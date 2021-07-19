Статья Путина об Украине возбудила многих. Все поняли, что зачем-то она была написана, но зачем — каждый понял по-своему. Кто-то начал вновь готовиться к военному походу на Киев, Львов, а если повезёт — так и на Варшаву. Кто-то решил скромно удовлетвориться присоединением ДНР/ЛНР (самые скромные — просто признанием республик)

Наиболее решительные заявили, что Путин замахнулся на самоё НАТО и что Украина не более чем предлог, а целью является Запад.

Но всего этого в статье нет. Там просто перечислены факты русского единства, которые можно найти в большинстве учебников и уж точно в любой энциклопедии. И на основании этого перечисления высказано личное мнение (это подчёркнуто в самом начале статьи) Путина, что украинцы и русские являются одним народом.

Не знаю, специально ли президент применял расплывчатый термин «украинцы», который можно понимать и в этническом, и в политическом смысле и просто в смысле гражданства (все, кому не повезло при распаде СССР быть прописанными на территории УССР). Но такая нечёткость в определении дефиниции «украинцы» позволяет записать в «единый с русскими народ» и русских людей, живущих на Украине и сохранивших свою русскость вопреки гонениям, и бывших русских людей, которые из корыстных или из идеалистических побуждений от своей русскости отказались, объявив себя «украинцами» — не только не русскими, но от русских «пострадавшими», и даже галичан, которые уже лет семьсот как не совсем русские, а последние сто лет совсем не русские и даже антирусские. «Не делю на "им" и "нам"»: Путин рассказал, кому адресовал статью об Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Надо иметь в виду, что любой текст, выходящий из-под пера президента, — не его личная прихоть, а политический документ, который будут оценивать именно с этой точки зрения, независимо оттого, какова была причина его написания. Путин это прекрасно знает, так что вряд ли определённая эклектичность данного материала является случайностью.

Итак, текст констатирует факт былого единства, отмечает, что президент России, как и часть граждан РФ, не считает это единство утраченным бесповоротно, фиксирует жалкое состояние современной украинской государственности, наступившее в результате попыток Запада создать из Украины анти-Россию, и вроде бы что-то предлагает. Но что и кому?

Не берусь угадывать мысли Путина, но если сопоставить все изложенные факты, то предложение может делаться только народу Украины. Собственно, в последнем абзаце Путин практически прямо говорит, что мы, мол, думаем так, но решать народу Украины. И что же должен этот народ решить?

Возникшее тридцать лет назад украинское государство практически разобрано на запчасти его руководителями. Экономика и финансы в коме. Западные союзники стыдливо прячут глаза и делают вид, что они тут ни при чём, просто мимо проходили. Если украинская власть начинает пищать о своих правах и желаниях слишком громко, ей тут же наступают на хвост. Народ частично вымирает, частично разбегается. Шансов на самостоятельное восстановление нормальной государственности в обозримой перспективе нет. Чтобы начать всё с начала, надо сократить население примерно до 15-18 миллионов человек, перейти на практически полное натуральное хозяйство, в цивилизационном плане упасть ниже большинства стран Африки и Океании (даже самых диких), на уровень едва ли не племенных сообществ. Только после этого, как после атомной войны, можно начинать трудный путь к построению новой цивилизации.

Второй вариант — найти внешнюю поддержку, найти кого-то, кто поможет, подставит плечо, поделится ресурсами и технологиями и т.д. Желающих помочь вокруг Украины нет.

Вот в этот-то момент Путин фактически протягивает остаткам украинского населения руку. Вопреки мнению значительной (если не большей) части российских граждан (точно большей части политически и информационно активных, формирующих в конечном итоге общественное мнение), которые давно не считают украинцев (именно украинцев по свободному политическому выбору, а не граждан Украины по паспорту) единым народом, он говорит им: «Мы одно и то же». Ну или по Блоку: «Пока не поздно — старый меч в ножны, / Товарищи! Мы станем братья!»

Фактически, как в притче о блудном сыне, Путин демонстрирует готовность сказать: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного тельца и заколите его; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся!» Но для этого сам блудный сын должен сказать самому себе: «Сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! Я согрешил против тебя и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих». И встать, и прийти, и сказать это. И тогда пришедшие с утра и пришедшие в одиннадцатом часу получат одинаковое вознаграждение.

На Украине Путина поняли правильно. Поняли именно те, к кому в основном и была обращена его статья, — не русские, которые и так русские и им не в чем каяться, поскольку за свою русскость они который год страдают, и не галичане, которые «европейцы» и лучше удерут куда-нибудь в Канаду, чем признают, что хотя бы их предки когда-то были русскими. Путину ответила так называемая «адекватная Украина». Та, что лицемерно осуждает «эксцессы» в Мариуполе и в Одессе, поскольку оправдывать эти преступления могут только идиоты, не понимающие, что для Европы это тоже преступление. Его можно не замечать (в политических целях), но его нельзя прославлять. Путин рассказал, зачем написал статью об Украине — видео © Кремль

Та «адекватная Украина», которая осуждает обстрелы Донбасса не потому, что под снарядами гибнет мирное население, включая детей, и разрушается инфраструктура жизнеобеспечения миллионов людей, а потому, что давно понятно, что обстрелы неэффективны и лишь отдаляют Донбасс от Украины, делая его возвращение всё более нереальным. Та «адекватная Украина», которая критикует Зеленского за то, что он продолжил политику Порошенко не потому, что им эта политика не нравится, а потому, что Порошенко в этом вопросе был эффективнее и предсказуемее.

И «адекватная Украина» ответила Путину. Заместитель главного редактора «Страны.уа» Светлана Крюкова (кстати, обратите внимание, счастливая владелица чисто великорусской фамилии, ни разу не из малороссов) написала в своём ФБ огромный безграмотный текст о том, что,когда в Киеве (к которому Светлана исторически имеет весьма опосредованное отношение) создавали библиотеки, на московском болоте лягушки квакали, а поэтому «никогда мы не будем братьями», тем более «единым народом». Мне непонятно, почему при таком подходе Светлана рвётся в Европу и в совершенно юные США, если есть Ташкент, который даже по советскому счёту на полтысячелетия старше Киева, но при этом далеко не самый старый город Азии. Но дело не в этом.

Итак, русские на Украине и так составляют с русскими в России один народ и их ни в чём не надо убеждать, по мере возможности они массово переезжают в Россию, а кто остаётся — отдаёт себе отчёт, что только ликвидация украинского государства избавит его потомков от ассимиляции и превращения в патентованных украинцев (вроде Крюковой). Галичане на Украине перевоспитанию не поддаются — об этом свидетельствуют бесплодные усилия советской власти, которая их и мёдом пробовала взять, и дустом, но так и не смогла победить их извечную тягу лакействовать в Европе. Не то чтобы в Галиции нет нормальных людей. Есть, но мало, и они тоже русские.

Призывать к единонародию можно только огромный пласт недавно вырусившихся украинцев, которые уже дали потомство, родившееся и выросшее в независимой нерусской и антирусской Украине. Скоро это потомство принесёт им внуков, а ещё лет через тридцать украинцы, помнящие, что когда-то они были русскими, будут исчезающей натурой, музейным экспонатом. Сейчас блудный сын имеет последнюю возможность вернуться к отцу, окно возможностей закрывается. Ещё лет десять — и будет поздно. Крюкова и поколение ЕГЭ © Facebook, Svetlana Kryukova

Впрочем, похоже, что поздно уже. И не потому, что «адекватная украинка» Крюкова ответила Путину злобной безграмотной запиской в Фейсбуке, а исходя из реакции внутри Украины — на её выступление. Оставшиеся на Украине русские возмутились. Но их голос слаб, их не пускают в СМИ, а тот же Фейсбук бдительно цензурирует их страницы. Галичане, как положено, проулюлюкали в ответ Путину что-то невразумительное, в полном соответствии со своими национальными традициями. А вот «адекватные украинцы» демарш Крюковой частично не заметили, частично поддержали.

Характерный пример — главный редактор «Страны.уа» Игорь Гужва. Человек начинал часть своих проектов в Москве. С Украины его буквально вытолкали по обвинению в пророссийскости, хоть на самом деле Гужва пострадал в рамках борьбы различных олигархических группировок друг с другом. Нынешний свой проект («Страна.уа») он позиционировал как объективное издание, ориентированное на защиту интересов Юго-Востока. По крайней мере так его воспринимали граждане Украины, и никто их в этом не разубеждал. Местные нацисты вообще называли издание пророссийским.

Естественно, после выходки Крюковой читатели стали массово обращаться к Гужве с требованиями отмежеваться от коллаборантки и уволить её. В ответ Гужва сослался на то, что «свобода слова» ему дороже всего на свете, делая вид, что не видит разницы между свободой слова и редакционной политикой (раньше видел). Более того, в рамках той же «свободы слова» (какое странное для нынешней Украины словосочетание) «Страна.уа» была просто обязана высказать редакционную позицию, а также дать слово тем, кто не поддерживает Крюкову. И что, дала, высказала?

Я понимаю Гужву. Можно сколько угодно рассказывать о том, как он управляет изданием, живя в Австрии, но в реальности это невозможно, это вам любой редактор скажет. Слишком многое надо видеть своими глазами, щупать своими руками, слишком большое количество бесед надо провести лично и слишком большое количество решений принять оперативно, исходя из реальной обстановки, которую из Австрии не видно. То есть, по сути, изданием давно управляет Крюкова. Самому же Гужве вряд ли вовремя сообщают даже о том, как именно меняется состав собственников и редакционная политика. Зачем ему это?

Честно в этом признаться — значит рискнуть должностью и доходом. Остаётся только делать вид, что без крюковской «свободы слова» кушать не можешь. Скорее всего, Гужва не разделяет взгляды Крюковой (по крайней мере тот Гужва, которого мы когда-то знали, не разделял). Но сделать он ничего не может и не хочет, предпочитая тёплую ванну.

Собственно, тандем Крюковой—Гужвы и свидетельствует о том, что обращение Путина к «адекватной Украине» повисло в воздухе. Потому что крюковская часть этой «адекватной Украины» давно уже изъедена шашелем бандеровщины и только зарабатывает на «представительстве интересов Юго-Востока» (на деле предательстве), а гужвовская часть предпочитает тёплую ванну.

Последняя позиция напоминает мне римский обычай. Для римлян самоубийство было довольно обыденным явлением (языческие религии его не запрещали), и потому римляне разработали много способов относительно безболезненно свести счёты с жизнью. В частности, когда достойный человек считал, что ему пора умереть (или его к этому принуждали обстоятельства), он погружался в бассейн с тёплой водой и перерезал себе вены. Боль почти не ощущалась, жизнь не спеша, но и не особенно мешкая покидала тело, а сам умирающий вёл философские беседы с родственниками и друзьями, обязательно присутствующими при этой церемонии.

Вот так и в тёплой ванне Гужвы постепенно испускает дух «адекватная Украина», не нашедшая в себе сил вернуться к отцу, как блудный сын, выбравшая непротивление злу насилием и медленное спокойной увядание («золотую осень»). Впрочем, осень золотая для избранных, для остальных давно наступила суровая зима.

«Адекватная Украина» не заставила Путина ждать. Она сделала свой выбор.