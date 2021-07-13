Сразу сообщу, что этот материал не имеет никакого отношения к распространяемым окружением Зеленского слухам о том, что верные ученики по поручению своего мудрого кормчего договорились с Китаем о продаже ему остатков украинской собственности за 5-10-15 миллиардов долларов или евро

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Не то чтобы этот слух не имел никакого отношения к теме данного материала. Он не имеет никакого отношения к Китаю. Пекину хватило истории с «Мотор Сич». Китайцы на личном опыте убедились, что Украина легко обещает всё что угодно, когда надо где-то вновь добыть деньги, но сразу же забывает о своих обещаниях, как только деньги попали в руки киевских руководителей.

Большинство благотворителей больше не видит ни своих денег, ни обещанных Украиной бонусов. Впрочем, есть позитивный пример. МВФ давно заработал на Украине значительно больше, чем вложил в неё, и сумел заставить Киев выполнить практически все свои требования. Правда, Фонду понадобилось на это тридцать лет, два майдана и вся мощь США, которые двадцать лет из этих тридцати были единственным глобальным гегемоном, да ещё и содействие ЕС.

Китайский фактор в украинской политике. Как Пекин стал врагом Киева и что из этого получится © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Таким образом, критически важная задача, стоящая перед украинским президентом, — найти деньги для продолжения финансирования украинской агонии. Иначе ему просто нечем будет руководить. Использовать механизмы ОВГЗ и выпуска евробондов, за счёт чего Украина жила с 2016 года, больше не представляется возможным — структура государственного долга критически ухудшилась. Дальнейшие заимствования по этой схеме становятся (или уже стали) бессмысленными, поскольку больше не решают проблему простого рефинансирования старых долгов (не покрывают текущие выплаты процентов и тела долга).

Улучшить ситуацию и отложить крах украинских финансов можно только за счёт кредитов МВФ (выдаваемых под относительно низкий процент) и прямой (безвозвратной) финансовой помощи Запада. США — единственная страна, способная убедить МВФ и ЕС выделить Украине займы и безвозвратную помощь. Поэтому Зеленский постоянно рвётся на встречу с Байденом.

Казалось бы, украинский президент бился в истерике весной, накануне июньской встречи президентов России и США в Женеве, опасаясь (без каких бы то ни было оснований), что там Вашингтон может сдать Украину Москве. Зеленский не верил, что, во-первых, переговоры не закончатся результативной сделкой — это только пристрелочный подход. Во-вторых, что Украина давно уже не является интересным активом. Говоря языком биржи, она мусорный актив, создающий владельцу одни проблемы, так что США будет не так легко кому-нибудь её даже не продать, а подарить. Но ведь время прошло, и можно уже было убедиться, что страхи Киева не были обоснованны.

Тем не менее Зеленский на встречу с Байденом рвётся. А американский президент её откладывает. Обещал принять своего украинского вассала ещё в середине июля, потом отложил на конец того же месяца, но ещё и середина июля не наступила, как США сообщили, что до конца августа Байден не сможет принять Зеленского, так как занят выводом войск из Афганистана. Ага, ночами не спит, стратегические задачи обеспечения безопасного вывода решает.

Тем не менее Меркель Байден примет в июле. Этой встрече вывод войск из Афганистана не помешает. Ясное дело, Меркель же известный полководец, может, подскажет что престарелому американскому стратегу. Хотя нет, как выясняется, говорить будут о «Северном потоке — 2». Меркель заранее сообщила, что мечтает выработать с Америкой единый подход к трубе, но не уверена, что у неё это получится — слишком много противоречий. Поэтому главным её заданием, судя по всему, будет информирование Байдена о встрече с Зеленским и о его пожеланиях.

Действительно, канцлер Германии встретилась с президентом Украины вместо президента США и четыре часа выслушивала пожелания Зеленского, который таким образом сделал первый шаг по дороге в тысячу ли, ведущей в Овальный кабинет. От своего имени Меркель достаточно сухо отказалась поддерживать практически все пожелания Зеленского, но обещала ещё раз обсудить всё это с Байденом.

Что же они будут обсуждать?

То, что Зеленский истерично рвётся в НАТО и ЕС? Ему уже неоднократно отвечали, что Украину в обозримом будущем никто не собирается принимать в эти структуры. Причём не только и не столько из-за России, заявившей, что решение о приёме будет переходом красной линии, сколько из-за самой Украины. Ведь члена НАТО и ЕС надо будет спасать от финансовой катастрофы (как, например, спасали Грецию), а Украину не для того Запад обирал до нитки, чтобы теперь начинать заново откармливать.

Зеленский, правда, говорит, что если уж его мужественно спасающую Европу от России страну не хотят никуда принимать, то пусть пока помогут оружием и другими материальными ценностями. Но в Вашингтоне и Берлине прекрасно понимают, что Киеву нужны деньги и поэтому любые полученные бесплатно материальные ценности он постарается обратить в деньги. Поэтому ни о каком оружии (кроме давно устаревших образцов) речь не идёт. В целом дают, но дают мало, дают то, что очень трудно кому бы то ни было продать, а если удаётся урвать что-то хотя бы второй свежести, то обставляют передачу таким условиями, что вроде как что-то дали, но вроде как ничего у Украины нет. Например, пресловутые «Джавелины», за которые Украина боролась почти четыре года, запретили доставать со складов и доставлять на передовую в Донбассе (чтобы ВСУ не продали их Народной милиции ДНР/ЛНР).

Последний и главный аргумент Зеленского заключается в том, что, поскольку Германия извлекает большую выгоду из «СП-2», а Украина несёт от этого проекта убытки, надо бы выделить Киеву компенсацию. Украина скромно рассчитывает на от трёх до восьми миллиардов долларов единоразовой выплаты и продление транзитного контракта с Россией ещё на десять лет (на текущих или даже лучших для Украины условиях). Это должно принести за десять лет ещё 20-40 миллиардов долларов.

Зеленский даже схему переговоров придумал. Надо, говорит, обсудить «СП-2» в рамках «нормандского формата», но с участием США, в привязке к Минским соглашениям. Пусть, говорит, Россия в компенсацию за «СП-2» вернёт Украине Крым и Донбасс. Зеленский считает, что Запад не сможет не поддержать тезис о возвращении Крыма и Донбасса, а Россия не сможет с ним согласиться. И тут выходит такой красивый и скромный президент Украины и говорит: «Ладно уж, возьму за Крым и Донбасс деньгами».

В целом Зеленский достаточно открыто предлагает Западу либо заставить Россию содержать Украину в ближайшее десятилетие (а с учётом возможной «стоимости» Крыма и Донбасса — так и вовсе лет пятьдесят), либо оплачивать счета Киева самостоятельно.

Партия Медведчука поздравила Компартию Китая, напомнив об экспроприации «Мотор Сичи» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Собственно, для этого и понадобился Офису Зеленского слух о готовности китайцев скупить на корню остатки украинской промышленности. В Киеве знают ревнивое отношение США к Китаю, видят боязнь Вашингтона, что хитрые китайцы даже на полностью разорённых и уничтоженных украинских предприятиях смогут найти какие-нибудь полезные для себя высокие технологии. Поэтому и сумма озвученных ожиданий от «китайской сделки» (5-10-15 миллиардов долларов) практически полностью покрывает украинские пожелания об одноразовой безвозвратной компенсации Запада за «СП-2» (3-8 миллиардов долларов). Команда Зеленского освоила (творчески переработав) белорусский трюк и намекает Западу: «Не дадите денег, уйдём в Китай».

За продление транзитного контракта с Россией Зеленский тоже намерен побороться. Очень нужны деньги.