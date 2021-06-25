Если бы судьба России определялась желаниями её народа, России бы уже не существовало. Об этом свидетельствует история

Вспомните: как Российская империя, так и СССР развалились именно тогда, когда государственная власть оказалась достаточно слабой, чтобы народ мог в полной мере реализовать свои желания обустройства жизни «по справедливости».

Об этом же свидетельствует и актуальная политическая практика. Достаточно какому-нибудь супостату что-нибудь непочтительное в российский адрес молвить, и «самый миролюбивый в мире» народ заходится в пароксизме ненависти, требуя уничтожить наглеца, невзирая на возможные последствия. «Агрессивная и провокационная политика». Как Украина вмешалась в инцидент с британским эсминцем © REUTERS, Sergey Smolentsev

Украинцы же, у которых общество, как мечтают наши народные массы, всё насквозь проникнуто идеологией, а власть совершенно в стиле народных желаний принимает простые решения силового характера в любом непонятном случае, практически свою государственность и вовсе уже разрушили, общество атомизировали, экономику разворовали и, главное, считают виноватым во всём этом кого угодно, кроме себя, хоть именно собственные пожелания, оформленные в виде простейшей идеологии пещерного националима, покрашенного «под Европу», они и выполняли.

Наверное, народы (все народы) и раньше такими были, потому человечество и воюет столько, сколько существует. Но раньше не было интернета, социальных сетей и всеобщей грамотности, позволяющей, хоть и с грамматическими ошибками, и косноязычно, но каждому донести своё сверхценное мнение до широких масс.

В результате широкие массы узнают, что думают они примерно одинаково, как дети в детском садике: по принципу я тебе сейчас лопаткой по голове дам, чтобы ты в мою песочницу не лез. А если ты мне в ответ дашь, я тёте воспитательнице (или родителям) пожалуюсь, и они тебя накажут.

То есть широкие народные массы склонны решать любые вопросы с помощью грубой силы и ничего не боятся, так как не понимают возможных последствий. Склонность эта происходит от непонимания сложности проблем, решаемых в формате международных отношений.

В принципе политические и экономические проблемы собственного отечества народные массы также осознать не в состоянии, но заниматься предпочитают внешней политикой.

Храбрость же вызвана тем, что в нескольких поколениях не видевшие реальной войны герои из интернета живут не в реальном мире, а в представлении о нём, созданном низкопробными (ибо рассчитанными на неискушённого массового зрителя) фильмами о войне, а также компьютерными играми. Решение о проходе британского эсминца у Крыма принял Джонсон - СМИ © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

В первом случае обязателен стратегический хеппи-энд: даже если главный герой погибает, «добро с кулаками» всё равно побеждает. Во втором случае количество жизней у бойца фактически не ограничено, а своевременные пересохранения позволяют до бесконечности отрабатывать одну и ту же ситуацию, выходя в конечном итоге победителем из любого абсурда. Даже если вы вышли с луком и стрелами против тяжёлого танка.

До эпохи интернета, когда широкие народные массы были разбросаны по своим квартирам и деревенским дворам, они не могли оперативно обменяться мнениями и понять, что они мыслят, как бандар-логи Киплинга, по принципу: «Это правда! Мы все так говорим!»

В те блаженные времена политика, наука, культура считались непонятными «господскими штучками», до которых простому человеку дела нет. Решения властей воспринимались как данность, как смена дня и ночи или перемена погоды. Мы можем больше любить зиму, а можем любить лето, но смена времён года от нас не зависит.

Интернет дал осознание того, что народные массы думают примерно одинаково и что их взгляд на политику, как правило, не совпадает с реальными политическими решениями, принимаемыми властью. Это дало простор, с одной стороны, конспирологическим теориям о «тайном мировом правительстве», созданном «масонами», которых с наступлением космического века заменили «рептилоиды с планеты Нибиру», в интересах коих национальные власти якобы и принимают непонятные широким народным массам решения.

С другой стороны, это породило уверенность, что все проблемы решаются просто: мы вот с Васей ещё литр пива не допили, а уже все глобальные кризисы урегулировали. И все наши друзья (а у нас их в интернете пара десятков тысяч) с нами согласны.

Над этой особенностью информационно продвинутой современности, в интеллектуальном плане недалеко ушедшей от каменного века, можно было бы беззлобно посмеяться, если бы не тот факт, что вопреки мнению народных масс мнение народных масс оказывает реальное влияние на политику. Скоро война? Экс-сотрудник СБУ о том, чему учат украинцев британские инструкторы © Украина.ру

Игнорировать его можно лишь до определённого предела, а затем необходимо накормить изголодавшийся народ желанными победами, причём постараться сделать это так, чтобы в своём победоносном шествии народ не сломал себе шею, сверзившись в незамеченный в силу высоко задранного носа овраг.

Народные массы — это не только электрик, сантехник, учитель, водитель, аптекарь, библиотекарь. Встречаются и генералы, и министры, и банкиры, рассуждающие аналогичным образом, особенно когда пытаются оценивать события в смежных отраслях государственного управления, в которых не обладают достаточной квалификацией.

Я уже не говорю о разного рода депутатах, разного представительских и законодательных органах, которые в интеллектуальном плане действительно являются полноценным отражением представляемого ими народа.

То же самое можно сказать об экспертах и журналистах, которые в большинстве своём мыслят совершенно традиционно (по-народному), из тех же, кто способен к самостоятельной оценке ситуации, многие не желают «плевать против ветра», ведь говоря то, что хочет слышать народ, получишь и веру, и поддержку, и обожание, а ответственности ни эксперт, ни журналист никакой не несёт. Он ведь только точно отразил реально существующую позицию широких народных масс. Вот пусть власти сами со всем этим и разбираются.

Каждый искренне считает, что на его век стабильности хватит, а затем хоть потоп.

В результате некоторым поколениям приходится переживать страшнейшие катастрофы, к которым, сами того не ведая, приложили руку поколения их отцов, дедов и даже прадедов (пользовавшиеся до них созданной стабильностью в своё удовольствие).

Причём дожившие до катастрофы предки, презрительно глядя на несчастных потомков, говорили «при нас такого не было», даже не догадываясь, что десятилетия назад собственноручно закладывали под основы национальной государственности только что взорвавшуюся мину.

Государство — живая машина времени. Оно одновременно пребывает в прошлом, настоящем и будущем. Не нами созданное прошлое в значительной мере определяет наше настоящее, а своими действиями сегодня мы закладываем основы будущего наших детей и внуков. Посол оценил действия британского эсминца в Черном море © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Поэтому если нас в настоящем что-то не устраивает, причины проблемы нужно искать в прошлом, только так можно её исправить. Если же мы сегодня (или наши дети завтра) будут бездумно расходовать на честолюбивые геополитические проекты накопленную ресурсную подушку безопасности, не заботясь о её пополнении, то наши внуки и правнуки вместо возрождённой сверхдержавы могут вновь оказаться у разбитого корыта (как мы в 90-е).

В качестве примера показательна история с британским эсминцем, прошедшем через российские территориальные воды в районе Крыма.

Реакция России была предельно жёсткой. Был открыт предупредительный огонь, а на уровне МИД предупредили, что если провокации продолжатся, мы оставляем за собой право стрелять по нарушителям на поражение.

Народ недоволен. Самые миролюбивые сокрушаются, что эсминец не утопили. Те, кто погорячее, утверждают, что вместе с ним надо было утопить Великобританию — худо-бедно ядерную державу, за которую, в отличие от Эстонии, США воевать будут. Тут уж им деваться некуда.

И что, действительно инцидент стоил того, чтобы утопить крупный корабль ядерной державы?

Англичане утверждают, что эсминец осуществлял право мирного прохода. В морском праве есть такое понятие, позволяющее военному кораблю «срезать угол» территориальных вод, если он проходит по своим делам мимо побережья какой-либо страны.

При этом правила мирного прохода регулируются национальным законодательством и могут содержать некоторые ограничения. В частности, российское законодательство требует предварительно получить разрешение российских властей на подобный проход.

Англичане заявили, что разрешение они получили от Украины, поскольку не признают Крым российским. К этому вопросу мы вернёмся, а пока выясним, был ли этот случай из ряда вон выходящим? Не случалось ли раньше и не случается ли сейчас нечто подобное?

Порывшись в не такой уж далёкой истории, мы выясним, что в 70-80-е годы США пытались трактовать право прохода как имманентно принадлежащее желающему его осуществить кораблю и отрицали необходимость получения разрешения. С завидной регулярностью они устраивали подобные провокации в водах СССР. Стариков о британском эсминце: у берегов Крыма будут новые провокации © кадр из видео Украина.ру

Суть заключалась в том, чтобы выбрать подходящую акваторию и «срезать угол» так, чтобы погранслужба и ВМФ СССР просто не успели отреагировать. Проскочил, убежал и доволен.

Но были и иные случаи. В частности, наиболее известный и один из последних — попытка 12 февраля 1988 года американских ракетного крейсера «Йорктаун» и эсминца «Кэрон» совершить мирный проход в том же районе, что и британский «Дефендер» в этот четверг, только не по направлению от Севастополя к Ялте, а от Ялты к Форосу.

Тогда американцы на шесть миль углубились в территориальные воды СССР, несмотря на предупреждения и требования сменить курс. Ушли же они после того, как сторожевой корабль «Беззаветный» выполнил навал, то есть попросту таранил американский крейсер.

Обращаю внимание, что вооружённые силы СССР, о котором сейчас регулярно говорят, что «он бы не потерпел» того, «не потерпел» этого вообще заранее исключили возможность применения оружия, хоть американцы не первый раз так «шутили» в этом районе.

Сейчас, кстати, те же американцы заявляют о непризнании российского решения о расширении границы своих территориальных вод в районе залива Петра Великого (на Дальнем Востоке) и обещают, что их корабли также будут использовать в этом районе, в непосредственной близости от крупнейшего торгового порта и базы Тихоокеанского флота города Владивостока, «право мирного прохода».

Пока что информация об инцидентах не поступала, но может поступить в любой момент. Выдворение эсминца Великобритании: первые кадры с места события © Украина.ру

А теперь вернёмся к «Дефендеру». Он находился в территориальных водах России ограниченное время — менее получаса. За это время его успели несколько раз предупредить, дать предупредительный залп из шестиствольной артустановки АК-630, несколько раз совершить облёт бомбардировщиками и провести бомбометание по курсу.

По факту боевому кораблю британских ВМС угрожали применением оружия, после чего он убрался из российских территориальных вод.

Не скажу, что это было следствием российских угроз. Британцы так проложили курс, чтобы, двигаясь практически по прямой, сравнительно быстро покинуть этот район. Но и российские моряки и береговая охрана ФСБ организовали «предупредительные выстрелы» таким образом, что выход корабля из территориальных вод России состоялся сразу же после них и получилось бы, что британцы выполнили российские требования под угрозой применения оружия.

Можно было бы сказать, что все остались при своих, но последующее поведение британцев полностью дискредитировало усилия экипажа эсминца и риск, на который пошёл его командир.

Напомню, британцы заявили, что они получили разрешение на проход от Украины. То есть в отличие от американцев, которые в принципе оспаривали право СССР закрывать данный район, британцы в принципе согласны, что разрешение надо получать. А раз так, то они полностью, публично, перед всем миром признались в осуществлении заранее подготовленной провокации.

Дело в том, что морское право и международное право в целом требуют согласовывать свои действия (получать необходимые разрешения, выполнять запреты и т.д.) с государством (или силами, поскольку это не обязательно должно быть государство), реально контролирующим территорию. То есть независимо от того, признаёт Британия Крым российским или нет, согласовывать свои действия экипаж эсминца должен был с российской стороной.

Это правило именно для того и введено, чтобы избегать коллизий на море и на суше, когда политическое признание или непризнание территориальной реальности может привести к военному столкновению с третьей державой. Украина и Великобритания подписали контракт о строительстве военных кораблей © dumskaya.net

Подчеркну ещё раз, что, если бы британцы, как в своё время американцы, вообще не признавали бы право России на введение ограничений, они могли бы настаивать, что действуют в строгом соответствии с международным правом, просто у них разные с Россией трактовки некоторых пунктов.

Но они разрешение получили (только от Украины), прекрасно зная, что реально Крым является суверенной российской территорией. Это всё равно как купить справку о болезни, чтобы оправдать прогул, и тут же признаться в том, что справка куплена.

В результате Россия получила возможность не только пострелять в сторону эсминца, но и официально предупредить британскую сторону, что в следующий раз стрелять могут по цели.

И теперь не важно, в следующий раз или через раз, главное, что если целью британской провокации была не простая демонстрация непризнания российского статуса Крыма в глупейшем формате «а Баба-яга против», а попытка организовать у российских берегов вооружённое столкновение, чтобы минимизировать шансы на подморозку конфликта между Россией и Западом (хотя бы в некоторых сферах), то теперь в случае, если фокус повторят, уже зная, что по кораблю будет применено оружие, британцам будет куда как сложно объяснять своим союзникам в Европе и даже в США, почему те должны за них вступиться, если их предупредили, что будут стрелять, а они всё равно туда полезли.

При этом кровожадно топить корабль нет необходимости даже в случае повторения провокации. Достаточно просто открыть огонь на поражение тем же калибром (30 мм — АК-630). Премьер Великобритании обещал Зеленскому обсудить Украину на саммите НАТО © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Современные боевые корабли не бронируются, как линкоры времён Первой и Второй мировых войн, так что угроза жизням экипажа будет реальна, открытие ответного огня по российским кораблям и катерам — акт агрессии у российских берегов, после чего агрессора уже реально можно и утопить. Ему остаётся только выполнять требования и улепётывать.

Конечный результат инцидента — Россия расширила окно возможностей по реагированию на провокации у своих границ, а пространство для манёвра западных «партнёров» сузилось. Возможные последствия инцидента с «Дефендером» должны будут учитывать и американцы при планировании своих провокаций в районе залива Петра Великого. И что-то мне подсказывает, что лучше им не рисковать, и они это знают.

Никто никого не утопил, не убил, а политический результат достигнут — так бывает, когда работают профессионалы. Спешить не надо, если нам суждено воевать, то от судьбы мы не уйдём, не надо только торопить судьбу собственной суетливостью.

Чем дольше длится мир, тем сильнее мы и тем слабее наши враги.