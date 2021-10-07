Почему президент Украины хочет получить всё

«Я не ваш оппонент. Я — ваш приговор». Эта пафосная фраза, брошенная кандидатом Владимиром Зеленским в ходе дебатов с тогдашним президентом Петром Порошенко, дополнительно увеличила его популярность среди украинских избирателей, воодушевляя их перед вторым туром выборов.

Слова Зеленского сразу стали крылатыми, и прочно вошли в политический новояз — хотя теперь их вспоминают с плохо скрытой иронией. Украинцы искренне поддерживали «Слугу народа», прощая ему отсутствие политического опыта и трескучую политическую демагогию в духе «за всё хорошее и против всего плохого». Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Уставшие от шоколадного гетьмана граждане возлагали на Зеленского много надежд — по крайней мере, на то, что он закончит войну, избавится от внешнего управления, вернет стране законность, приструнит уличных ультраправых. И накажет своих предшественников, которые совершили во власти множество хорошо известных всем преступлений.

«Конечно, этих людей ждет неминуемое разочарование в его внутренней и внешней политике - предупреждали мы сразу после победы Зеленского, в апреле 2019 года. - Ведь не секрет, что избранный президент находится сейчас практически в той же ситуации, в которой находился пять лет назад сам Порошенко. И за него часто голосовали те же самые люди, которые когда-то видели в шоколадном фабриканте альтернативу агрессивным националистическим ястребам, наивно рассчитывая, что прагматичный бизнесмен с фабрикой в Липецке сумеет прийти к общественному компромиссу с противниками Майдана и наверняка как-то договорится с Кремлем.

Как известно, Порошенко поступил ровно наоборот — и сделал это именно исходя из логики прагматичного бизнесмена, которая сводится к минимизации рисков и максимальному увеличению прибыли. Он понимал, что попытки мирного диалога вызовут недовольство со стороны патриотических радикалов, либеральной интеллигенции и условного Запада, что может привести в условиях кризиса к новому силовому перевороту националистов. В то время как курс на внутреннюю конфронтацию и войну обеспечивал ему поддержку со стороны этих сил, вдобавок помогая списать на конфликт все издержки своей антисоциальной политики, криминализировать протесты и заработать на всевозможных теневых схемах, которыми всегда богата коррупционная «военная» экономика.

Нет никаких оснований рассчитывать на то, что Зеленский будет действовать принципиально иначе — тем более, что он также любит позиционировать себя в качестве эффективного бизнесмена. Вся его риторика, посвященная НАТО, томосу или Донбассу, говорит о другом — ведь она, по сути дела, построена на смягченных лозунгах правительства Порошенко».

Сегодня мы видим, что Зеленский идет дальше своего «попередника» — причем, это касается не только лозунгов. В то же время, «слуга народа» не вынес Порошенко никаких приговоров, не наказав его даже для вида — чтобы отчитаться о выполнении своего громкого обещания. Бывший президент остался неприкосновенным для украинской Фемиды, что явно говорит о его кулуарных договоренностях с Зе-командой. Избиратели Зеленского: будущее непредставленного большинства © Facebook, Владимир Зеленский

Посредниками в этих переговорах выступали западные патроны, которые осуществляют функции смотрящих в современной украинской политике. Они нашли для Зеленского нужные аргументы, убедив его замять уголовные дела против Порошенко — так что участники знаменитых дебатов вместе принимали закон о продаже украинской земли, выполняя условия западных кредиторов. И установили между собой что-то вроде мирного сосуществования, конкурируя за голоса националистического электората.

Однако Зеленский действительно стал приговором — приговором украинской демократии. Ее уровень достиг сейчас исторического минимума, потому что окружение президента систематически нарушает конституцию и законодательство Украины, игнорирует все писаные нормы и правила, которые мешают добиваться абсолютного контроля над государством.

Внесудебные санкции против оппозиционных политиков и последних независимых медиа, уничтожение нелояльных телеканалов, увольнение неподконтрольных судей, фактический отказ от мирного диалога в пользу обострения внешнеполитической конфронтации — по сути дела, Зеленский проводит в жизнь политику Порошенко «на максималках». А главное, он дополняет ее решительными действиями по устранению потенциальных политических конкурентов — сместив со своих должностей Авакова и Разумкова, после которых, скорее всего, наступит очередь Труханова и Кличко.

Агрессивное политическое наступление Зеленского может показаться со стороны авантюризмом и самодурством. Однако, в шагах главы украинского государства прослеживается осмысленная логика, и они имеют вполне понятные цели. Речь идет о бонапартистской политике — политике авторитарного разрешения кризисной ситуации, в которой оказалось сегодня украинское государство. Причем, эта ситуация не оставляет президенту особого выбора и маневра, буквально подталкивая его к активной борьбе за власть. Арбузное рабство. Кто работает на бахчах Украины

Положение Зе-команды является по-настоящему сложным — причем, без всяких натяжек и преувеличений. Большинство жителей Украины сами называют себя бедняками, уровень жизни падает, а цены и тарифы растут — вместе с разочарованием вчерашних избирателей «слуг народа». Как сообщил сегодня премьер-министр Шмыгаль, совокупный внешний долг достиг 90 миллиардов долларов, а газовые цены ставят рекорды, что грозит сильнейшим ударом по наиболее рентабельным сегментам экономики Украины. Не говоря уже о замаячившем перед украинцами призраке холодной зимы, которую, возможно, придется провести в нетопленных замерзших квартирах.

Чтобы сохранить в этих условиях власть, Зеленскому приходится делать ставку на авторитаризм, прикрывая его привычным националистическим популизмом, основанным на риторике о внешней угрозе. Для этого было необходимо блокировать оппозиционные телеканалы и сайты — потому что они рассказывали украинцам об антисоциальной политике власти. Для этого нужно было нейтрализовать оппонентов, которые могли бы организовать или возглавить протесты — начиная от запуганной санкциями ОПЗЖ и заканчивая слишком самостоятельного министра внутренних дел, который в свое время способствовал поражению Порошенко.

Отставка Разумкова обусловлена той же целью, ведь для полного контроля над государством необходимо контролировать его законодательный орган. А разгром региональных элит, который намечается сегодня в Киеве, Одессе и Харькове должен обеспечить для правящей партии контроль над ситуацией на местах, в самых важных и ключевых регионах страны. «Врагам — закон». Кто помог Зеленскому избавиться от спикера Рады

Чтобы удержать пошатнувшую власть, Зеленский желает узурпировать ее целиком. Реализация подобного курса дает ему огромные полномочия, но, вместе с тем, создает огромные риски. Для осуществления жесткого авторитарного контроля над государством необходима концентрация серьезных сил и ресурсов — включая создание прочной финансовой базы и эффективной административно-полицейской вертикали. Но в современной Украине нет ничего подобного. Ее экономические ресурсы разграблены или находятся под контролем у олигархов — с которыми якобы успешно борются у Зеленского. А властные институции подточены тотальной коррупцией, процветающей от фундаментов государства и до самой его верхушки.

Нельзя надеяться даже на западную поддержку — потому что в Брюсселе и Вашингтоне всегда могут подыскать Зеленскому подходящую политическую замену, окончательно обнулив его репутацию. Как это уже происходит сейчас — благодаря слитой информации об офшорах.

Все это может обрушить бонапартистскую диктатуру — и тогда ее создателям придется отвечать за все системные нарушения украинских законов. Против них сразу же ополчатся обиженные элиты, на их головы прольется народная ненависть. А шутка про приговоры может получить однажды новую ироничную актуальность.