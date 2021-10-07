Дорогой газ в Европе и мире выгоден «Газпрому» - он больше зарабатывает. Но временно

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Соединённым Штатам сверхвысокие цены на газ выгодны стратегически. Им надо, чтобы эти цены держались как можно дольше. Чем больше европейских и китайских предприятий разорится — тем меньше у США конкурентов, а у «Газпрома» клиентов. В итоге теряют все: Европа, Китай, Россия. Только США получают свободные от конкурентов рынки и дешёвые энергоносители для восстановления своей промышленности.

Конечно, углеводородная отрасль в США тоже пострадает. Но, во-первых, сейчас ей дают возможность заработать, чтобы покрыть потери предыдущих лет и (владельцам) выйти без потерь из этого и вложиться в другой бизнес. Во-вторых, как известно, США традиционно (до краткого периода «сланцевой революции») делали ставку не только и даже не столько на добычу своих энергоносителей, сколько на импорт боле дешёвых чужих. В-третьих, команда Байдена и поддерживающее её зелёное лобби не жалуют углеводородную энергетику. Американские нефтяники и газовики — база поддержки Трампа (и правых республиканцев) для Байдена (и лево-либеральных демократов) они враги. Чем меньше денег и влияния сконцентрированы в углеводородном секторе Америки, тем демократам легче жить и выигрывать выборы.

Путин снизил цены на газ в Европе - Bloomberg © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Европейцы, даже такие проамериканские как поляки, начали это признавать, но сделать уже ничего не могут. Это всё равно, как Бенито Амилькаре Андреа Муссолини и Йон Виктор Антонеску к концу 1943 года прекрасно понимали, что Вторая мировая война Германией проиграна. Но последовать примеру менее ангажированных в гитлеровскую политику Карла Густава Эмиля Маннергейма и Миклоша Хорти (первый из которых сумел заключить сепаратный мир с СССР, а второй сумел бы, но Гитлер раньше его сверг и оккупировал Венгрию) они не могли. Их личную судьбу (Антонеску и Муссолини) капитуляция не изменила бы. Разве, что их повесили бы, а не расстреляли. Значительная часть европейских элит настолько прочно связана с американской политикой и настолько испачкана в неё же, что крах США является для них собственным крахом. Причём многие потеряют не только престижные должности и немалые капиталы, но и свободу.

Поэтому, например, венгры сумели заключить с Россией выгодный контракт и получают дешёвый газ. С хорватами и болгарами идут переговоры и контракты скорее всего будут заключены. А вот поляки, хоть и честно оценивают провальность политики противостояния России, «Газпрому», «Северному потоку — 2», ничего не могут сделать. Они же, как и украинцы, по суду добились от «Газпрома» не только изменения формулы расчёта цены в контракте, но и возврата значительных средств (Украина получила около трёх миллиардов долларов, Польша около полутора). Если отыгрывать всё назад, то, очевидно и деньги вернуть «Газпрому» надо. А заодно признать неправедность своего иска (а значит и решения Стокгольмского арбитража).

С точки зрения адекватной национальной элиты именно это и надо было бы сделать. Что им до престижа шведских «арбитров», который и так ушёл в прошлое, вместе с их политизированными решениями? Но американские холуи ни в Варшаве, ни в Киеве не могут себе позволить адекватность. Для них действует один лозунг: «Победа или смерть!» Причём победа достижима только в американском обозе. То есть, победить должны США, а «союзники» собираются мародёрствовать, деля трофеи после победы.

Украинские, польские, британские, отдельные немецкие и французские политики напоминают членов, пришедшего на смену регентству Миклоша Хорти венгерского фашистского правительства Ференца Салаши, опиравшегося на партию «Скрещённые стрелы». Салашисты заставляли венгерские дивизии умирать за проигранное дело рейха вплоть до 28 марта 1945 года. Вот так и некоторые восточно- и даже западноевропейцы готовы уничтожить свою экономику и поставить население на грань выживания, лишь бы нанести России дополнительный урон. А вдруг не выдержит Москва и в последний час сломается (как рассчитывали в фюрербункере до конца апреля 1945 года).

Естественно в Кремле не могут не учитывать сложившуюся ситуацию, которая обусловлена не только экономическими ошибками европейцев, но и (в значительно большей мере) сознательной политикой американцев. Так же, как и в конце Великой Отечественной войны, Россия готова прощать (и даже принимать в союзники) второстепенных и не слишком активничавших союзников американского «рейха». Тем самым разрушается единый антироссийский газовый фронт, приближается победа и снижаются издержки.

Цены на газ в Европе упали после заявления Путина - Financial Times © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Венгры, болгары, хорваты (возможно и румыны с молдаванами) готовы вести переговоры, идя на встречу пожеланиям «Газпрома»? Они получают весьма щадящие условия. При этом российская компания решает и ещё одну задачу. При помощи относительно низких цен на трубопроводный газ она пытается стабилизирующе повлиять на общую ситуацию в европейской энергетике и сбить общие сверхвысоких цены на энергоносители, как можно скорее выйдя на диапазон цен 400-600 дол. за тыс. куб. (средняя 500 долларов за тысячу кубометров).

Такая цена обеспечит и «Газпрому» сверхприбыли, и европейской промышленности выживаемость, и, в перспективе, общемировой выход из текущего энергетического кризиса. Если такая цена закрепится надолго, то «Газпром» (а с ним и Россия) окажется главным победителем и выгодополучателем текущего кризиса, ставшего результатом, сложной американской антиуглеводородной (а в итоге антироссийской) политической кампании.