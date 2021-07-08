Жёсткая антидонбассовская цензура и одна известная социальная сеть - синонимы уже давно. Стоит выложить ссылку на значимое неудобное интервью по Донбассу, реакция следует незамедлительно. Но на этот раз под нож цензуры попали не новости, не статья, а стихи поэта Анны Ревякиной

Украинская «Википедия». Не энциклопедия, а поле информационной войны © commons.wikimedia.org, Crimean Chamber

Я стала предельно осторожна: цветочки, котики, дети, стишки. Стишки…

5 июля 2021 года я выложила стихотворение о войне, о том, как война изменила человеческие жизни, как разделила время на до и после, как вынуждены скитаться многие донбассовцы и работать на самых разных работах не по основной специальности, чтобы только прокормить себя и свои семьи. Лирические героини стихотворения — донецкие женщины, постаревшие на семь лет, прошедшие с майдана, но несломленные. Они не ропщут, они работают много и упорно. Работают в Москве, но взгляд их всегда устремлён внутрь, в то место, где они хранят свою любовь к городу роз, к воюющему за свою жизнь Донецку.

Изгнанные книги. Майданная цензура душит литературу © Facebook, Книгарня "Є"

5 июля 2021 года социальная сеть заблокировала стихотворение первый раз, потом разблокировала после моей апелляции. 7 июля 2021 года стихотворение заблокировали окончательно, мне было вынесено предупреждение. Но всего за полтора дня стихотворение успело уйти в народ и найти отклик в сердцах, более сотни репостов, четыре сотни комментариев! Евтушенко говорил, что искренность — это тот риск, который стоит риска. Если поэт не рискует и не говорит со своим читателем на языке правды, то он никакой не поэт, а уже политик, осторожный и правильный.

Американская агентура в украинском Facebook. Часть вторая © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

До какого же состояния отсутствия совести надо дойти, чтобы блокировать поэзию? Не стану лукавить, блокировка эта — отчасти есть признание того, что написала я правду и ничего, кроме правды. Бесспорно, эмоционально этот текст все по-разному восприняли. Это тоже правда. А ещё правда в том, что в тексте этом говорится о том, о чём не хотят говорить политики, политологи и серьёзные журналисты, а я говорю. Я маленькая донецкая женщина говорила и буду говорить, пока у меня есть мой стол, моё окно и мои руки, чтобы печатать. Дальше моего письменного стола меня ведь не заблокировать, а именно на нём и родился этот текст, и другие тоже родятся, как хроники войны, что продолжается на донецкой земле.

***

В Первопрестольной домработницами и нянями —

донецкие женщины с высшими образованиями.

Филологи, медики, экономисты

умеют быстро, умеют чисто

драить и приспосабливаться,

подмывать и не болтать лишнего.

Донецкие красавицы —

теперь серые мышки.

Тихие женщины, моющие чужие кухни,

от воды у них руки пухнут.

Я однажды подслушала:

хозяева их называют хохлушками.

Женщин, выросших на А.С. Пушкине,

Евтушенко и Ахмадулиной.

Женщины-чистюли

чистят чужие кастрюли,

натирают чужие полы

в рамках большой игры,

большой войны.

Женщины, рождённые белыми и свободными,

выгуливают чужих домашних животных,

чужим старикам готовят каши.

Эти женщины стали на восемь лет старше,

пока обстреливают Горловку и Абакумова,

пока дурак богатеет думами,

они, не жалея здоровья и красоты,

как умеют выбираются из нищеты.

Думаешь, они ропщут над кастрюлей борща или свекольника,

донецкие женщины, работающие в Первопрестольной?

Нет, радость моя, это не в их природе, не в их манере.

Просто поверь мне.

Но иногда в четыре утра, когда первые дворники выходят мести,

на них накатывает тоска, которую не разогнать, не разгрести.

Обжигающая тоска, паническая атака.

Господи, за что ты с ними так? А?

Господи, за что ты с нами так? А?