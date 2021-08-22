Меркель уходит. Но никто точно не знает когда. Для того, чтобы окончательно определиться с датой надо провести сентябрьские выборы, договориться о коалиции в новом составе Бундестага, провести торги по составу правительства. И только когда данные процедуры завершатся, станет понятно кто же будет преемником Меркель на посту федерального канцлера

Не стоит забывать, что при нынешней запутанной ситуации в германской политике, когда одни политические силы недостаточно популярны уже, а другие недостаточно популярны ещё, и все рассматривают пост канцлера как свою законную добычу, позволяющую резко укрепить партийные позиции, коалиция может не сложиться. В таком случае будут назначены новые выборы. Соответственно Ангела Меркель может остаться во главе правительства даже до следующего года.

Что делает Меркель?

Именно поэтому канцлер Германии уходит не как американские президенты (хромой уткой за год до истечения срока), но политиком, до последнего дня нахождения в должности оказывающим существенное влияние на судьбы Германии и Европы. В таком качестве, всеевропейского лидера и второго по значению, после президента США, лидера Запада, она приехала от Путина к Зеленскому. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Всем понятно, что канцлер не случайно ехала в Киев через Москву, а не наоборот. Потерявший былую хватку американский спрут, втягивает щупальца и передаёт на аутсорсинг союзникам созданные им кризисы. Афганистан попытались сбросить на турок. Когда же не получилось, просто оставили талибам горы оружия, чтобы они почувствовали себя всесильными и стали менее договороспособными. Если лидеры талибана не смогут заставить своих «горячих парней» выполнять данные лидерами обещания мирного сосуществования с соседями и в стране продолжится гражданская война с попыткой экспорта нестабильности за рубеж, то это ударит по интересами Китая, России, Пакистана и Ирана одновременно (даже Индию рикошетом заденет).

Белоруссию передали под польско-прибалтийскую ответственность. Ясновельможные и шпротолюбивые, хоть и провалили совместными усилиями свержение Лукашенко в режиме блицкрига, напряжённость поддерживают исправно, заставляя Россию как реагировать на военную угрозу Белоруссии с Севера и с Запада, так и увеличивать ресурсную поддержку слабеющего белорусского режима. Помимо связывания части российских ресурсов, бонусом Западу идёт падение поддержки российской политики населением Белоруссии. Воспитанная Лукашенко проевропейская молодёжь и творческая считают, что, поддерживая Лукашенко, Москва «крадёт» их светлое европейское будущее.

Востребованные после прошлогоднего августовского кризиса белорусской пропагандой «ябатьки» (секта истово верующих в мессианский характер лукашенковской власти) считают, что Москва, пользуясь трудностями Лукашенко, пытается забрать их заводы и свинофермы. Они искренне считают, что без белорусской промышленности и продуктов питания России не прожить.

Численность граждан Белоруссии, считающих себя русскими, а Россию своей родиной стремительно сокращается, размываясь между двумя противостоящими лагерями белорусской политики. Америке это выгодно, тем более, что проблема решается за счёт польско-балтийского ресурса, Вашингтон же может по желанию вовлечься в кризис в любой момент или сделать вид, что его это не касается, подставляя своих главных европейских союзников (Францию и Германию), которым придётся делать сложный выбор: поддержать открыто конкурирующих с ними поляков и на пустом месте поссориться с Россией, или отказаться от поддержки своих восточноевропейских союзников и поставить под вопрос единство ЕС. Напоследок Меркель принудит Зеленского сделать то, чего он так боялся © пресс-служба президента Украины

Украину Вашингтон отдал на аутсорсинг Британии. Но Лондон, взяв себе вкусную часть — военно-техническое сотрудничество, позволяющее Британии зарабатывать на поставках Киеву разного рода устаревшего военного металлолома, дистанцировался от решения украинских экономических проблем. Это, мол проблема ЕС, а Великобритания из Евросоюза вышла. Тогда американцы ангажировали для выполнения неблагодарной задачи по экономическому умиротворению Украины Германию. Раз, мол, «СП-2» так дорог Берлину, пусть немцы с Украиной и разбираются по вопросу компенсаций и продления транзита.

Смешно, но сейчас Меркель искупает свою единственную крупную политическую ошибку. В 2013 году она поверила, что Кличко станет следующим после Януковича президентом и поэтому поддержала майдан. Американцы, однако, дождавшись когда немцы с французами возьмут на себя ответственность за вооружённый переворот (и почти состоявшееся, чудом предотвращённое Москвой, убийство Януковича), просто забрали контроль над Украиной у своих европейских союзников, объяснив устами Нуланд, что они думают о месте ЕС в западной иерархии. Теперь, когда окончательно стало ясно, что Украина не может быть ничем больше полезна Западу (кроме прогрессирующего развала, который эффективно идёт и без вмешательства США и Европы), американцы делают вид, что они здесь ни при чём и посылают Меркель убраться в Киеве.

Это их ошибка. Германия сейчас напоминает саму себя в начале 1813 года, когда Наполеону казалось, что Европа от Рейна до Вислы хранит ему верность и готова по первому требованию выставить сотни тысяч штыков. Но очень быстро выяснилось, что европейские (германские) штыки, в большинстве своём будут воевать против Бонапарта. К концу 1813 года Франция осталась одна и её армии убрались за Рейн.

Сегодняшняя Германия внешне является верным союзником США. Но на деле в стране уже вызрели силы, понимающие, что настала пора искать новые союзы и мечтающие о возрождении утраченного в результате двух мировых войн германского величия. Меркель — политик весьма чуткий и опытный. Возможно эти настроения её и не радуют, но, в отличие от своих украинских и американских коллег, она прекрасно понимает, что нельзя навязать свою субъективную волю объективным историческим процессам. Если хочешь быть успешным, как политик — вписывайся в объективную реальность. Александр Рар о том, чего достигла Меркель на переговорах с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев

Новая реальность говорит о том, что своё счастье Германии необходимо будет искать в союзе с Россией. Это не все германские политики и не все политические силы готовы принять, но понимают (за исключением откровенных маргиналов) практически все. Некоторые пытаются с этой объективной реальностью бороться. Но Меркель не такова. Она пытается выжать из реальности для Германии как можно больше пользы. Поэтому перед визитом в Киев она поехала в Москву.

Интеллектуальный уровень украинских политиков Меркель хорошо известен. Она понимает, что с ними нельзя говорить о реалполитик, они всё равно сведут всё к своим хотелкам, требуя невозможного и протестуя против очевидного. Следовательно, единственный вариант быть успешной на украинском направлении и оставить хороший задел следующему правительству — понять что намерен предпринимать на украинском направлении Путин. Затем попытаться убедить Зеленского адекватно действовать на российском направлении, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию. Наконец, по итогам общения с Зеленским, понимая как будут развиваться события, подготовить германскую реакцию и заложить основы новой долгосрочной германской политики в Восточной Европе.

Что сказал Меркель Путин?

В Кремле прекрасно знают, что ситуация в Киеве крайне неустойчива и практически никем не контролируется. Зеленский пошёл во все тяжкие и пытается воевать сразу прости всех: Медведчука, Коломойского, Фирташа, Ахметова, Порошенко, Кличко, прессы, нацистов и антифашистов. В силу раздробленности и враждебности друг в отношении друга не только различных украинских политических течений, но и финансово-политических (олигархических) группировок у него пока получается атаковать (хоть и не очень стремительно) на всех направлениях.

Однако на Украине уже начинает складываться антизеленский консенсус. Самые разные политические силы обещают ему «горячую осень». Первыми, уже в конце августа, собираются выступить нацисты из Нацкорпуса и «Свободы». На этой волне возможна попытка Авакова прорваться в премьеры при помощи досрочных парламентских выборов и формирования ответственного перед Радой правительства, которое де факто заберёт у президента большую часть его полномочий.

Но добиться досрочных выборов и, тем более, собрать после них большинство в Раде будет не так просто. Все украинские политические силы и олигархи понимают, что Зеленский им не нужен и даже вреден, но никто не может предложить консенсусную фигуру полномочного премьера, которая удовлетворила бы всех. Каждый игрок вполне оправдано боится, что заимев собственного премьера конкурирующая группировка (а они все конкуренты) умножит его на ноль.

В украинские гарантии никто не верит. Там все одним миром мазаны — сегодня пообещают, а уже завтра обманут, ещё и гордиться будут. Поверили бы американским, но Вашингтону и так хорошо. Он в украинские дела лезть не намерен. Америке всё равно как, когда и каким образом будет разрушаться Украина и какое количество расходного материала (жителей Украины) этого не переживёт. Как и в случае с Афганистаном, это — проблема соседей разрушающегося государства. В отличие от Меркель Зеленский не сидит на двух стульях © пресс-служба президента Украины

Зеленский может попытаться и дальше душить своих внутриполитических противников, наступая одновременно на всех направлениях. Но есть опасность, что после приёма у Байдена (который Зеленским явно пренебрегает) на Украине активность проявит критическая масса недовольных, в результате чего уличные выступления приобретут размах и характер, опасный для нынешней власти.

Пока что Зеленский не задумываясь и даже, похоже, не понимая что он делает шёл на повышение ставок. Не исключено, что он окажется более готовым стрелять в толпу, чем Порошенко или Янукович. Но перенос гражданской войны на улицы столицы — явное основание к вмешательству из-за рубежа. Более того, в ходе или даже накануне первых столкновений, любая из противостоящих сторон может умышленно спровоцировать внешний военный кризис, чтобы оправдать свои действия внутри страны внешней угрозой.

Зеленский к внешнему конфликту явно готовится. С Украины постоянно приходят сообщения о подготовке боевиков для нападения на Белоруссию, на фоне этого Зеленский постоянно требует усилить армию и даже добился выделения для этого нескольких десятков миллионов долларов из тощей украинской казны. Деньги скорее всего бессмысленно разворуют, но мы, ведь не о деньгах, а о намерении. Украинские пограничники, впервые с 2014 года принялись возводить инженерные сооружения. Официально они укрепляют границу. Но они возводят не «забор Яценюка» и не «канаву Таруты». Речь идёт об опорных пунктах, противотанковых рвах и прочих подобных вещах. Укрепляется граница в Черниговской, Харьковской и Сумской областях (то есть исключительно на российском направлении). Зеленский пытается активизировать чисто военное сотрудничество с Британией, вплоть до проведения совместных учений. Восточное турне Меркель: зачем канцлер Германии едет в Россию и на Украину © REUTERS, Kay Nietfeld/Pool

Мы не знаем решится ли Зеленский на вооружённую провокацию, но до сих пор он всегда действовал самым худшим образом из возможных. Понятно, что и российское руководство, и Генштаб ВС России должны учитывать фактор вероятного внезапного обострения украинского кризиса и планировать возможные реакции, с учётом масштабности дестабилизации.

Понятно также, что о конкретных возможных действиях России в той или иной обстановке Путин с Меркель говорить не будет — формат реакции должен быть всегда неожиданным.

В ходе обсуждения ситуации на Украине (а она обсуждалась) российский президент должен был дать понять Меркель, что в Кремле подробно информированы об украинской ситуации, знают все возможные шаги Киева, готовы к любым неожиданностям и что российская реакция будет неприятной неожиданностью не только для Киева, но и для Запада в целом, причём с ней придётся смириться.

В 2008 году произошёл демонстративный жестокий разгром подготовленной и вооружённой американцами грузинской армии в течение половины недели, с одновременным признанием независимости Абхазии и Южной Осетии и размещением там российских военных баз. В 2014 году произошла моментальная «смена гражданства» Крымом. Эти форматы реакции Запад знает и должен быть к ним готов. Следовательно Москва должна была придумать нечто новое, гораздо более неприятное, для наших «друзей и партнёров».

Что будет?

Для донесения данного послания, как Зеленскому (который вряд ли поймёт), так и коллективному Западу (который серьёзно задумается) Меркель — идеальный почтальон. Она лучше всех на Западе чувствует и понимает Путина. Ей не надо много и долго объяснять, многие вещи она понимает без слов. И пользуется полученной информацией она весьма корректно. Она никогда (в отличие, например, от Лукашенко) не сошлётся на личный разговор. Меркель скажет, что «по её сведениям» или «по мнению компетентных германских служб» в случае принятия Киевом определённых решений ситуация будет развиваться крайне негативно, как для Украины, так и для Запада в целом.

Сможет ли Ангела Меркель убедить Киев отказаться от опасных планов? Сможет ли она побудить Байдена отказаться от рокового бездействия и стимулировать Зеленского в ходе запланированной вашингтонской встречи к проведению более взвешенной политики? Сомневаюсь. Зеленский слишком глуп и амбициозен, а администрация Байдена откровенно идёт по пути хаотизации оставляемого Америкой пространства, на который ступил ещё Обама. Думаю, что Меркель это понимает, потому и вышла от Путина крайне озабоченной, несмотря на тёплый приём и дружескую атмосферу переговоров. Александр Рар объяснил, зачем Ангела Меркель едет в Москву и Киев © кадр из видео Украина.ру

Впрочем, московские переговоры имели целью не добиться при помощи Меркель изменения ситуации в Восточной Европе в целом и на Украине в частности. Это невозможно. Канцлеру был отдан пас в дальнейшем продвижении политики тесного сотрудничества с Россией как Германии, так и всего ЕС. Ей просто помогают поставить новое германское правительство в ситуацию, в которой разрыв с Россией будет осложнён (из кого бы правительство не было бы сформировано), которая будет толкать новую власть в Берлине по пути ускоренного сближения с Москвой.

В условиях ухода Вашингтона, враждебности Варшавы и неадекватности Киева, Германии просто некуда деваться, кроме как ускоренно сближаться с Россией. Правда, насильно осчастливить никого нельзя. Украинцы выбрали в своё время путь «прочь от России!» Немцы, при желании, могут повторить. Результат будет тот же.