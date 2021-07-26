Постмайдановская Украина проводит в жизнь политику исторического ревизионизма

Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация сразу началась по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие декоммунизационного закона.

«Люди, которые хотят демонтировать этот памятник, очевидно, имеют на это право. Это может быть просто общественная инициатива, решение местной общины о том, что такой памятник не нравится жителям города», — написал тогда директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, выражая консолидированную позицию националистического истеблишмента.

Однако уничтожение памятника возмутило множество украинцев, которые считают эти действия преступлением. Они справедливо напоминали, что возле мемориала захоронены тела павших героев освобождения Львова, которые спасли древний город от разрушения. Здесь покоятся украинцы, которые получили звезду Героя Советского Союза — танкист Анатолий Ковалевский, погибший при освобождении узников Освенцима, кавалерист Даниил Шингирий, артиллерист Степан Крамарь, летчики-истребители Константин Вишневецкий, Василий Шаренко и Михаил Лиховид. А также крымский татарин, пехотинец Тейфук Абдуль. Переименовать «Героев Днепра» в «Героев УПА*». В Киеве продолжается декоммунизация метрополитена © commons.wikimedia.org,

Строительство мемориала тоже не навязали львовянам откуда-то из Москвы. Монумент Славы открыли в мае 1970 года по решению местного обкома Компартии, причем над ним работали украинские скульпторы и архитекторы, а фигуру солдата с мечом отлили на Львовском вагоноремонтном заводе. Потому что в то время все понимали — это не «монумент оккупантам», а памятник тем, кто покончил с гитлеровской оккупацией Украины.

Уничтожение памятников советским солдатам на фоне сооружения памятников эсэсовцам из дивизии «Галичина», является очередной вехой в политике исторического ревизионизма, который открыто продвигается сейчас украинской властью. Но давайте зададимся вопросом — стоит ли удивляться этому событию на седьмой год после победы Евромайдана?

Националистические политики, которые пришли к власти после свержения и побега Виктора Януковича, имеют на этот счет четкие идеологические установки. Миллионы украинских солдат, которые сражались и умирали в рядах Красной Армии, являются для них насильно согнанным пушечным мясом или сознательными пособниками Кремля. А ультраправые коллаборанты, участвовавшие в войне на стороне Рейха, по умолчанию представляются героями «национально-освободительной» борьбы против большевистской Москвы. Хотя эта борьба привела их в ряды гитлеровской армии, которая несла украинцам неизбежную перспективу уничтожения и колониального рабства.

Однако коллаборантам прощают буквально все — включая геноцидные акции против поляков, евреев и украинцев. Такая позиция является сегодня мейнстримом для украинской интеллигенции, а также для огромного множества политиков, чиновников и общественных деятелей всех уровней.

Так, в том же Львове публично презентовали комплиментарную книгу о дивизии СС «Викинг». «Участвуя в борьбе с большевиками, украинцы доказывали, что их нация занимает отдельное место в семье европейских стран и достойна будущего», — пишет ее автор Роман Пономаренко. А в новом военном музее, который планируют открыть на месте разрушенного мемориала, наверняка будут чествовать нацистских пособников.

Украинские политики, чиновники и дипломаты не раз публично выказывали симпатии к проигравшим войну нацистам. Консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец публиковал у себя в блоге панегирики гитлеровской политике, а депутат львовского городского совета от партии «Свобода», школьный завуч Марьяна Батюк — одна из тех, кто санкционировал уничтожение монумента Славы, — несколько лет назад поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера и разместила в блоге снимки коллективного зигования со своими несовершеннолетними учениками.

Городской голова расположенного на Львовщине районного центра Сколе Владимир Москаль опубликовал юдофобское видео, обвиняя евреев в разжигании Второй мировой войны, то время как заведующая кафедрой Национального авиационного университета объясняя бойню в Бабьем Яру «произволом еврейской власти».

Эти идейные установки закономерно приводят к практическим последствиям. Погромное уничтожение памятников давно поставлено во Львове на поток. За последние годы в городе уничтожили памятный знак в честь антифашистской демонстрации, состоявшейся еще во времена польской власти, сломали монумент талантливым писателям Степану Тудору и Александру Гаврилюку, которые погибли 22 июня 1941 года под первыми упавшими на Львов бомбами, уничтожили уникальный для Украины монумент юному добровольцу Юрию Великановичу, павшему в рядах испанских республиканцев во время борьбы против франкистских путчистов.

Пострадали даже признанные классики украинской культуры. Неизвестные сорвали мемориальную доску Ивану Франко, которая была установлена в центре Львова, на улице Крушельницкой, где когда-то проживал выдающийся украинский писатель. Хотя в этом случае речь шла о банальном желании нажиться на сдаче цветмета, которое уже не пытались прикрыть идеологическим флёром.

Происходящее действительно можно назвать трагедией, однако она вполне логична для политической реальности нынешней Украины. Удивительно, что Монумент Славы продержался целых семь лет — ведь расположенный в соседнем Стрые памятник советским солдатам был уничтожен в первые дни после переворота, 21 февраля 2014 года. В те дни атаковали и львовский памятник, но снести стелу было непросто, поскольку она опиралась на «прочный стержень».

«Там внутри есть прочная основа, до нее тяжело добраться. Именно этим и занимаются парни. Она не дает упасть сооружению», — жаловался на это львовянин Андрей Марунич. Маркс на фабрике Порошенко © РИА Новости, Фотограф Маялл (Mayall). Репродукция фотографии

Конечно, мы не должны равнодушно относиться к ультраправому вандализму. Нельзя молчать о том, что в Украине героизируют погромщиков и убийц — при условии, что они были причастны к националистическому движению. Напротив, необходимо формировать широкое общественное сопротивление реваншистскому тренду власти, отстаивая в каждом случае торжество исторической правды, реагируя на позорные факты уничтожения памятников.

Но нужно осознавать, что слезы и жалобы не помогут. Чтобы выстоять, необходимо наличие внутреннего стержня, который поможет украинским антифашистам в этой продолжительной и тяжелой борьбе. Чтобы однажды переписать бесславную историю правого вандализма.