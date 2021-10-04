Власти страны создают украинцам новые проблемы с виртуальными больничными листами

С 1 октября больничные выдаются в Украине только в электронном режиме. Эксперимент с электронными листами нетрудоспособности шел в стране давно, но окончательную цифровизацию больничных многократно переносили. Потому что при оформлении листов постоянно возникали технические проблемы, а люди, которые не подписали договор с семейным врачом, просто не могли открыть больничный — потому что их не было в базе данных.

Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

«Во многих больницах элементарно нет интернета — каким образом будут оформляться электронные листы нетрудоспособности? Точно так же по работодателям. Кто просрочил Единый социальный взнос, тот обрек работников на болезни без оплаты. То есть, определенная часть клиник и работодателей, а значит, и пациентов, останется вне системы. А это значит, что люди вообще могут не получить больничного и выплат по нему. Что позволит государству сэкономить на больничных, по которым уже идет сумасшедшая задержка. К нам массово обращаются люди, которые не могут выбить деньги по больничным еще с мая», — рассказал журналистам глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассчитывают сэкономить на электронных больничных серьезную сумму — не менее 4 миллиардов гривен. Вполне очевидно, что это будет сделано за счет нищей периферии, где пользование интернетом не развито, множество людей до сих пор не имеют договоров с семейными врачами, а работодатели не подают отчетность в Реестр обязательного государственного социального страхования — или делают это не вовремя.

На многих фирмах вообще не слышали про это нововведение, и требуют оформлять больничный по-старому. Не говоря уже о постоянных ошибках и сбоях в электронной системе.

«Вот, пожалуйста: меня госпитализировали в начале сентября на пять дней, и теперь я не могу принести листок нетрудоспособности. В больнице, где я лежал, дают только электронный сертификат, а на работе требуют только бумажный. Похоже, что выплат так и не будет. Реформы не остановить», — иронично рассказывает про свою ситуацию украинский блогер Богдан Тарасович.

Таких случаев множество. Цифровое нововведение вызывает раздражение у людей прогрессивных взглядов — не потому, что они выступают против диджитализации и технического прогресса, а из-за очевидного обмана со стороны государства. На заболевших открыто экономят — несмотря на то, что цены на лечение и лекарства постоянно растут. А недовольство «реформой» будет увеличиваться и дальше — по мере того, как украинцам придется сталкиваться с проблемными ситуациями вокруг электронных больничных, и это начнет непосредственно затрагивать их насущные интересы. «Спасем медицину». Украинские врачи вышли протестовать в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Собственно, здесь скрыты серьезные системные проблемы. Во первых, больничный надо оформить через своего семейного врача, к которому ещё надо записываться. А очередь может растянуться на неделю и больше, так как в любое другое медучреждение или к специализированному врачу можно записаться только через семейного доктора.

Также будут считать сколько выписывает больничных каждый врач — поэтому сами врачи начнут перестраховываться и отправлять людей на работу, если у них температуране больше 37,4. Но болничный можно будет купить через лазейки частных клиник и терапевтов. Вот увидите как торговля только расцветёт. Раньше больничный стоил 100 гривен — посмотрим сколько будет сейчас», — пишет киевский фотожурналист Андрей Недзельницкий.

История с электронными больничными является характерным примером показушной цифровизации, о которой так часто говорит Владимир Зеленский. Президент любит хвастаться виртуальными потемкинскими деревнями, хотя по факту Украина отстает в этой области буквально от всех соседей. Разговоры о «государстве в смартфоне» не несут за собой ничего, кроме самопиара и желания ограбить собственных граждан. Больше того, разрекламированные цифровые прожекты призваны заретушировать безрадостную ситуацию в украинском оффлайне — в реальной живой жизни простых украинцев, где не наблюдается ничего, кроме удручающего регресса.

«Зеленский назначил секретарем Нацсовета инвестиций IT-предпринимателя, главу Viber. Вот от этих вот фишечек — IT и страны в смартфоне — уже тошнит, если честно. В стране непоправимый износ основных фондов, мы утрачиваем инфраструктуру безвозвратно, но — тишина, не до этого цифровой и передовой команде президента. Скоро в Руине останемся, зато с IT. Они ни Донбасс не восстановят, ни жилой фонд не реконструируют, ни коммунальную инфраструктуру не поднимут. Страна в смартфоне — это отлично, но начинать надо со страны без смартфона. Жизнь за Киевом и за окном «Мерседеса» течет иначе», — справедливо пишет об этом глава Украинского жилищного комитета Александр Скубченко.

В сухом остатке, новые электронные больничные принесут украинским гражданам многочисленные проблемы — потому что их смогут получить «не только лишь все», выражаясь легендарными словами Кличко. Медики без работы. Украинских врачей сокращают в разгар пандемии © Андрей Гожый

Множество людей останутся без больничных выплат — или их придется выбивать с боем, преодолевая бюрократические препоны. Работодатели воспользуются сложившейся ситуацией, саботируя выдачу электронных листов нетрудоспособности. А либертарианские политики в очередной раз протрубят про победоносную поступь реформ.

Будущее наступает — прямо на голову украинцам.