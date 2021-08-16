Из сказанного в последнее время о Донбассе мне более всего понравились мысли Ивана Ивановича Охлобыстина. Он лишен ложной стыдливости политика, зато наделен умением по-актерски ярко создавать убедительные образы.

Главное же, что как священник он четко понимает, где проходит линия между добром и злом, сколь ценны человеческие жизни и какую цену стоит без сомнений заплатить за их спасение.

В интервью одной журналистке, фрагмент которого я обнаружил в телеграм-канале «Донбасс решает», Охлобыстин говорит:

«Закончится бардак с Донецком и Луганском. Мы их не отдадим — 100%. Мне кажется, когда вспыхнет, надо вводить войска. И не, обращая внимания на весь мир, на всякий случай пооткрывать шахты все ядерные».

Обратите внимание: не «если вспыхнет», а «когда вспыхнет». Важное отличие. Эксперт объяснил, что будет, если Украина предложить России «отдать» Донбасс в обмен на невступление в НАТО © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сценарий обрисован резкий и даже взрывной. Зато не оставляющий простора для кривотолков. Позиция отца Иоанна четка и однозначна. В Донбассе живут русские люди. Оставить на съедение супостату Россия их не может ни при каких обстоятельствах. Такая уж у нее миссия — своих не бросать в лихие времена.

Угрозу же русскокультурному Донбассу составляют, понятно, не какие-то там подразделения украинской армии, пусть и обвешанные рунами хроник Третьего Рейха, как елка фонариками. Точнее, и они тоже, понятно. Куда же без этих одичалых экс-соседей по стране? Но украинская составляющая — лишь наконечник копья, которым коллективный Запад ковыряет кровоточащий Донбасс.

Вот для него-то, для Запада, в случае чего, и нужны открытые люки ядерных шахт. Чтобы и думать не могли учинить обычную свою резню на чужой территории, более того, в сфере чужих жизненных интересов.

«Когда возникнет ситуация, что мы реально можем сохранить жизни, не нужно медлить», — вещает отец Иоанн (Охлобыстин).

И добавляет к этому, почему Западу не удалось проглотить Донбасс, как это было задумано:

«В Донецке вспыхнуло за счет шахты. Там такой жесткий брутал: «Как же так? Нет, давайте разберемся, не отходя от столика».

Кто-то, естественно, может сказать, как же так, дескать, священник, актер, гуманист и просветитель, и вдруг ядерной дубинкой грозит. А если не грозит, то, во всяком случае, открывает шахты — не угольные, а с ракетами, и напоминает, что у России эта дубинка есть. И не надо доводить дело до крайности.

Ядерное оружие, если кто забыл — лучшее, непревзойденное пока еще на нашей планете, средство сдерживания.

От себя добавлю, это своего рода невидимый купол, накрывающий и сохраняющий Россию от всяких неприятностей. И он чудесно уживается с еще одним важнейшим, православным, молитвенным куполом, который свою оборонительную функцию исполняет исправно уже многие века. Военный эксперт сказал, что сделает Донбасс, если ВСУ высадят десант возле Новоазовска © Facebook, ВМС ЗС України / Facebook, ВМС ЗС України / Перейти в фотобанк

Очень наглядно обоюдное дополнение этих двух, казалось бы, принципиально разных, но выполняющих общую функцию невидимых панцирей, прикрывающих Россию, можно наблюдать в районе Оптиной Пустыни. Смотришь с высокого берега, со стороны Козельска, на славную обитель — и буквально чувствуешь: вот она — православная твердыня. Отсюда молитвой спасается Земля Русская, уж простите невольный мой пафос.

А усугубляется это высокое ощущение абсолютно земным знанием. Тут же, в этих же лесах расположены позиции 28-й гвардейской Краснознамённой дивизии Ракетных войск стратегического назначения. Девиз у этого подразделения, не устаю повторять его, всякий раз чувствуя даже некий холодок по холке, такой: «После нас тишина». Ничего более грозного и по-военному страшного сформулировать, как мне кажется, невозможно.

И тут снова есть шанс наскочить на недоверчивый вопрос: мол, неужели все так плохо, если мелькнул даже абрис ядерного гриба? Да, в дискуссии неофициальной, даже не на уровне экспертов, но все-таки.

Вообразите себе, дело с Украиной (а ее мы вынуждены все равно внимательно рассматривать, понимая даже несамостоятельную роль этого территориально-административного формирования) действительно худо. Злокачественная опухоль запущена до такой степени, что лечить это безобразие чистотелом и стрептоцидом — глупо и нелепо. Нужны более действенные средства, вплоть до хирургического вмешательства.

Хочу привести здесь цитату из телеграм-канала Рената Кузьмина. Это не самый известный политик, но все-таки бывший заместитель генерального прокурора Украины, а ныне депутат Верховной Рады. Причем оппозиционный настолько, насколько возможно в современной Украине. Он пишет:

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Петр Акопов: Россия поддерживает Донбасс, потому что она борется за всю Украину © Facebook, Петр Толстой

Второй месседж — Крым. Опять не дошло.

Третий — Донбасс. Мимо.

Турецкий поток. Пофиг.

Северный поток-2. Аналогично.

Увеличение цены на газ. До лампочки.

Иск к Украине в ЕСПЧ… Заявление в ООН… Статья об Украине… Обвинение в незаконном преследовании Медведчука…

А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию…

Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?»

И дело ведь не в том, что аборигенное руководство Украины не понимает очевидных предупреждающих знаков, которые ему демонстрируют из лучших, между прочим, побуждений. Реагировать официальный Киев может только, как Запад прописал. Никак иначе!

Впрочем, даже при таких грустных для Украины раскладах дойти до того, чтобы президент страны, вылупив глаза, вещал русским людям Донбасса: «Чемодан, вокзал, Россия» — это что-то особенное. Зеленский превзошел всех своих предшественников, тут никаких сомнений.

Какой прикажете путь выбирать жителям Донбасса? Кстати, тут Зеленский прав. Единственное верное направление указано — Россия. Другое дело, что никаких «чемоданов» и «вокзалов». Ненавидимые Зеленским русские, русскоязычные, русскокультурные истинные хозяева Донбасса уйти могут только со своей землей и ресурсами этого сложного, но все равно благословенного края.

И уйдут ведь. Пусть ядерные шахты и придется недолго подержать открытыми.