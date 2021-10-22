Люди считающие, что украинский режим действует нелепо и сумбурно, ошибаются - план трансформации украинского общества реализуется последовательно и неумолимо. Анти-Россия уже создана и ее готовят к войне

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Речь идёт об освященной СНБО Украины сводной таблице, в которой расписано — как можно и нельзя называть те или иные исторические события, органы власти или географические понятия. Например, согласно украинскому новоязу, Крымский мост должно называть либо «так называемый Крымский мост» (почему «так называемый»?), либо «Незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной Автономной Республикой Крым и РФ через Керченский пролив».

«Великая Отечественная война» отнесена к разделу «фейки и клише», ее велено именовать просто «Второй Мировой войной» (хотя это набор различных военных кампаний, например, «Война на Тихом океане»), или же «советско-немецкой» — как бы подчеркивая, что Украина к ней отношения не имела.

Приказано также игнорировать исторические термины «Новороссия» и «Малороссия», следовательно — целый пласт связанной с ними художественной и научной литературы. Нежелательно использовать обобщающее словосочетание «Юго-Восток Украины» — лишь с разбивкой по названиям отдельных областей. Разумеется, отдельной строкой запрещены названия «ЛНР» и «ДНР», запрещено считать госпереворот 2014 года «цветной революцией», и подобных позиций несколько десятков.

«Евангелие диктатуры»: ОПЗЖ раскритиковала составленный СНБО глоссарий © Оппозиционная платформа - за жизнь ссылку на документ, и не могу удержаться от констатации, что подобный ход событий был абсолютно предсказуем.

Как только украинские журналисты-«демократы» в 2014 году неистовой толпой начали требовать запретить российские СМИ, информационные ресурсы Антимайдана, разгонять откровенные фейки про русский спецназ на Майдане или отрезанное «ухо Булатова» (поди уж забыли такого?) с их собственным будущим всё было понятно. Далее — сознательная ложь про события на Юго-Востоке Украины (никто мне не может запретить писать именно так), радостный вой после убийства Олеся Бузины, верноподданный восторг после уничтожения оппозиционных СМИ — от почти незаметного канала КРТ до трёх «телеканалов Медведчука», групповое участие в травле десятков опальных коллег — от Владимира Скачко и Кирилла Вышинского до Василия Муравицкого и Руслана Коцабы, и ещё множества других.

В СНБО заявили, что таблица «правильных терминов» рекомендована для использования органами государственной власти, местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора. Отныне они должны излагать, тщательно сверяясь с «глоссарием» от «Центра по борьбе с дезинформацией» под руководством Полины Лысенко (Чиж) — девицы, ранее уличённой в пересылке в американское посольство материалов уголовных дел из НАБУ.

Впрочем, кроме Полины и ее организации, в создании словаря украинского новояза принимал участие целый ряд ведомств, которые перечисляются в преамбуле: «Офис Президента Украины, Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, Министерство обороны Украины, Министерство иностранных дел Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерство внутренних дел Украины, Офис Генерального прокурора, Служба безопасности Украины, служба внешней разведки Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Государственная пограничная служба Украины».

Таким образом можно констатировать, что в документе воплощено всё лучшее, что дала Украине «революция гидности». Киевский адвокат Максим Могильницкий не без ехидства предлагает дополнить «глоссарий» новыми эвфемизмами: «Не "грабительские тарифы", а "европейская цена". Не "коррупционер", а "патриот". Не "продажа сериалов России", а "культурная экспансия". Не "семипосольщина", а "независимость"». Полагаю, у каждого из нас найдётся парочка достойных дополнений…

Однако за всем кажущимся абсурдом происходящего стоит последовательно реализуемый план переформатирования многомиллионной нации, ее пропагандистского растления и создания особого понятийного аппарата. В рамках этой задачи сторонники майданного режима обязаны не только использовать новояз, но и дисциплинированно подчиняться сверхзадаче «консолидации нации».

Цугцванг успеха. Зачем Зеленскому гибридная диктатура © Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона" (2012)

Ведущие программы Общественного телевидения Украины «Обратная связь» Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября также сделали заявление о давлении на них со стороны Офиса Президента. В частности, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции «Слуга народа» на эфирах. А шеф-редактор ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Дарья Тарасова в комментарии изданию «Сегодня» тоже подтвердила, что испытывает давление со стороны ОП: «Несмотря на то, что сейчас в Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются прежними».

Да и сами депутаты из монобольшинства не раз признавались в наличии особых «темников», по которым они обязаны высказываться в СМИ. Как мы помним, именно наличие подобных «темников от Медведчука» (руководителя АП эпохи президента Л. Кучмы) стало одним из катализаторов «Оранжевой революции» 2004 года.

Но сегодня «это нога — чья надо нога». После закрытия зимой этого года оппозиционных каналов 112, NewsOne и ZIK Зеленский говорил: «Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности». И результаты «борьбы» Зеленского вами приветствовались.

В эфире ныне фрондирующего телеканала «Украина 24» после закрытия оппозиционных телеканалов Виктора Медведчука один из ведущих украинских политиков Игорь Смешко настаивал: «Даже в правовом, демократическом государстве во время Второй мировой войны всех граждан Америки японского и немецкого происхождения отправили в лагеря. Война имеет свои законы. Говорить в этом случае о "свободе слова", о "демократии"… У нас нет демократии». И любитель концлагерей не стал после этого персоной нон-грата в украинских СМИ.

Презентуя создание вышеупомянутого Центра противодействия дезинформации, министр культуры и бывший журналист Александр Ткаченко писал в те февральские дни в своём ТГ-канале о борьбе с инакомыслящими: «Работа таких людей, называющих себя "журналистами", "блогерами", "лидерами общественного мнения" на самом деле ничего общего с журналистикой не имеет. Это лишь инструмент для вбрасывания фейков и дезинформации, замаскированный под СМИ».

Но вам всё это нравилось, вы думали, что вас — таких «патриотичных» — ограничения не коснутся. Но вот Центр «по борьбе с нарративами» заработал, и отныне извольте работать по «глоссариям» и прочим темникам. Поставленная истинными хозяевами Украины задача состоит не в вашем мелком самовыражении, а в подготовке нации к войне.