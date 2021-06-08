В российских СМИ и социальных сетях началась опасная эйфория по поводу «Северного потока – 2». Отказ Байдена вводить новые санкции против компании-оператора и её руководства почему-то стали трактовать как капитуляцию США и снятие санкций с «СП-2» в принципе

Если бы этим отличались только диванные патриоты из социальных сетей, беспокоиться было бы не о чем. У них каждый день случается какая-то мелкая радость, быстро (чисто по-украински) перерастающая в свою противоположность. Но за три недели мне пришлось на данную тему дать свыше десятка комментариев центральным телеканалам. И каждый раз я вынужден был поправлять журналиста, радостно начинавшего вопрос со слов: «США сняли санкции с "СП-2"…»

Вкупе с информацией об окончании прокладки первой трубы и о том, что до конца второй трубы осталось проложить считаные десятки километров, праздничная вакханалия зашкаливает. Между тем радоваться пока нечему. Байден изначально заявил, что санкции не вводятся исключительно для того, чтобы не портить отношения с действующим германским руководством. И надо же, именно с действующим германским руководством (не дожидаясь его скорой смены) США начинают переговоры о дальнейшей судьбе «СП-2». Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Напомню, американцы ещё полгода назад заявили, что могут пойти с Берлином на компромисс. Мол, раз уж вам, немцам, так нравится эта труба, то достраивайте, но мы (американцы) хотим участвовать в контроле над объёмами и условиями прокачки газа по «СП-2». Может быть, я чего-то не понимаю, но, по-моему, гарантировать такой контроль можно только в случае, если американцы получат существенное представительство в руководящих органах как раз той самой управляющей компании, против которой они решили (пока!) не вводить санкции. Как они планируют этого добиться, мне непонятно, но, раз переговоры с немцами начались и уже выходят на уровень президент—канцлер, значит, есть о чём говорить.

Вселенский польско-украинский плач по поводу «предательства Запада», а также отзыв Данией разрешения на прокладку Baltic pipe (который празднующие победу в газовой войне соотечественники почему-то называют конкурентом «СП-2») укрепили уверенность некоторых неофукуям в конце газовой истории. Между тем труба, теоретически способная прокачивать 10 млрд куб. м газа в год из Норвегии в Польшу, под которую ещё даже деньги не нашли, а свободные объёмы газа уже заканчиваются, никак не могла быть конкурентом «СП-2», предназначенному для прокачки 55 (на пике до 60) миллиардов кубов газа в год из России в Германию. Польша не могла бы даже остановить прокачку газа по своему отрезку газопровода «Ямал—Европа», поскольку это шло бы вразрез с нормами ЕС, требующими от транзитных стран обеспечивать поставку товара от поставщика к потребителю через свою территорию. Польша, в отличие от России, член ЕС и евронормы соблюдать обязана. Залищук объявила о борьбе с СП-2 на посту советницы в «Нафтогазе» © Светлана Залищук/Facebook

Кроме того, датчане также не отказали полякам в прокладке газопровода полностью (ещё раз подчеркну, что под него пока даже не определено конкретное финансирование). Они всего лишь указали на то, что за два года компания-оператор Baltic pipe не удосужилась провести предписанные ей природоохранные мероприятия и что действие разрешения будет возобновлено, как только эти мероприятия будут выполнены.

Более взвешенно и умеренно оценивающие ситуацию коллеги решили, что к полякам прилетел «экологический бумеранг» от их борьбы с «СП-2». Мол, сами перевозбудили датских экологов, а те теперь никак успокоиться не могут и гнобят всех, кто под руку попадётся. Версия имеет право на существование, но с учётом управляемости разного рода «экологических активистов», в которой мы могли за последние годы не раз убедиться, вряд ли реальная.

Думаю, что либо датчане и вправду решили, что строители Baltic pipe хотят «забыть» свои экологические обязательства (но это вряд ли, у Копенгагена были иные способы намекнуть полякам, что надо делать). Либо (что более вероятно) в связи с тем, что газопровод пока что начали строить только на сухопутном участке в Польше (а под всё остальное не определено конкретное финансирование) и заработать он может по оценке года через три в лучшем случае (а то и лет через пять), понадобилось просто найти повод, чтобы красиво выйти из проекта, поскольку к тому времени у Норвегии, по оценке, должны будут закончиться свободные объёмы газа, необходимые для заполнения трубы. Причём этот ход с поляками норвежцы и датчане могли и не согласовывать, договорившись по-свойски, по-скандинавски, в узком кругу. Ведь именно Норвегия пока что не предприняла никаких шагов для постройки своего участка газопровода. Новак рассказал, когда «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Визги же украинцев и поляков о «предательстве Запада» в принципе не стоит рассматривать всерьёз. Во-первых, их никто не может предать, поскольку им никто ничего не обещал. Во-вторых, если украинцы искренне верят, что весь мир озабочен их проблемами, а полякам за каждым кустом мерещится сентябрь 1939 года (поскольку они опять по собственной инициативе одновременно поссорились и с немцами, и с русскими), то при чём здесь те же США?

Ситуацию вокруг газопровода надо рассматривать в общем контексте росийско-американских отношений, в частности в связи с запланированной на 16 июня встречей в Женеве. Давайте посмотрим, как прореагировали США на истерику Зеленского, пытавшегося встретиться с Байденом до встречи последнего с Путиным, а также принять участие в американо-германских переговорах по «СП-2».

На последнюю глупость просто не обратили внимания — никак не прореагировали. Что же касается встречи, то истерика украинского президента явно не только озадачила, но и напугала американцев. Ведь этот деятель не в состоянии понять, что ему надо подождать результатов женевской встречи и подстраиваться под них, ибо у Москвы и Вашингтона свои интересы, в рамках которых судьба Украины зависит от общего контекста достигнутых и недостигнутых соглашений. Мнение Киева никто спрашивать не планирует, его дело — выполнять чужие решения. Но раз Зеленский этого не понимает и считает себя субъектом мировой политики, он может в оставшиеся дни чего-то натворить (вплоть до нападения на Россию), что сорвёт американцам всю их игру.

Поэтому перевозбуждённого президента-затейника было решено несколько успокоить. Байден с ним поговорил по телефону и заверил в том, что ни его лично, ни Украину США никогда не бросят. Точно, Норьега, Бен Ладен и Саддам Хусейн могут подтвердить. Также Зеленскому было сказано, что где-то в июле его, может быть, пригласят в Белый дом. Зеленский и Байден договорились встретиться в июле в США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Что из этого следует? США стараются дотянуть без эксцессов до 16 июня. На встрече в Женеве они попытаются предложить России «большую сделку», отдав ей нечто ненужное (возможно, не только Украину, но и всю Восточную Европу) в обмен на необходимое для Вашингтона (например, благожелательную в отношении США позицию в ходе американо-китайского противостояния, а также согласие Москвы не развивать те виды вооружений, в которых США безнадёжно отстали).

Сделка действительно большая, ставки высоки, и США хотят иметь руки развязанными для любых решений. В крайнем случае они могут даже согласиться на российское доминирование в энергетическом секторе Европы, но при своём участии и контроле. С тем, чтобы, когда ситуация изменится и сила будет на их стороне, всё это пересмотреть.

Аргументы у американцев есть. Они, например, могут сказать: «У вас же большие проблемы с Украиной, Белоруссией, Прибалтикой, Грузией, Польшей. Мы умываем руки, делайте что хотите». Понятно, что если Россия влезет в лимитрофное болото, с глупостью и алчностью которого не смогли совместными усилиями совладать США и ЕС, то завязнет она там надолго. И будет ей уже не до Дальнего Востока, хорошо, если на Ближний сил хватит. А чтобы в Кремле по поводу Китая не страдали, США скажут, что быстрый китайский рост уже в ближайшей перспективе может стать опасным для Москвы. Они пытаются нас в этом убедить уже не один год, и часть общества таки заразили синофобией. Так почему бы не попытаться и власть российскую мягко развести на этом деле. Ведь не просят же против Китая выступать, просто «займитесь своими делами, а мы займёмся своими». И про Европу скажут, что согласование энергетической политики необходимо, чтобы успокоить ястребов внутри США, которые, в своей обеспокоенности возможным усилением ЕС и российских позиций в Европе, могут пойти на непредсказуемые шаги.

В общем, у американцев есть возможность попытаться продать свои пожелания как всеобъемлющий компромисс. В конечном итоге они ничего не теряют. Не договорятся, можно будет сразу же начать всё с начала. Не даром же Байдену запланировали после переговоров с Путиным большое международное турне, а Зеленскому даже обещали, что его примут в Белом доме сразу, как только из Европы вернутся. То есть инструктаж вассалов запланирован на после встречи, и его содержание будет зависеть от результатов встречи.

Более того, американцы не остановили подготовку к дестабилизации России по итогам осенних выборов в Думу. Они лишь временно дистанцировались от публичной поддержки своих клевретов, которым в России становится всё более и более неуютно. Но ничего, пару недель потерпят, а там уж Вашингтон определится, как быть дальше.

В Кремле, судя по всему, всё это понимают и готовятся к худшему варианту.

Когда-то, в 2014 году, я писал, что российская оппозиция не понимает своего счастья. Российская власть в интересах гражданского мира и перспективного развития страны позволяет очень (иногда даже слишком) широкую дискуссию по всему спектру актуальных политических, экономических и общественных тем. Оппозиция же злоупотребляет этой свободой, пытаясь подороже продать врагам России открывающиеся перед ней возможности по дестабилизации страны.

Но такие действия оппозиции ошибочны. Если ей удастся подойти к грани опасной дестабилизации, власть будет вынуждена резко ограничить доступные свободы, прежде всего именно для оппозиции. Пострадает всё общество, поскольку сократится возможность выбора между различными предлагаемыми вариантами перспективного развития (и совмещения этих вариантов), снизится и внутренняя терпимость, а значит, перевес в политике получат более радикальные силы, стремящиеся к нарастанию конфронтации. Но в условиях растущей внешней опасности такие меры (особенно рассчитанные на краткосрочное применение) будут оправданны, ибо лучше временно лишиться части свобод, чем навсегда лишиться страны.

Вот сейчас оппозицию начали придавливать значительно активнее, чем делали это раньше. Причём не только политическую прозападную, но и политическую левацкую и этническую (агрессивные землячества). Силовикам, наоборот, позволили действовать свободнее, в рамках действующих законов и норм.

То есть Москва готовится к тому, что договориться будет крайне сложно, и вторая половина лета, а особенно осень могут оказаться жаркими во всех отношениях (как внутри страны, так и на международной арене).

Если переговоры действительно завершатся неудачей (а это их наиболее вероятный исход), то глупо полагать, что американцы будут использовать против России все возможности, но «забудут» про «СП-2». Газопровод действительно слишком усиливает позиции России не только в Восточной, но и в Западной Европе, меняя всю ситуацию на Старом континенте, чтобы США могли вынести его за рамки «глобального консенсуса». Кстати, 26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Меркель уходит, канцлер будет новый. Даже если это не будет «зелёная» русофобка Анналена Бербок, а ХДС-ХСС удастся продавить своего Армина Лашета, на первых порах (до приобретения соответствующего опыта и авторитета) ему будет трудно выдерживать американское давление, тем более в условиях неизбежно коалиционного правительства и падения популярности его политической силы.

Так что с «СП-2» всё далеко не кончено. Можно сказать, что всё самое интересное ещё только начинается. Причём газопровод (как и остальные горячие темы) лишь один маленький камешек в общем мозаичном панно глобального кризиса. Роль и место камешка зависят от конечной судьбы всей картины.

