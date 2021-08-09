Киев готовится к 23 августа. В этот день должна собраться «Крымская платформа». Никто не знает что это. Это не международная конференция, не многосторонняя встреча стран-союзниц, не база для создания международной организации или политического блока

Это не пойми что, «без имени и в общем без судьбы», как пела молодая Пугачёва о будущей профессии ещё не родившегося тогда Зеленского, который (при помощи своих далёких от профессионализма служителей) и придумал эту самую «Крымскую платформу».

МИД Украины уверенно заявляет, что «поплатформить» с Зеленским прибудут представители 32 стран и международных организаций. Цифра эта не меняется уже две недели, при этом Киев уверенно называет только 12 государств и пару-тройку организаций, представители которых точно будут. Из лидеров первого уровня ожидается человек пять шесть. Причём лидерами первого уровня они являются чисто номинально: на уровне глав государств или правительств ожидается представительство Польши и Прибалтики, да ещё пару-тройку высокопоставленных евробюрократов удалось заманить. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

При отсутствии ясно сформулированной повестки дня, такое, мягко говоря, рваное представительство свидетельствует о том, что мероприятие провалилось не начавшись. Даже, если главы государств и правительств, представленные на «Крымской платформе» согласуют какое-нибудь заявление, вроде того, что маленьких обижать нехорошо и Украине надо вернуть любимую игрушку, страны, представленные на более низком уровне не смогут к этому заявлению присоединиться, ибо непрофильные министры или их заместители не будут иметь полномочий для принятия соответствующих решений. Кроме того их нельзя будет посадить за стол переговоров с главами государств и правительств в соответствии с протоколом. А как можно принять то, что ты не обсуждал?

То есть, Зеленский может твёрдо рассчитывать на то, что все участники «платформы» выразят абстрактную солидарность с Украиной и подчеркнут, что признают Крым её неотъемлемой частью. Фактически в очередной раз будет повторена давно известная позиция ЕС и США о непризнании российского статуса полуострова. На Россию, судьбу Крыма и развитие международных отношений всё это никак не повлияет. «Крымская платформа» и генерал Вейротер

Логично будет предположить, что Киев заявит о намерении сделать подобного рода встречи ежегодными. Спорить с Украиной никто по этому поводу не будет, все скажут, что идея прекрасна. Но решать будет ли конкретное государство присутствовать на следующем мероприятии и, если да, то на каком уровне, будут только после того, как через год получат очередное украинское приглашение.

В конечном итоге, большинство стран постараются в дальнейшем (если вторая и последующие «платформы» состоятся) ограничить своё представительство посольским уровнем (не обязательно беспокоить посла, может и кто-то из старших дипломатов посольства успешно представлять страну). Заманивать же более высоких гостей Киев сможет от случая к случаю, если у кого-то возникнет необходимость в срочном визите на Украину и время визита совпадёт с проведением очередной «платформы». Думаю, что и количественно повторить (не говоря уже о превысить) весьма скромный результат текущего года в будущем не удастся.

Зачем же Зеленскому этот откровенный блеф с «Крымской платформой»? Ему ведь должно быть известно, что тринадцать лет назад, значительно более слабая, чем сегодня, Россия даже не включила в свой состав, а просто признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которым помогла отбиться от грузинской агрессии. Грузия плакала, жаловалась, разорвала с Москвой дипломатические отношения (чего Киев, кстати, до сих пор не сделал), но в Кремле чётко сказали, что эти территории Грузия утратила навсегда.

И ничего Тбилиси не помогло. Теперь там сидят и думают, как бы это и лицо сохранить и нормальные отношения с Россией возобновить, поскольку конфронтация на руку только сторонникам Саакашвили, находящимся к нынешней власти в оппозиции. Но грузинское правительство загнано в ловушку собственной пропагандой, которая многие годы внушала населению, что без возвращения Абхазии и Южной Осетии нормализация отношений с Россией невозможна. Говорить с Москвой надо, экономическое сотрудничество необходимо, богатые (по местным меркам) российские туристы нужны, российский рынок труда приоритетен для грузинских гастарбайтеров, интересы которых официальный Тбилиси может защитить только в прямых переговорах с российским правительством. Но любые контакты предельно затруднены ибо грузинские СМИ объяснили грузинским гражданам, что такие контакты являются «изменой родине».

Ещё раз подчеркну, что грузины нервничали из-за территорий, которые Россия в свой состав не включала и ничего, кроме дополнительных проблем, от своей суеты не получили. Ожидать, что с Крымом, являющимся частью российской территории, будет по-другому глупо. Зеленский, конечно, тот ещё интеллектуал, но вряд ли он не понимает, что при помощи задушевных бесед с поляками и прибалтами в присутствии чиновников ЕС и второстепенных представителей США и прочих стран Крым не вернуть. Подобного рода территориальные изменения достигаются исключительно при помощи силы и только затем оформляются дипломатами как международно-правовые акты, а пропаганда объясняет кто и почему имел право поступить, как поступил.

Но если вы не можете силой отстоять свою позицию, занять и удержать спорную территорию, то все усилия дипломатов и пропаганды бессмысленны.

Думаю, что цели этого бессмысленного действа очевидны. «Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Во-первых, 24 августа Украина будет отмечать День независимости. Зеленскому нечего предъявить народу, кроме проблем и дальнейшего ухудшения уровня жизни. Как раз к концу августа — началу сентября должен быть окончательно достроен «Северный поток — 2» (первая нитка уже тестируется, а к концу года его планируется полностью запустить в работу). Логично было бы предположить, что на годовщину независимости Зеленскому вспомнят и провал с борьбой против «СП-2», и его неспособность завершить (как обещал) войну в Донбассе, и ухудшение отношений с западными союзниками, которые уже не скрывают того, что тяготятся Украиной и ищут способ от неё избавиться.

Но в это время у Зеленского будет проходить крупное международное мероприятие — «Крымская платформа». Вежливые гости будут говорить президенту Украины приятные вещи. Они обязательно скажут, что поддерживают его в крымском вопросе, отметят его «успехи» в «продвижении реформ» и «борьбе с коррупцией», отметят важность Украины для Запада и т.д. В общем, произнесут весь набор стандартных, ни к чему не обязывающих, но приятных украинскому уху заклинаний.

Вот прессе и будет о чём писать — сплошной позитив — «великое достижение» лично Зеленского. Можно не сомневаться, что украинские СМИ полностью сконцентрируются на «платформе», на выступлениях «высоких гостей» и тема «достижений» Зеленского уйдёт на второй план.

Во-вторых, на тридцатое августа запланирован визит Зеленского в Вашингтон. Офис Зеленского заявляет, что разговор с Байденом будет жёстким. То есть, помимо традиционных плача и истеричных просьб войти в положение и дать денег, а также запретить России качать газ мимо Украины, Киев собирается привести некие аргументы в поддержку своей позиции.

Но мы знаем, что таких аргументов нет. Значит их надо создать. Вот «платформа» и позволит сотворить нечто похожее на аргументы:

• вы посмотрите, как весь мир нас поддерживает;

• кстати ваш представитель тоже был, тоже поддерживал и много чего обещал;

• не можете же вы сейчас выступить диссонансом с всеобщим хором, в котором сами участвовали;

• а потому дайте денег и введите против России санкции или хотя бы скажите, что всё это будет сделано.

Вот, в принципе, и всё. Зеленскому надо сбить волну критики своей политики внутри страны до конца августа, а также необходимо, чтобы результат его встречи с Байденом выглядел как недвусмысленная поддержка «простосмеха» Соединёнными Штатами, а то конкуренты начинают шевелиться и намекать, что шутник во власти засиделся.

Что будет с «платформой» дальше и кто будет (если будет) проводить её через год он не задумывается. На такую дистанцию он не мыслит: ему бы день простоять, да ночь продержаться.