украинским олигархом, купил предприятие за за 1,42 млрд грн — при стартовой цене 1,39 млрд. То есть, практически без наценки, которую не стали поднимать даже для вида. Торги были мгновенными, и никто не сомневался, что их результат предопределили заранее — потому что приватизационный аукцион являлся обыкновенной имитацией честной рыночной конкуренции, которая существует исключительно в воображении «молодых реформаторов».

«На 140 году жизни завод, бывший одной из визитных карточек столицы, дожился до позорного аукциона со стартовой ценой в 45 млн евро — примерно по 10 евро на киевлянина. Прозрачность продажи исключительно показная. Под ковром этой аферы десятки судебных решений и сделок», — пишет об этом киевский ученый Илья Деревянко, проживающий сегодня в Германии.

Скандальность приватизационной сделки признали самые яростные сторонники тотальной приватизации уцелевшей украинской госсобственности.

«Завод «Большевик» — а это жирнейшая территория почти в центре Киева — продали практически по стартовой цене. Даже Сережа Лещенко обалдел. «Конкуренции за завод не случилось, поскольку часть цехов находится под контролем у частных структур. Злые языки связывают эти структуры с Василием Хмельницким. И потенциальные участники торгов понимали, что участие в приватизации потом обернется войной с ним. Убедить инвесторов участвовать в такой приватизации не смог Фонд государственного имущества. В результате, завод с территорией ушел за цену, которая меньше чем на 5 процентов выше стартовой. Победителя приватизации тоже связывают с Василием Хмельницким». Прозрачная приватизация, деолигархизация и все такое», — иронично написал об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

«Поздравляю всех нас. Большая приватизация состоялась, дух большевизма остался в прошлом!», — издевательски заявил по итогам аукциона глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, который привычно старается преподнести эту явную зраду в качестве перемоги. А Киевляне уже спорят, что именно построят на месте окончательно декоммунизированного завода — стометровые небоскребы или новый торговый центр?

«Скорее всего бизнес больше интересует не сам завод, а земля под ним — теперь там может появиться очередной ЖК или ТРЦ», — рассуждает об этом телеграм-канал «Киев. Главное. Политика».

Представители трудового коллектива пытались остановить уничтожение предприятия, которое накопило перед ними огромный долг по зарплате. Недавно они пропикетировали для этого Верховную Раду — причем, участники акции выходили к парламенту под красно-черными бандеровскими знаменами, чтобы их не побили или не затравили за написанное на плакатах запретное слово «Большевик».

Однако приватизаторы не обратили на людей никакого внимания, и теперь их просто выбросят на улицу. Хотя когда-то рабочие этого завода умели эффективно отстаивать свои социальные требования. Ведь в 1905 году его цеха стали центром исторического восстания, положившего начало знаменитой Шулявской республике. Так называли самоуправляемый район, который создали на Шулявке пролетарии и студенты КПИ, выходившие на улицу под другими, красными флагами.

Приватизация «Большевика» стала знаковым событием — потому что она знаменует очередной этап деиндустриализации Украины. Демонтаж советского промышленного наследия продолжается ударными темпами и практически повсеместно. К примеру, в Николаеве уничтожили Черноморский судостроительный завод, который строил когда-то самые мощные в мире военные корабли.

Здания ЧСЗ разрушены, оборудование вывезено и распилено на металлолом, а суд постановил окончательно ликвидировать это предприятие, которое так и не смогло расплатиться с накопившимся за постсоветское время долгом. Хотя, при этом, Украина покупает в Европе и США морально и технические устаревшие посудины, списанные на заслуженный отдых. И без проблем находит для этого средства из госбюджета.

Борьба с «духом большевизма», которой похвастался после продажи «Большевика» Сенниченко, происходит сейчас в большинстве украинских областей. Причем, от нее страдают не только недобитые реликты тоталитарного советского машиностроения, которые случайно дотянули до наших дней.

На днях в Житомире ушла под снос легендарная чулочная фабрика, которая была построена в 1935 году и производила высококачественные носки, известные под брендом «Легка хода» («Легкая походка»). Она по праву считалась одним из самых успешных предприятий своего региона — поскольку чулочная продукция продавалась на каждом украинском базаре, и считалась в Житомире чем-то вроде местной визитной карточки.

Однако это не помогло. Новые собственники перенесли производство в здание бывшей музыкальной фабрики, где для него не создано никаких условий. А на месте снесенных цехов собираются возводить торгово-развлекательный центр. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Все это не предвещает ничего хорошего для будущего страны, охваченной перманентным кризисом и страдающей от бесконечной войны. Иностранные инвесторы не спешат открывать на территории Украины новые предприятия, несмотря на дешевизну туземной рабочей силы — хотя их пламенно призывал к этому все тот же Сергей Лещенко. А нехватка рабочих мест усиливает миграцию молодого трудоспособного населения, которое устраивается на иностранные предприятия, усиливая стагнацию украинской экономики.

Остается лишь ждать декоммунизации пенсий, которая явится естественным следствием этого разрушительного процесса. Потому что это поставит окончательную точку в разрыве с большевистско-советским прошлым.