«Анасзачто!», или Синдром Жана Беленюка

Народный депутат Украины от правящей партии «Слуга народа» и олимпийский чемпион Жан Беленюк неожиданно для себя оказался в крайне неприятной ситуации, когда его — украинского темнокожего спортсмена — в центре Киева начала третировать группа неонацистов

Как написал сам Беленюк, «выкрикивая обидные вещи типа "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!"», радикалы пытались затеять драку. После чего олимпийский чемпион задается вполне конкретными вопросами: «1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! 2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления?!»

Пока все логично и разумно: почему в столице вроде бы «европейского» и как бы «демократического» государства происходят столь возмутительные инциденты. Но здесь начинаются вопросы уже к самому Беленюку, который публично отрицал влияние прорадикальных группировок на Украине — мол, его политическая карьера простого темнокожего парня тому пример. Так, 29 августа 2019 года он выставил на своей странице в ФБ собственную фотографию в зале заседаний Верховной Рады с подписью: «Украинцы! Покажите это фото всем, кто настойчиво рассказывает про засилье праворадикальных сил на Украине!»

И вдруг выясняется, праворадикалы не только есть, но и дерзко задирают на господина Беленюка заднюю лапу. Или позиция того же Жана Беленюка в скандале с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая на Олимпиаде в Токио сфотографировалась с российской спортсменкой. Вроде бы пан Жан заступился, но с весьма характерными оговорками — пожелав коллеге впредь контролировать радостные эмоции и беспрестанно задавать себе вопрос: «А как на это посмотрят наши воины на фронте, которые защищают страну от агрессора?! Будет ли им приятно, ведь они тоже наши ГЕРОИ [выделено автором] очень болеют и следят за нашими олимпийцами!!» Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

В расчёте на их доброжелательный просмотр Беленюк и сам на Олимпиаде старательно заворачивался в национальный флаг, лихо исполнил несколько танцевальных па-де-гопак (pas de hopak), излагает в «Фейсбуке» исключительно на мове… И вот на тебе — «вали в Африку» и «черная обезьяна что-то знает о патриотизме?». Действительно обидно.

«Анасзачто!» Именно так, в слитном написании, я бы охарактеризовал панический синдром, обозначающий абсолютное непонимание взаимосвязи причин и следствий, столь характерный для искренне недоумевающих сторонников Евромайдана. Категорический отказ принимать факт, что нынешние радикальные изменения были обусловлены госпереворотом 2014 года.

Они с недоумением смотрят на деяния рук своих в восклицают: «Анасзачто!» И вынуждены выслушивать в ответ чрезвычайно неприятные нотации: «Когда Зеленский выгоняет из страны миллионы несогласных с властью майдана, это хорошо, конечно. Но когда выгоняют олимпийского чемпиона — уже плохо, да? Мы эти вопросы уже 7 лет задаём в пустоту. А вы теперь: а меня-то за что? Это страна, которую построили вы с Зеленским, Жан. Наслаждайтесь». (Александр Скубченко)

«Можно бросить мелочь в лицо кассиру за то, что она обслуживает на русском языке. Донос можно на нее написать, потребовать, чтобы уволили… Можно "опускать вату" — для этого паблик специальный существует и целый сайт. Можно также чмырить тех, кто неправильно голосует. А вот цвет кожи упоминать нельзя. Мы же не дикари какие-то. Зеленский вот тут пытается объяснить, что это недопустимо, если кто не понял». (Вячеслав Чечило) Ночи и дни длинных ножей Владимира Зеленского © пресс-служба президента Украины

«Для того, дорогие коллеги, чтобы олимпийский чемпион, народный депутат, или олимпийский чемпион-народный депутат, чувствовал себя на улицах родного города в безопасности, — добавляет Максим Бужанский, — нужно защищать граждан. Каждого, даже самого скромного и незнакомого. Вон того самого продавца, девушку, обычно, в которую какая то мразь швырнула мелочью за сказанное не на том языке слово. Того старика, который вышел праздновать День Победы в Великой Отечественной Войне, ветераном которой он был, а ему в лицо зигуют какие то подонки…»

С четырнадцатого года (а многие и того раньше) мы говорили, писали, криком кричали, что будет так и не иначе. Но, видимо, действительно надо дойти до того, чтобы твою родную речь объявили оружием врага, и лишь тогда вынуть язык из неприспособленного отверстия и что-то пробормотать в ее защиту (как Алексей Арестович), или натыкать в лицо твоим этническим происхождением, чтобы наконец-то заметить разгул ксенофобии и вслух задать давно интересующие многих вопросы (как Жан Беленюк).

Жаль только, не задают они самого главного вопроса — как дошла Украина до жизни такой, а лишь ограничиваются своим трусоватым «Анасзачто!».