Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила о начале с 11 сентября процесса внеочередных выборов мэра Харькова. Точнее, начавшись практически сразу после смерти Геннадия Кернеса, предвыборный процесс идёт давно. Теперь стартует официальная кампания выборов Харьковского городского головы, назначенных на 31 октября 2021 года

За прошедший после последних выборов мэра Харькова год в городе изменилось много, но мало. Ушёл из жизни избранный в 2020 году городской голова Геннадий Кернес, но при власти остается его команда во главе с его бывшим заместителем, а потом секретарём горсовета Игорем Тереховым; Харьков по-прежнему считается одним из самых благоустроенных мегаполисов Украины, в нем осуществляются грандиозные проекты (из последних — открытие после большой реконструкции местного зоопарка), город остаётся русскоязычным и вполне рационалистичным.

Однако вдали от ухоженного туристического центра всё чаще встречаются следы упадка и бесхозяйственности, прибавляется державной мовы на улицах, закрываются заводы, стоят позаброшенными многие памятники архитектуры. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кроме того, за прошедший год значительно поубавилось политического влияния на ситуацию в Харькове у Арсена Авакова. Как только он был снят с поста главы МВД, принялись за его людей в Харькове, в частности, сняли председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна и серьезно придавили тесно связанный с Аваковым «Национальный корпус».

5 августа у «активистов» была проведена целая серия обысков по уголовным делам о вымогательстве, несколько человек задержали, а ночью 6 августа на границе Харьковской и Полтавской областей Служба безопасности Украины заблокировала движение автобусов с «активистами» «Нацкорпуса», которые ехали поддержать аваковских побратимов на суд в Киев.

Как предположили эксперты, речь идёт не о правосудии (о правосудии на Украине говорить смешно), но перехвате управления политическими активами Арсена Авакова. И вот уже отдельным кандидатом от «проукраинских сил» на выборы городского головы идёт глава областного отделения «Нацкорпуса» Константин Немичев, хотя сам Аваков поддерживает Игоря Терехова, а распыление немногочисленного промайданого электората в борьбе против главного соперника (Михаила Добкина) Арсену Борисовичу точно ни к чему.

Бывший харьковский мэр и губернатор Михаил Добкин является основным соперником Терехова, которого обвиняет в казнокрадстве, в нерадивости, в желании продать город олигархам. В свою очередь, Добкину припоминают, что он «сепар», что у него «лицо скучное», и утверждают, что завтра он «сдаст Харьков России». Истерии добавляет то, что среди «патриотической» публики первая столица в принципе считается городом не слишком благонадёжным.

Выборы мэра Харькова: выдвижение единого кандидата от «проукраинских сил» закончилось скандалом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сергей Кривонос дословно говорил следующее: «Проукраинский слой, который есть в Харькове, он обеспокоен ростом колебаний в сторону России, поднятием голов пророссийских сил… У меня большое количество друзей и коллег, которые живут в Харькове — они обеспокоены, чтобы государство не потеряло свои позиции Украины в Харькове».

Кроме упомянутого ультранационалиста Константина Немичева, добавились ещё несколько конкурирующих кандидатов из «проукраинских слоев». Так и не договорившись, кто из них самый главный патриот, в бой ринулись бывшая губернаторша эпохи Порошенко Юлия Светличная и гендиректор ООО «Мясокомбинат «Мясной», депутат облсовета от «Европейской солидарности» Александр Скорик, представлять которого публике приехал сам Порошенко. Причем поддержанный им кандидат одарил приехавшего Петра Алексеевича таким количеством восторженных эпитетов, что удивились даже видавшие виды старожилы.

Скорик назвал прибывшего в Харьков экс-президента «нашим гетманом, которого мы любим и за которого всегда шли в бой, и с которого рисовали портрет, как икону», и добавил «хочу достичь таких же успехов в бизнесе, как вы, Пётр Алексеевич»», и заявил, что даже собственная жена господина Скорика ревнует к Порошенко — так он его любит. А тем временем обиженные на Офис президента политтехнологи Юлии Светличной распускают сплетни о руководителе ОП Андрее Ермаке, который пока не поддержал их кандидата. Федеральная прокуратура Германии поможет расследовать подделку документов за подписью Кернеса © Facebook, Игорь Терехов

Надежной социологии на данный момент нет: штабы основных кандидатов публикуют заказные результаты опросов, из которых явствует убедительная победа именно их подопечных. Но в целом можно предположить, майданная троица будет больше растаскивать электорат «лоялиста» Терехова, нежели «сепара» Добкина. Да и сам Михаил Маркович наконец-то вышел на встречи с людьми, а говорить он умеет. Надеясь успокоить украинские компетентные органы насчет «сепаратизма», бывший харьковский губернатор украшает предвыборные ролики «ветеранами АТО», старается «не лезть на рожон» и пытается убедить официальный Киев в своей договороспособности (впрочем, это посильная задача для его симпатика Рината Ахметова).

Но главные сюрпризы для всех кандидатов начинаются именно с открытием официальной предвыборной кампании, осень в Харькове по-любому будет жаркой.