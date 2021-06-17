Косовская «партия войны» выступает против любых прав для сербского меньшинства

В Брюсселе прошел очередной раунд переговоров между Приштиной и Белградом. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти устроили эту встречу под прямым патронатом Европейского союза и США. Причем западные лидеры намекают, что в случае полномасштабной нормализации отношений Сербия и Косово смогут претендовать на вступление в ЕС — правда, не сразу, а когда-нибудь в неопределенном, туманном будущем.

Однако эти посулы определенно не помогают — по причине глубокого кризиса взаимного доверия между участниками брюссельских переговоров. Вдобавок они преследуют совершенно разные цели.

Албанские националисты хотят от Белграда только одного — полного и безоговорочного признания своей независимости — и не желают совершать взамен никаких серьезных уступок. В частности, они решительно против создания Ассоциации сербских муниципалитетов, которая объединила бы общины косовских сербов, предоставив им право на местное самоуправление и защиту собственных интересов.

Местная «партия войны», которая состоит из бывших албанских боевиков и полностью контролирует косовскую политику, активно торпедирует создание сербского муниципального объединения. Местные радикальные националисты проводят протестные акции, оказывая давление на косовского премьера — и это очень похоже на действия противников Минских договоренностей, которые атаковали Офис президента Зеленского, требуя отказаться от любых «предательских сделок» с врагами нации. «Юнистан»: двадцать лет «независимому» Косово © РИА Новости, Марко Кужавич / Перейти в фотобанк

Политический шантаж дает свои результаты. Напуганный Курти выступил в Брюсселе против формирования представительского органа для сербского меньшинства — заявляя, что это превратит «Единое Косово» в разделенную на общины Боснию и Герцеговину, где сербы, как известно, имеют свою республику. А Конституционный суд Косово признал создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово противоречащим конституции непризнанной республики — причем сразу по двадцати трем пунктам. Что связывает руки премьеру и в принципе ставит точку на текущей фазе переговоров.

Чтобы окончательно застопорить диалог с Белградом, албанская сторона добивается от Сербии увольнения руководителей правительственной комиссии по пропавшим без вести лицам — Велько Одаловича и Зорана Анджелковича, потому что они возглавляли когда-то югославскую Автономию Косово и Метохию. Албанские националисты называют этих чиновников одиозными — хотя во главе непризнанной Республики Косово годами находились настоящие военные преступники, которых обвиняют в наркоторговле, грабежах, пытках и убийствах тех самых пропавших сербов.

Причем, согласно материалам расследования бывшего прокурора Международного трибунала ООН по Югославии Карлы дель Понте, некоторых жертв продавали на органы богатым иностранным клиентам.

Очевидно, что косовские власти не хотят идти на уступки и компромиссы, полностью копируя в этом позицию украинского руководства. Проблема лишь в том, что эта ситуация раздражает сегодня США, которые создали марионеточную государственность Косово, отторгнув его от Югославии в результате прямой военной агрессии — и с тех пор выступают главным гарантом его существования в нынешнем квазинезависимом виде.

Американский посол в Косово Филипп Коснет безапелляционно напомнил, что Приштина давно взяла на себя обязательство сформировать Ассоциацию сербских муниципалитетов — а значит, она должна его когда-нибудь выполнить.

«Мне кажется, что самый большой враг Приштины — это то, что она очень довольна собой. В последние двадцать лет складывается такая ситуация, когда люди привыкли к тому, что международное сообщество накачивает страну деньгами, помогает народу в решении его проблем. Каждый раз, когда возникает кризис, пять самых влиятельных стран НАТО, КФОР или ЕС берут людей за руку и помогают им. Это не будет продолжаться вечно», — сказал Коснет в интервью косовскому Радио Контакт Плюс.

Американский дипломат называет вещи своими именами. Текущее положение дел полностью устраивает косовские националистические элиты, которые годами существовали за счет финансовой поддержки и защиты со стороны Вашингтона. Потому что США покрывали любые действия своих балканских миньонов — включая военные преступления, а также системную дискриминацию сербского и цыганского меньшинства.

В свою очередь, благодарные патриоты Косово усердствовали в низкопоклонстве перед своими заокеанскими сюзеренами. Они даже установили на одном из отелей небольшую статую Свободы и назвали приштинский бульвар в честь Билла Клинтона, открыв на нем парикмахерскую с не менее говорящим названием «Хиллари».

Радикальные националисты полностью контролируют органы власти и изо всех сил сопротивляются любым переменам. Однако США больше не хотят кормить Косово в условиях прогрессирующего глобального кризиса и стараются переложить эти расходы на Европейский союз, лоббируя договоренность о взаимном признании Приштины и Белграда — в обмен на незначительные уступки для сербской общины в Косово.

У американцев есть для этого серьезные рычаги влияния. Их уже испытал на себе бывший президент и премьер непризнанной республики Хашим Тачи — который являлся центральной фигурой в расследовании Карлы дель Понте. Еще в 2016 году, когда Косово посещал с визитом тогдашний вице-президент США Джо Байден, он потребовал от местной власти выполнить договоренности по созданию Ассоциации сербских муниципалитетов. Тачи пообещал выполнить это условие — но привычно занялся его саботажем. А в конце прошлого года его вынудили уйти в отставку и отправили под арест в Гаагу — вместе с бывшими председателями парламента Косово Кадри Весели и Якупом Красничи, которых тоже обвинили в военных преступлениях против сербского населения.

При желании американцы могут наказать таким образом практически любого косовского чиновника — потому что большинство из них являлись в прошлом националистическими боевиками, погрязли в коррупции, повязаны с организованным криминалом. И только этот фактор подталкивает Альбина Курти к переговорам — хотя он старается подменить прежние договоренности своими собственными условиями, повторяя этим украинскую эпопею вокруг соглашений в Минске.

Суд над президентом Косово: предупреждение для военных преступников Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Вступление в ЕС — больше не та большая морковка, которую все хотели съесть десять лет назад. Еврокомиссия и ее официальные лица не могут обещать, что процесс пройдет без сучка без задоринки. Не будем забывать, что переговоры по вступлению в Евросоюз Северной Македонии и Албании заблокированы Болгарией, так что отдельные члены Евросоюза могут свести на нет прогресс других стран», — говорит об этом в комментарии Евроньюз профессор австрийского Университета Граца Флориан Бибер.

А депутат Бундестага, официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам Александер Ной обвинил Брюссель в лицемерии и обмане — по его словам, хотя Евросоюз обещает сербам вступление, на самом деле их не собираются принимать «ни с Косово, ни без Косово».

Переговоры Приштины и Белграда пока провалены, и до конца конфликта еще далеко. Однако история с американским давлением на косовских патриотов однажды может по-своему повториться и в Украине — если Вашингтон решит принуждать Зеленского к Минску.

Как показал опыт Косово, сделать это будет совсем не просто.