После Евромайдана украинские политики могут врать в глаза своим избирателям

Выступая в Вашингтоне, Зеленский озвучил планы радикально трансформировать Украину за 277 миллиардов долларов финансового кредита. По его версии, эти огромные деньги внезапно упадут на ее жителей откуда-то с неба, и позволят превратить страну в настоящий цветущий рай — причем, уже в ближайшие годы.

«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину!», — вдохновенно вещал украинский президент, с характерным пафосом великого комбинатора, обещавшего великое будущее жителям селения Васюки.

Владимира Александровича несло. И все, кто вынужден выслушивать эти речи по долгу службы — от скучающих госдеповских клерков до привезенных из Киева придворных журналистских лакеев — прекрасно знали, что он врет им прямо в глаза. Жидкое золото Полуботка © ren.tv

Валовый внутренний продукт Украины составлял в прошлом году всего 155 миллиардов долларов — а сейчас, на втором году пандемии, он наверняка окажется еще меньше. Государственный долг составляет около 978 миллиардов гривен, и продолжает стабильно расти. Нищее, коррумпированное, неэффективное, политически зависимое государство не может получить таких гигантских кредитов. Украине разве что подбросят очередную горсть милостыни, чтобы содрать за это потом большие проценты.

Озвученная президентом сверхсумма прозвучала в этой ситуации откровенным оксюмороном, и было ясно, что спичрайтеры взяли ее откуда-то с потолка. Могли написать и больше — ведь бумага все стерпит, а уши украинских избирателей — и подавно. Зеленскому все равно, что думают о его прожектах у себя дома. Он твердо знает — политики Страны Достоинства могут посулить вам все, что угодно. И любая демагогия останется безнаказанной, если ее приправляют патриотическими выпадами в адрес Москвы и клятвами в вечной верности Вашингтону.

Это может подтвердить бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который обещал украинцам сжечь Москву, присоединить Кубань и провести в Днепропетровск гиперлуп — при поддержке самого Маска, к которому сейчас поехал гостить Зеленский. А в реальности даже не счел нужным отремонтировать полуразвалившиеся, построенные еще в советские времена вагоны «Укрзализныци».

Феерическая афера с гиперлупом благополучно сошла ему с рук. Несмотря на заведомо очевидный обман, Омелян с почетом ушел в отставку и уклонился от выдвинутых против него обвинений в коррупции. Судя по всему, он однажды переберется поближе к своим детям — которые появлялись на свет исключительно на территории США. Потому что это автоматически гарантирует получение американского гражданства — а украинские патриоты стремятся обеспечить своим отпрыскам будущую жизнь в метрополии, подальше от своей ограбленной родины.

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун тоже благополучно отбыла на свою американскую родину. Она так и не понесла ответственность за коллапс украинского здравоохранения. Больше того, украинские власти окончательно передают национальную медицинскую систему в руки американских чиновников, которые не могут обеспечить качественным и доступным лечением своих собственных граждан.

«Ляшко порадовал пересичных доброй новостью из-за океана. Оказывается, взамен одной Супрун, окончательное уничтожение отечественной медицины возьмет на свои плечи целый Минздрав США. Который разработал стратегический план по «развитию» украинской медицины до 2030 года.

Как известно за период руления нашим Минздравом Ульяной Супрун страна лишились трети больниц и больничных коек, доставшихся в качестве наследства независимой Украине от УССР. Что очень болезненно аукнулось стране в период пандемии ковида, когда большинство специализированных больниц и отделений, чтобы восполнить дефицит койко-мест, вынуждены были отказывать своим больным в стационарной помощи в пользу ковидных.

К какому числу смертей это привело, которых можно было бы избежать среди сердечников, почечников, гипертоников, диабетчиков и прочих нуждающихся в специализированной медпомощи, увы статистику никто не вел. Впрочем, ростом смертности с одновременным резким падением рождаемости, после реформы Супрун, власть не удивить.

Украинцы голосуют против нынешнего курса страны не только ногами, но и гробами. Отказываясь задерживаться надолго в стране, где медицина для обычных граждан стала роскошью. Теперь процесс разрушения всей больничной инфраструктуры пойдет точно быстрее и «эффективнее». Минздрав США тому запорукой», — пишет об этом на фейсбуке блогер Валерий Песецкий.

Украинцам даже не сообщили о новом этапе «успешной медицинской реформы» под руководством американцев. Эта инициатива почему-то не получила широкой огласки в честных демократических медиа. Хотя такая новость явно не встретила бы энтузиазма в пострадавшем от коронавируса обществе, где уже знают цену каждой закрытой клинике и каждой сокращенной больничной койке.

Все это совершенно логично. По итогам Евромайдана украинская власть может позволить себе полностью игнорировать мнение украинского народа — потому что источником власти в стране отныне является американское посольство и уличные нацисты. На интересы простых посполитых граждан можно не обращать никакого внимания. Достаточно обмануть их на выборах, пообещав прекратить войну и националистическую политику Порошенко — чтобы потом продолжать эту же политику в турбо-режиме. Неученье – тьма. В Украине уничтожают школы © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

О чем говорить, если главным ньюсмейкером дня оказался блогер Алексей Арестович - тот самый проходимец-пропагандист, бывший соратник и заместитель Дмитрия Корчинского, который публично прославился заявлением: «Дорогие друзья! Я много врал вам, начиная с весны 2014 года». После чего его назначили внештатным советником президента, который остро нуждается в таких подкованных кадрах.

Сейчас этот человек требует переименовать Украину в Русь — чтобы наконец победить ошалевшего от такого хода агрессора. Арестович даже намекнул, что его инициатива нашла поддержку Зеленского.

И знаете, в это можно поверить — в отличие от кредита в $277 миллиардов.