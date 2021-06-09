Любые социальные пертурбации поднимают со дна десятилетиями оседавшую муть, но только на Украине придонные слои принято определять как «патриотов». Что как дискредитирует само слово «патриотизм», так и придаёт происходящему жуткий, фантасмагорический характер

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ранее работу рынка пытались блокировать «Азов» и «Правый сектор»*, которые, как сообщает местная пресса, действовали в интересах застройщицы Влады Молчановой. А на официальном сайте рынка «Столичный» администрация разъясняла, что нынешний захват — дело рук бывшего директора предприятия Рустама Абдукадырова и бывшего номинального владельца рынка Александра Стельмаха, чтобы собирать «чёрный нал» и восстановить контроль над рынком.

И в том и в другом случае противоборствующие стороны опирались на банды националистов, которые действовали как типичные рэкетиры из девяностых годов, но под «патриотическими» лозунгами. Характерная особенность нынешней Украины — рейдерские захваты, террористические акты, нападения на инакомыслящих, военные преступления осуществляются под заунывные мантры «борьбы с сепаратизмом и москалями». Как показывает практика, в стране хватает персонажей, которые будут смотреть на любых преступников влюблёнными глазами — если те поверх спортивных треников напялят вышиванки.

Согласно расследованию киевского издания «Вести», услуги «патриотов по вызову» имеют свой вполне конкретный прайс. Например, в ценнике «Национального корпуса» нападение на офис партии стоит от 10 тысяч долларов; забросать политика яйцами, мукой или облить зелёнкой — от 5 тысяч «зелёных» (в зависимости от статуса жертвы). Блокировка офиса — тысяча долларов в час, разрушить офис или сжечь его — от $15 000, избить или опозорить «цель» — от $8 000, спалить автомобиль или повредить другое имущество — от $3 000. Разумеется, подобный подход не исключает оптовых скидок, торговлю за товар, уличный «креатив».

«Патриоты на доверии». О патриотизме на простых примерах © Стрингер

В Харькове дело дошло до того, что «активисты» обложили данью ассенизаторов: за каждый выезд машины предприниматели должны были платить им по сотне гривен. В дальнейшем «активисты» решили поднять «таксу» до 200 гривен. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 000 гривен.

«В конце февраля этого года четверо злоумышленников проникли в помещение 35-летнего жителя и применили травматическое оружие, — параллельно сообщала пресс-служба полиции. — Все они члены одной из местных общественных организаций, двое из них — ранее судимые, в том числе и за убийство. Они принудительно поместили потерпевшего в автомобиль. Затем прибегли к пыткам: заставили раздеться на холоде в общественном месте и требовали вернуть им несуществующий долг».

Речь о бандитской группировке известного харьковского «активиста» общественных организаций «Мы — харьковчане» и «Накипело» Вячеслава Ряднова по кличке Поплавок. Ранее он также входил в состав правозащитной группы «Опора Слобожанщины». Как вам такая правозащита?

Патриотическое движение «Мы — харьковчане» уже не раз попадало в фокус внимания местной прессы. Его отец-основатель, известный активист харьковского Евромайдана Юрий Кальченко, осенью 2019 года заявлял, что новая организация будет заниматься мониторингом деятельности Харьковского горсовета, в частности, под контроль будет взята работа приёмных чиновников и решения сессий горсовета в отношении муниципальной собственности. Как мы помним, Харьковом тогда ещё руководил Геннадий Кернес, и против кого была заточена данная инициатива — вполне очевидно.

Однако уже в апреле 2020 года «активисты» общественной организации «Мы — харьковчане» засветились в совершенно иных расследованиях, в частности устроив грандиозную драку рядом со зданием Управления уголовного розыска Харьковской области. Как сообщалось, «в автомобиль начальника Управления уголовного розыска по тяжким преступлениям врезалась другая машина. За рулём находилась женщина, жена или родственница одного из членов общественной организации "Мы харьковчане". <…> К месту ДТП вышел руководитель уголовного розыска области Евгений Драка, сюда же "подтянулись" и представители общественной организации. Между полицейскими и "активистами" возник словесный конфликт, в результате которого "превосходящие силы" общественников нанесли тяжёлые повреждения полицейским. С множественными травмами лица сотрудники уголовного розыска попали в больницу скорой и неотложной помощи».

Популярный сайт «Инсайдер» продолжает: «Один из организаторов "Мы — харьковчане", некий человек с "погонялом" Поплавок, имеет в анамнезе судимости по тяжким статьям УК Украины. Кроме того, все действующие лица уже "кошмарили" или пытались это сделать руководителей различных государственных структур, начиная от председателей поселковых советов и заканчивая сотрудниками полиции, работающими на "земле"».

Такие вот «патриоты», такие, получается, «общественники»…

Рыцари тризуба и кинжала. Хроники необъявленной войны Евгений Резвушкин. «В ходе обыска правоохранители изъяли у него деньги, полученные преступным путём, и другие вещественные доказательства противоправной деятельности», — сообщила пресс-служба полиции. По информации правоохранителей, 44-летний «активист» прикрывался общественной деятельностью и потребовал, чтобы 39-летняя предпринимательница из Одессы платила ему 80 тысяч гривен в месяц за «крышу». В противном случае угрожал уничтожением имущества и физической расправой.

Как рассказывают в социальных сетях одесситы, «Евгений Резвушкин ездил по области и городу и вымогал с предпринимателей деньги за то, чтобы они спокойно работали! А иначе приедут активисты и всё разгромят! Ранее он уже пытался с азербайджанской диаспоры в 2016 году выбивать деньги с их бизнеса. Тогда его от смерти спас спецназ, который вовремя прибыл на разборки возле автовокзала Одессы. Также он переделал свою машину под колонки и участвовал по всех митингах. Интересно, как быстро теперь суд его отпустит? Ведь таким можно всё!»

И отпустить вполне могут. Как показали «дело Стерненко», «дело Шеремета», «дело Бузины», так называемые «патриоты» легко уходят от уголовного преследования даже за самые тяжёлые преступления, а потому «уголовно-патриотическое движение» — давно слившись с действующей властью — будет лишь набирать обороты. Вот в Харьковской области местный лидер «Нацкорпуса» (прайсы их «патриотических услуг» были приведены выше) Константин Немичев не просто вошёл в Громадськую Рады при обладминистрации, но и возглавил её.

Когда в стране поднимают на щит персонажей типа убийцы писателя Олеся Бузины, а ныне уважаемого «общественника» Андрея Медведько, выпускают на свободу признанного виновным в похищении человека Сергея Стерненко, превозносят виновного в смерти журналистов Виталия Маркива — иного результата в принципе быть не может. Со времён петлюровских погромов национал-патриотизм и бандитизм неразделимы, с чем всех сторонников украинского национализма и поздравляем.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.