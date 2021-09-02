По итогам переговоров Байдена и Зеленского почти никакой информации о том, как проходило обсуждение вопроса о присоединении США к переговорному процессу по Донбассу, так и не появилось, однако легко представить, о чем в принципе шла речь

США заявили о полной поддержке «нормандского формата» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Зеленский высказался на эту тему очень определенно: «Я считаю, что процесс ради процесса не работает. Мы видим торможение в «нормандском формате», и я об этом откровенно говорю. Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились мощные страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Российскую Федерацию, а это значит, и на окончание войны в Украине. Поэтому я выступал за расширение Нормандского формата».

То есть полагая, что Вашингтон является полным союзником Украины во всех вопросах, касающихся конфликта, украинский президент хотел бы укрепить собственные позиции в противодействии Минским соглашениям.

Эти планы вынашиваются Украиной давно, но пока никаких особенных успехов Киеву добиться не удалось. Вашингтон устами своих официальных представителей неоднократно давал понять, что не видит перспектив своего участия в «нормандском формате». Тем не менее, в Киеве продолжают надеяться, что после встречи с Зеленским Байден примет положительное решение. Такое мнение еще в июне в интервью программе «Зеркало недели» высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук: «Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг по урегулированию процесса. Это означает, что и на Минской площадке будет больше дипломатии, больше усилий и более жестких позиций, чем сейчас». Однако в ходе переговоров Зеленского с Байденом участие США в Нормандском формате (или создании нового формата) не прозвучало, и само собой тем самым тема оказывается похороненной теперь уже на долгие времена.

Некоторые аспекты темы конфликта в Донбассе все же прозвучали, хотя и в крайне фрагментарном виде.

Первое. Украина передала Соединенным Штатам список из 450 заключенных, которые находятся в тюрьмах России и ЛДНР. Их Киев именует «пленными». Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон поможет добиться их освобождения.

Это весьма странное заявление. Не будучи вовлечен в переговорный процесс, Белый дом едва ли имеет хоть какие-то основания выдвигать требования или даже вносить предложения об освобождении заключенных, многие из которых с высокой долей вероятности являются обычными преступниками, участвовавшими в убийствах и грабежах на Донбассе. Украинский президент "попал в молоко", подняв эту тему, что, впрочем, вполне вписывается в рамки его обычной публичной стилистики.

Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

Зеленскому не избежать компромисса со сверхдержавой в лице России - Погребинский © Владимир Трефилов Курт Волкер был яростным противником мирного урегулирования по схеме «Минска-2». Сомнительно, чтобы в подходах внешнеполитического ведомства США что-то существенно поменялось.

Таким образом, Зеленский на полном основании может считать, что ему по итогам переговоров выдан карт-бланш на дальнейшее блокирование Минских соглашений и использование военной силы в Донбассе.

Известный военный журналист, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин уверен в связи с этим, что ситуация на линии соприкосновения после возвращения украинского лидера из Вашингтона резко изменится к худшему. Возобновятся масштабные обстрелы, возможно, даже будут предприняты попытки пробить оборону двух народных республик.

При этом очевидно, что попытка решения гражданского конфликта на востоке страны эскалацией боевых действий в конечном итоге может погубить украинский режим. Что в Офисе украинского президента, судя по всему, не понимают.