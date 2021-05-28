Фронтмен группы «Вопли Видоплясова» вновь ополчился на русскоязычных артистов

Музыкант Олег Скрипка вновь атаковал своих русскоязычных коллег по цеху, обвиняя их в недостаточной украинскости. Кроме того, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» ополчился на тех, кто ездит на концерты в Россию. По его мнению, эти манкурты должны перебираться на постоянное место жительства за поребрик, потому что в представлении поющего патриота такие люди в принципе не являются полноценными украинцами.

«Наша фирма не едет в Россию. Едет как раз постсовок. Пусть едет и остается там. Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные.

Нужно поставить раз и навсегда точки над «i». Есть украинцы, которые действительно сочувствуют Украине, помогают, они могут быть даже не этническими украинцами, не иметь нашего паспорта. Например, Джон Маккейн. Я считаю, это настоящий украинец, он столько для Украины сделал.

А есть те, что ездят в Россию. Пусть зарабатывают, но для меня они не являются украинцами, они просто резиденты Украины, они не разговаривают на украинском, они не находятся в мировоззрении украинском, они не живут в украинском мире. Они живут в паттернах, в постсовках», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Олег Скрипка не первый раз выступает в роли паладина украинского мира и пламенного сторонника этнократии. Еще в 2017 году он предлагал отправить в гетто своих неправильных соотечественников, которые не говорят на государственном языке. А заодно оскорбил их площадной бранью вместе с обвинениями в умственной неполноценности. «Любимый город». Солист группы Rammstein спел песню о Киеве © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками — на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ"», — рассуждал об этом украинский музыкант.

Тогда это вызывало обвинения со стороны правозащитников и представителей еврейских организаций. Они отказывались считать подобные слова неудачной шуткой, напоминая о трагической судьбе, которая постигла уничтоженные нацистами гетто.

«Можно пошутить или посмеяться над тем, что сказал известный музыкант. Но на самом деле тут ничего смешного нет. Это обыкновенный фашизм! Скрипка призывает к введению нацистских законов. В нацистской Германии евреев лишили права на профессию, на учебу, потом началась насильственная эмиграция, гетто и концлагеря», — констатировал Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Скрипку высмеивали и склоняли на все лады.

«Если бы в стране остались одни Скрипки, я бы сам пошел в гетто. Потому что в раю — климат, а в аду — общество», — написал известный киевский бизнесмен Гарик Корогодский.

«Я за то, чтоб каждый украинец и житель планеты знал украинский язык и свободно на нем общался. И тоже с английским, французским, русским, латинским и ивритом. Но концлагеря я бы строил только для таких узколобых, жадных и беспринципно-пафосных мразей, как Скрипка», — заявил политтехнолог и блогер Владимир Петров, который ставил ему в пример покойного музыканта Кузьму Скрябина.

На шоумена подали заявление по факту разжигания межнациональной розни. Однако Главное следственное управление Национальной полиции Украины отказалось открывать по этому поводу уголовное производство. И это было весьма логично, потому что шовинистические высказывания музыканта отражают генеральную линию государственного мейнстрима, которая целиком построена на дискриминации и ксенофобии. А Скрипка всего лишь высказывается об этом прямо, без излишней политкорректности и дежурного политеса.

Впрочем, с этой печальной историей был связан случай комического характера — российский пранкер Алексей Столяров, известный в миру как Лексус, позвонил Скрипке под видом министра внутренних дел Арсена Авакова, припугнув его ответственностью за обвинения в адрес русскоязычных. И перепуганный музыкант почему-то отвечал ему на чистейшем русском, оправдываясь за свои словесные перегибы.

По иронии злодейки-судьбы этот борец с совком появился на свет в таджикском Советобаде и провел детство в Ленинабаде. Сын украинского врача и учительницы-россиянки рос настоящим советским человеком, с биографией образцового интернационалиста.

Юный Олег окончил заочную школу Московского физико-техничного института, а затем поступил на радиотехнический факультет Киевского политехнического института, где решил изменить науке с рок-музыкой. Я тоже учился в этом вузе в девяностые годы и хорошо помню легенды, которые ходили о нем в общежитии на улице Металлистов.

«Дурний — як двері, а ледачий — як тюлень!» — говорил о своем бывшем ученике наш декан, маститый преподаватель философии.

И сейчас, спустя годы можно лишь убедиться в прозорливости этих слов.

Впрочем, в то время Скрипка не был антисоветчиком и не засветился в борьбе за украинскую независимость. Более того, молодого украинского инженера выпустили в 1990 году во Францию, где он занимался музыкальным заробитчанством, пока не вернулся в Украину в середине девяностых годов. В то время Олег охотно снимался в новогодних телевизионных шоу под непосредственным руководством приехавших из Москвы режиссеров. И выступал дуэтом с певицей Ани Лорак, которую травят сегодня за концерты перед российской аудиторией.

Больше того, как признается сегодня Скрипка, именно московские продюсеры убедили его сделать акцент на раскрутке песни «Весна», что принесло группе «Вопли Видоплясова» всенародную популярность. Причем музыкантов с удовольствием принимали в российских концертных залах, не проявляя к украинцам ни малейшей враждебности.

«Три четверти концертов у нас были по России, это был наш основной рынок. Сейчас этого нет, и мы стали больше ездить по Украине… Корпоративов за границей практически нет», — с явной ностальгией вспоминал об этих временах Скрипка, выступая в эфире украинского радио «Новое время».

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Больше того, в 2014 году Скрипку неожиданно назначили внештатным советником киевского мэра Виталия Кличко, так что на музыканте лежит некоторая доля ответственности за нынешнее состояние украинской столицы.

Можно не сомневаться: мы еще не раз услышим от Скрипки риторику межнациональной вражды, перемешанную с верноподданными панегириками «настоящему украинцу» Маккейну. Все просто — эти стыдные скандалы помогают ему поддерживать внимание прессы, напоминая о себе при помощи черного хайпового пиара. Музыкант разменял свои таланты на мелкое патриотическое политиканство, и новые песни группы «Вопли Видоплясова» давно не вызывают у публики сколько-нибудь заметного интереса.

А на концертах от него все так же требуют песню «Весна», которую якобы навязали Скрипке агрессоры и враги.