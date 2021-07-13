Создатели патриотических мифов способствовали развалу СССР

Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал украинцам о том, как их обманули. Он сделал это признание в интервью для проекта «Тридцать лет распада СССР. История в лицах», которое можно посмотреть на ютуб-канале History Lab.

«За все надо платить. В том числе надо платить и за независимость. Кто какую сумму заплатит, это второй вопрос. Самую большую сумму платят простые люди. Потому что они верят обещаниям… Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», — вспоминает сейчас Кучма.

Стоит напомнить, что Леонид Данилович относился в то время к высшему эшелону партийной и хозяйственной номенклатуры. И он хорошо знает, как распадался единый организм союзного государства, пораженный вирусами национализма, коррупции и свободного рынка. Человек с Майдана © facebook.com

Партийная элита понимала, что на самом деле ожидало посткоммунистическую страну. По словам Кучмы, еще в 1989 году экономисты выполнили расчет платежного баланса Украины и России. Как выяснилось, он оказался «серьезно отрицательным» для экономики Украинской ССР. Бывший президент напоминает, что Киев получал тогда нефть и газ по чисто символическим ценам, «которые меньше чая, меньше воды». А после распада Союза Украине надо было покупать энергоносители за их реальную стоимость, и это сразу спровоцировало в независимом государстве шоковую гиперинфляцию.

Однако в далеком 1991 году обманутым украинцам сулили совсем другое. Все мы помним красочные листовки, которые бросали буквально в каждый почтовый ящик — от Львова и до Донецка — под общим лозунгом «Хватит кормить Москву!». Жителям Украины рассказывали о том, что она якобы обеспечивает своими ресурсами весь Советский Союз, хотя могла бы оставить это добро себе, чтобы не делиться им с другими республиками. А потом продавать его бывшим соотечественникам за валюту. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Авторы листовок подробно рассказывали о том, сколько угля, стали, пшеницы и мяса производят предприятия Украинской СССР, напоминали про космические ракеты и атомные электростанции, про авианосцы и самолеты, про передовое образование и науку. Подразумевалось, что все это обеспечит жителям республики капиталистическое процветание, как в Америке и Европе. Достаточно лишь сбросить с себя проклятое ярмо большевистской оккупации заодно с экономическим планом, государственным контролем и прочими фундаментальными основами социалистической тирании.

Но все получилось ровно наоборот. Эффективные частные собственники приватизировали за бесценок сотни украинских заводов и быстро порезали их на металл. Шахтерам годами не платили зарплату, несмотря на марши протеста и голодные суициды. Опустели колхозные фермы — в стране отправили под нож большую часть поголовья свиней, впустив на рынок импортную тушенку. Черноморский флот распродали на глазах, а вскоре после этого умерли судостроительные заводы. Ракеты и самолеты быстро закончились, научные учреждения, больницы и школы почти не получали денег от государства — ученым и медикам платили копейки, а сельские учителя выживали в девяностые за счет своих огородов.

Украинские машиностроительные предприятия оказались в стагнации, потому что они не могли существовать вне общезоюзных производственных цепочек, то есть без кооперации с заводами России, Белоруссии, Прибалтики, Средней Азии, Закавказья. Ведь тот же знаменитый авиагигант «Мрия», который до сих пор использует для пиара украинское государство, создавали усилиями всего огромного СССР благодаря совместной работе специалистов из Киева, Ульяновска, Москвы, Воронежа и Ташкента. И его строительство финансировалось за счет средств союзного госбюджета.

Сегодня в Украине нельзя создать ничего подобного. Страна не может построить даже достаточного количества катеров и не в состоянии изготовить собственную антикоронавирусную вакцину, несмотря на блестящую традицию украинской советской вирусологии, которая вошла в историю именами Льва Громашевского, Даниила Заболотного и Николая Гамалеи. Она не способна обеспечить элементарную продовольственную безопасность, потому что государство не контролирует ситуацию на аграрном рынке, а сейчас начинает распродавать с молотка последнее народное достояние — землю.

Как констатирует в своем интервью Леонид Кучма, все последние годы страна занималась самоуничтожением, потеряв научно-технический и человеческий потенциал, причем, по словам бывшего президента, его уже не нагнать ни за десять, ни за двадцать лет.

«Не хватило мудрости, силы воли… По большому счету, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения», — самокритично говорит сейчас Леонид Данилович. Он несет огромную личную ответственность за эту трагедию. Ведь в 1994 году украинцы голосовали за бывшего директора «Южмаша» в надежде на прекращение шоковых рыночных реформ, восстановление экономических связей с постсоветскими странами и возрождение разрушенного на корню производства.

Однако Кучма обманул надежды своих доверчивых избирателей, как это делали абсолютно все украинские президенты. Он передал в руки олигархов лакомые куски государственной собственности, породнился с одним из представителей этой среды, запустил процесс уничтожения левых политических партий и начал заигрывать с могущественными США, закладывая основы будущей системы внешнего управления Украиной. Охотники за эпидемиями. Три украинца, которые спасали мир от болезней © Украина.Ру

С тех пор прошло много лет, и Кучма может позволить себе говорить людям правду, не опасаясь ответственности за то, что сделали с Украиной в девяностые годы. Тем не менее, эти откровения представляют сегодня значительный исторический интерес. Ведь представитель украинской элиты цинично рассказывает о том, как она обманывала соотечественников националистическими мифами, чтобы отобрать у них власть и собственность. А миллионы доверчивых украинцев заплатили за это самую высокую цену, учитывая катастрофический уровень сокращения населения.

Собственно, обман продолжается и сегодня — за счет старых и новых мифов, которые переписывают украинскую историю, сея массовую ненависть и помогая бесконечному грабежу государства. Лет через тридцать об этом тоже расскажут обманутому народу.

Если еще останется кому слушать.