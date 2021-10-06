Опять как-то странно все совпало. Вроде бы бесконечно далекие друг от друга события и сущности на самом деле подсветили единый по сути и быстро набирающий силу мировой процесс. Если, конечно, как учили древние, «не смеяться, не плакать, а понимать»

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Поэтому он с явным интересом обсуждал с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым даже частные подробности защиты краснокнижных животных. Говорили, например, о восстановлении популяции каспийского тюленя. Мне это показалось символичным. Каспийская нерпа считается самым миролюбивым в мире животным. Кого же, как не ее, защищать?

Еще обсудили судьбу древних степных сайгаков. Те пережили диких мамонтов, а вот дикий капитализм не получилось. Теперь у них, не смотря на полигамию, есть могучие защитники — лидеры государств…

А вот на теме восстановления особей «туранского тигра» наш президент явно запнулся. Он, вроде бы посвященный во все мыслимые и немыслимые тайны бытия, не знал, что соседнее государство планирует вернуть предков «саблезубых тигров» в казахские и оренбургские степи. Даже переспросил у визави, как тот видит механизм восстановления популяции, если исчезли все ее представители. Президент Токмаев, прекрасно образованный и способный политик, даже немного «поплыл», как студент на сложном экзамене. Переадресовал вопрос специалистам и экспертам. Наш же — деликатно поменял тему.

Черные коты Шредингера как политический эксперимент

Эйфория, связанная с распространением новых видов коммуникаций и способов социального общения, общая «карнавализация» мира, когда фейки заменяют факты, а симулякры — реальность, привела к тому, что подзабылась проверенная веками формула: «политика — искусство возможного». А возможно только то, что обеспеченно соответствующими ресурсами, технологиями, опытом, компетенциями… Вот эту простую, но постоянно ускользающую истину, и напомнил российский президент.

Представляю, как ему непросто приходится в мире, где его оппоненты, «партнеры» и даже соратники постоянно требуют «невозможного». Если обобщать предельно обобщенно, одни требуют немедленного разрушения, унижения, деградации страны. Другие — мгновенного ее возвышения, расцвета, доминирования… Вот и приходится одних резко и круто осаживать, чтобы «чего не натворили» еще. Другим — деликатно объяснять про многомерность бытия и естественный ход исторического времени, чтобы купировать синдром торопливости. Под временем нельзя суетиться.

Соответственно, столь курьезным выглядело поведение украинской власти. Понятно, что для них политика — это «искусство желаемого». Ясно, что свои абсолютно невозможные хотелки они, как цыган лошадь, раздувают до невероятных размеров. Но нельзя же столь явно заменять остатки здравого смысла очевидным абсурдом.

Совсем недавно можно было поиронизировать над новым вариантом Стратегии национальной безопасности. Хотя бы конкретно над тем, что Стратегия, вводя идеологический монотеистический диктат, прямо противоречит 15 статье Конституции. Той, которая гарантирует многообразие общественной жизни и идеологический плюрализм. Психиатры утверждают, что две противоположные мысли в одной голове — шизофрения. А как назвать одну мысль в миллионах голов?

Но здесь, повторюсь, можно ограничиться иронией и напоминанием старого анекдота. Того, который рассказывает, как оживили Карла Маркса. И порекомендовали ему сбрить бороду, чтобы не привлекать внимание масс. На что классик ответил: «Да, бороду я могу сбрить, но мысли куда девать?» «Мысль» в стране, конечно, не задавит ни какая «стратегия», но сейчас не об этом.

Премьер Венгрии заявил, что позиция Украины не может влиять на газовый контракт с РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мадьяры откровенно о… Еще раз попробую — о… В общем, удивились. Они уже подзабыли поговорку «святых девяностых»: «знаю, значит в доле». Они наивно верят в принципы рынка: покупай, где выгоднее, надежнее, дешевле и без посредников. А им, убогим, объясняют, что посредник, утратив свой гешефт, может осерчать и вспомнить про утюг с паяльником. В геополитике аналогом является прессинг диаспоры и приграничные проблемы.

А вот это опасно. Учитывая нрав потомков Атиллы — дико опасно. Куда безопаснее разве что разводить саблезубых тигров в Закарпатский долинах. Такое у меня сложилось впечатление, когда я смотрел выступление их разгневанного министра иностранных дел и внешней торговли Петера Сийярто в Совете Европы. А потом добавил жути и один из немногих реальных мировых «тяжеловесов» — премьер Виктор Орбан. Он, кстати, и стал «тяжем» за неуклонное соблюдение формулы об «искусстве возможного»…

То есть обозначенные события при всей их кажущейся разнородности говорят от одном. Есть лидеры, которые ищут «окна возможностей». Находят и тогда создают условия для успеха. А есть и те, кто застрял в химере безумных желаний. Впрочем, бог им судья. Ведь это только он может наказать лишением разума.