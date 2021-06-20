Не секрет, что один из способов управления нестабильным обществом — поддержание массового психоза. В отсутствие реальных достижений в экономике, внимание людей отвлекается на внешнего врага

У терпящей экономические бедствие Украины просто нет иных погремушек для отвлечения внимания своего народа, кроме как раздувать антироссийскую истерию.

Кроме того, данный вектор пропаганды целиком и полностью совпадает с постулатами украинского национализма — тщательно выпестованного для раскола огромного восточнославянского этноса сепаратистского движения.

Поляки, австро-венгры, немцы, американцы — кто только не подкармливал помешанных на ненависти к России носителей плаща и тризуба. В ход шло всё: от фальсификаций Михаила Грушевского до фашистского учения Дмитрия Донцова, от животной русофобии бандеровцев до антироссийской истерии на киевских майданах. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Суть сознательного обмана украинцев состояла в том, что если они посильнее оттолкнутся от России, то станут жить значительно лучше.

На Евромайдане оттолкнулись так, что от перегрузки потемнело в глазах, и вот спустя семь лет как большое достижение сообщается, что средняя зарплата граждан Украины приблизилась к уровню домайданного 2013 года. При этом деликатно обходится вопрос, а во сколько раз за то же время выросли тарифы и цены.

Экономика продолжает падение, трудовые ресурсы разбегаются, внешний долг растёт — следовательно, неоспоримые перемоги приходится изыскивать по внешнему контуру.

Как заявила в эфире украинского телеканала «Прямой» одна из самых узнаваемых участниц Евромайдана, Татьяна Черновол, любой сомневающийся в наличии достижений майданной власти — является «агентом Кремля».

«Нам за эти два года [после прихода к власти Зеленского] пытались переписать историю Майдана, историю 2014 года, обороны Украины, — излагает этот секс-символ «Революции Достоинства», - Понятно, что запрос на переписывание истории лежит в Кремле… И потому если кто-то сейчас пытается ставить под сомнение наши победные страницы — я абсолютно уверена, что это российские агенты».

То есть: говоришь о бедственном положении Украины после семилетки их правления — «российский агент», хвалишь воцарившееся безумие — украинский «патриот».

А поскольку охота ведьм превратилась в национальный вид спорта, «русскими агентами» майданщики клеймят даже друг друга, как это сделал экс-директор УИНП и нардеп Владимир Вятрович, обозвавший не меньшего русофоба и главу парламентского комитета Никиту Потураева «агентом русского мира» — за то, что тот пытался как-то отодвинуть дату начала тотальной украинизации тамошнего кинобизнеса. Изолгавшиеся. О гнусном отношении к людям © REUTERS, Gleb Garanich

Подтвердил грядущие репрессии против русскоязычного кино и шпрехенфюрер Тарас Кремень: «Мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственным языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"».

Ну и хрен с этими телерейтингами, кинопроизводством и украинским кинопрокатом, в морг — значит в морг.

Нацию в состоянии аффекта давно перестала интересовать реальная судьба самой Украины: выживут ли культура и образование, сколько неподъёмных долгов общество оставит своим детям, кому в собственность перейдет украинская земля.

Зато тем, кто болел против российской футбольной команды, во Львове наливали бесплатное пиво за каждый гол в ворота россиян, а на следующем матче предлагали бесплатно попариться в сауне: «Приходите на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче с Россией, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей!».

Подобное диковатое злорадство на Украине ныне приравнивается к «патриотизму» — как ранее людоедская радость по поводу заживо сожжённых в Одессе «колорадов» или бомбардировок «ватных» жителей Донбасса.

Ложь как правда. Особенности национальной истории Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Очередным примером психопатии стала реакция части украинской общественности на недавний взрыв бензозаправки в Новосибирске. В частности, под радостным сообщением об инциденте украинского телеведущего Романа Скрыпина случилась патриотическая какофония, лучше иных медицинских диагнозов передающая состояние умов на постмайданной Украине.

Подробный разбор комментариев даёт сайт «Антифашист», а мы процитируем лишь некоторые: «Побольше бы такой красоты на мордовии!», «Что тут скажешь, Слава Украине», «Чтоб они там все подохли», «Жалко, что не всё и не по всей»…

И так далее, и тому подобное — вплоть до восторженных предположений, что сработали некие украинские террористы: «Работающие наши в тылу — эффективны. Слава Украине!», «Надеюсь, это репетиция грандиозного шоу», «Газопроводы, метрополитен и многие объекты инфраструктуры Московии пригодятся для напоминания принципов нерушимости границ». «Героям слава?» Недобрым молодцам урок © Facebook, Андрей Павелко

То есть сочувствие гипотетическому теракту абсолютное.

Нормальные люди, которых на Украине тоже немало, смотрят на беснование с недоумением, а некоторые даже жалостью. Да и мы сами можем посочувствовать психически нездоровому обществу, которому нечем гордиться, кроме выдуманной истории древних укров, бандеровских кричалок и ненависти к России. Однако обуздать буйного сумасшедшего совершенно необходимо.

Затмение разума не пройдёт само по себе, поскольку шизофрения генерируется на государственном уровне, и вдобавок подпитывается с Запада. И кто в случае возможного несчастья окажется прав: те, кто нежно и беспомощно сочувствовал безумцу — или те, кто требовал обезопасить от него окружающих?