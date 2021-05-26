Я не знаю, провели ли белорусы спецоперацию по захвату Протасевича, случайно ли нашли его в мимо пролетавшем самолёте или были спровоцированы западными друзьями, умышленно слившими им информацию о том, что наглые оппозиционеры летают туда-сюда над Белоруссией и смеются над Лукашенко

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Обычно я успеваю продумать несколько вариантов западных санкций (в поисках их слабых и сильных мест), прежде чем ЕС соберётся хоть что-то обсудить. Обсуждают они долго, бывает, что неделями и даже месяцами. А тут только вечером я начал обмозговывать очевидно напрашивавшийся вариант с закрытием авиасообщения, а утром следующего дня ЕС его уже ввёл. И это не просто санкции, а весьма продуманный пакет.

Например, можно было закрыть небо над ЕС самолётам, летящим из Белоруссии, вообще не допускать их на территорию Евросоюза. Но ЕС нашёл другой, более выгодный Европе вариант. Он всего лишь запретил посадку в европейских аэропортах самолётам «Белавиа», а также любых других компаний и стран, которые залетают на территорию ЕС из белорусского воздушного пространства. Вроде бы то же самое, но тем самым ЕС выводит из-под санкций самолёты третьих стран (например, российские), которые следует через Белоруссию и ЕС транзитом, например в Великобританию или США, не приземляясь на европейские аэродромы.

Понятно, что тот же «Аэрофлот» рейсы в ЕС не отменит. Его самолёты будут просто облетать Белоруссию. Но вот с транзитными перелётами всё было не так очевидно, могло оказаться, что выгоднее ЕС облететь. Земля круглая, маршрут в США можно проложить и через Японию, и через Северный полюс. Таким образом, Европа столкнулась бы с потерей части транзита, а также могла нарваться на ответные российские ограничения. Сейчас же у Москвы оснований для введения ограничений против европейских авиакомпаний нет.

То есть европейские авиаперевозчики (особенно гранды, вроде «Люфтганзы», «Эйр Франс» или «Алиталии») не несут практически никаких потерь, в то время как «Белавиа» может выжить только при помощи государства, то есть становится планово-убыточной на весь период действия санкций (а это удовольствие может длиться годами). Заодно наносится удар и по белорусской туристической отрасли, а аэропорт Минска теряет большую часть транзита.

Как Лукашенко создаёт себе проблему © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Лукашенко, приступившего к фактическому разрыву дипломатических отношений с соответствующими странами, дают возможность в любой момент ввести и этот пакет санкций. Это закроет и наземный транзит товаров (российских, китайских, казахстанских) через Белоруссию, лишив её ещё части отнюдь не лишних при стабильно дефицитном бюджете доходов.

Более того, если санкции «спустятся с небес на землю», белорусские мероприятия по переводу транзита собственно белорусских товаров из прибалтийских портов в российские ударят рикошетом по Белоруссии. Мощности российских портов задействованы практически на сто процентов. Для того чтобы перехватить весь белорусский транзит, по расчётам российских ведомств, требуется от трёх до пяти лет.

Насколько я понимаю, такой разброс в оценке связан с тем, что мы не знаем точных темпов роста китайского и прочего азиатского транзита через российские порты. То есть белорусский производитель может столкнуться с тем, что плечо доставки его грузов окажется столь большим, что торговля станет убыточной. Придётся либо разрывать контракты, ссылаясь на форс-мажор (и терять рынки, доходы, в том числе налоги), либо для сохранения позиции на рынке торговать себе в убыток.

Сухопутная блокада Белоруссии не такая безобидная для Запада, как воздушная. Здесь убытки некоторых западных компаний, в том числе перевозчиков, также могут оказаться критическими. Но это будут убытки литовских, латвийских, украинских, в крайнем случае польских компаний. Западным грандам на это плевать, а лимитрофы сами влезли в конфронтацию с Белоруссией настолько прочно, что вряд ли смогут отказаться от усиления санкционного давления, даже понимая, насколько им самим будет от этого плохо.

По крайней мере, в случае с антироссийскими санкциями ущерб польским производителям яблок никого не остановил. Хоть от российских контрсанкций миллиардные убытки терпела даже Германия, чего в данном случае не будет.

Наконец, ещё сильнее бьющий по лимитрофам, но тоже обсуждающийся пакет санкций, останавливающий всю торговлю с Белоруссией. «Беларуськалий» из курицы, несущей золотые яйца, моментально становится планово-убыточным предприятием. То же самое относится к белорусской нефтепереработке. Для машиностроения рынок в России остаётся открытым, но вот белорусский дизель, бензин, калийные удобрения России не нужны, своё аналогичное добро девать некуда.

В общем, посмотрим, как далеко зайдёт ЕС, но пока он начал очень резво. Зададимся вопросом: а чего хотят европейцы добиться?

Всем понятно, что Лукашенко не капитулирует под давлением. У Запада нет для него приемлемых условий капитуляции. От него требуют сдать власть и покинуть Белоруссию или с гарантией подвергнуться уголовному преследованию новой власти. Если для Лукашенко были неприемлемы гораздо более мягкие российские предложения, просто ограничивающие его власть, то европейские требования безусловного отречения его однозначно не устроят.

Постпраздничное. Как наши бывшие союзники отметили День Победы © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Во-первых, Китай относится к Белоруссии так же, как Россия к КНДР. Москва развивает нормальные отношения с Ким Чен Ыном, в меру поддерживает Северную Корею, но не оспаривает того, что это государство является фактическим китайским протекторатом, поскольку именно Пекин обеспечивает его военную защиту, а также является для КНДР главным торгово-экономическим партнёром. Уже только поэтому китайская поддержка Белоруссии всегда будет дозированной и никогда не превзойдёт российскую.

Во-вторых, достаточно одного взгляда на карту, чтобы понять, что Китай не может обеспечить военную защиту Белоруссии. Только Россия способна это сделать.

В-третьих, и это главное, в китайском руководстве сидят такие прагматики, что нашим ещё учиться и учиться. Они ни одного юаня не вложат, не будучи уверенными, что заработают два. При этом китайский капитализм куда менее сентиментальный, чем капитализм российский. Сегодняшнее китайское благосостояние выросло на основе безжалостной эксплуатации сотен миллионов выходцев из села. И сейчас, хоть дешёвые рабочие руки уже заканчиваются, рост за счёт дешёвой рабочей силы пока не прекратился.

Белорусов китайцы тем более жалеть не будут, а ведь социалка (бедненько, но чистенько) обеспечивает главную базу и без того сокращающейся поддержки Лукашенко населением Белоруссии.

То есть Лукашенко в ближайшем будущем ждёт сокращение доходов бюджета и источников внешнего кредитования. Стабилизировать бюджет за счёт ужимания социалки он не может. Вряд ли в это верят даже авторы антибелорусских санкций. Такое решение будет означать практически моментальную утрату властями поддержки большинства.

Соответственно, единственным источником кредитования Белоруссии остаётся Россия. Но Москва и раньше не проявляла энтузиазм, когда Лукашенко пытался убедить российские власти, что деньги Белоруссии надо давать просто так, в обмен на улыбки. Последние годы Россия всё настойчивее добивается от Минска либо старта экономической интеграции, сопровождаемой масштабной реформой белорусской экономики, адаптирующей её к российской, либо безоговорочной поддержки международных российских инициатив (то есть отказа от самостоятельной внешней политики). А лучше и того и другого сразу.

Фактически Москва требует того же, что и Пекин, но в обмен может дать больше и на более мягких условиях.

Как видим, своими санкциями Запад толкает Лукашенко в узкий коридор, в конце которого его ждёт Россия со своими интеграционными предложениями, от которых невозможно отказаться.

Зачем это Западу?

Вряд ли там ждут, что белорусский президент займёт жёсткую позицию и устроит досаждающий Москве многолетний скандал. У него просто нет столько времени, ему надо решать вопрос дальнейшего финансирования белорусской государственности.

Можно было бы предположить, что Россию пытаются обременить Белоруссией, как пытались обременить Украиной, но дело в том, что интеграция Белоруссии, конечно, влетит в копеечку, однако ничего неподъёмного здесь для России не существует. Экономика Белоруссии не разрушена (как была разрушена украинская), большинство предприятий при эффективном менеджменте способны приносить существенную прибыль. Фактически на Россию падёт только минимизация социального давления от перехода на новые условия хозяйствования: продажа непрофильных активов, увольнение лишних рабочих, переобучение потерявших работу на иные специальности и т.д. С учётом резкого возрастания в российской юрисдикции личных свобод и снижения давления государства на частную жизнь завоевание симпатий большинства населения не должно представлять особую сложность.

Следовательно, и этот вариант не работает. Даже при необходимости в течение нескольких лет тратить на неё российские деньги, Белоруссия оказывается не обременением, а именно подарком. То есть проблемы Запада не решаются, а Россия дополнительно усиливается. Очевидно, что на Западе это понимают.

У меня остаётся одно логичное объяснение нынешнему белорусскому кризису, который Запад даже не пытается смягчить, а лишь раздувает, хоть это вроде бы и не в его интересах. Ну не получилось свержение Лукашенко, так он же прямым текстом говорил, что готов всё забыть и вернуться к многовекторности. Но Запад всё равно с упорством, достойным лучшего применения, толкал его в объятия России.

Давайте вспомним, что Белый дом полтора месяца добивался встречи на высшем уровне. Наконец объявлено, что Путин с Байденом встретятся 16 июня в Женеве. Но всё ещё может сорваться. В США, Европе, да и в России хватает противников этой встречи. Любой кризис, любой конфликт может быть использован как повод для её срыва. Между тем для американцев она очень важна. Они даже определяли дедлайн, указывая, что встреча актуальна для них до средины лета. Думаю, что потерпели бы и до августа, но вряд ли дольше.

Почему? Потому, что осенью у них начинается очередной избирательный цикл — довыборы в обе палаты Конгресса, которые могут лишить республиканцев контроля над одной или обеими из них. Для переизбрания Байдена на второй срок (или избрания другого президента-демократа) сохранение контроля над обеими палатами Конгресса имеет первоочередное значение.

Между тем Байдена критикуют не только республиканцы, но и влиятельные демократы, которым не нравится его ориентация на «зелёную энергетику». Есть опасность формирования против него двухпартийного углеводородного лобби, которое на нефтяные деньги поведёт своих кандидатов в Конгресс, акцентируя внимание на том, что Байден не добился никаких успехов, только сдал Путину американские позиции в Европе, в том числе по «Северному потоку — 2». Соответственно, американцам необходимо уже летом либо получить серьёзный прорыв на встрече президентов, который они смогут бросить на весы внутренней политики, чтобы Байден перевесил оппонентов, либо вновь войти в острый конфронтационный режим с Россией ещё до начала активной стадии избирательного процесса. А лучше и то и другое одновременно.

На данном этапе США демонстрируют полную лояльность. По их мнению, Россия не виновата в кризисе, связанном с задержанием Протасевича (ранее обязательно бы обвинили). Они притормозили введение новых санкций против СП-2, по сути давая возможность его достроить к концу лета. И в истории с Белоруссией, как уже было сказано, ЕС, при полном одобрении США, как бы отрезает от себя Лукашенко, обеспечивая России полную свободу рук.

Эта демонстративная лояльность должна убедить Кремль в том, что Байден искренне желает договориться.

Теряют ли что-то США? Нет. Если переговоры сорвутся или окажутся неудачными, в любой момент можно вспомнить, что Россия покрывает «кровавого диктатора», и наша традиционная позиция «мы не Лукашенко поддерживаем, а Белоруссию» тут же прекратит восприниматься коллективным Западом. После этого и санкции против СП-2 можно вернуть. Он всё равно будет достроен, так что нужны санкции уже против готового газопровода, а с ними пока можно не спешить.

Что же касается собственно Белоруссии, то вопреки бравурным реляциям белорусских СМИ окончательно подавить антилукашенковское движение не удалось. Оно тлеет и готово в любой момент вспыхнуть. Отсюда и нервозность Лукашенко, постоянно «закручивающего гайки». Пока он был уверен в себе и в своём аппарате, ужесточение законодательства ему не требовалось.

США: эмоции вместо профессионализма © CC0, Pixabay

Все мы знаем характер Лукашенко. Поэтому американцы абсолютно уверены, что ни в течение нескольких дней, ни в течение нескольких недель он ни о чём с Путиным не договорится. Лукашенко будет тянуть время, пытаясь вернуть себе пространство для манёвра и сохранить неограниченную власть, уйдя от односторонней зависимости от России. Это значит, что на фоне санкций в ближайшие пару-тройку месяцев ситуация в Белоруссии должна ухудшаться. Россия много денег, необходимых для стабилизации ситуации, до достижения окончательных договорённостей не даст, а без них социальную и финансовую стабильность сохранять невозможно.

Что получаем в итоге.

1. Лукашенко — изгой для Запада, но поддержан Россией.

2. Социальная ситуация в Белоруссии быстро ухудшается. Раньше такого не было, значит, Россия виновата.

3. На этом фоне можно попытаться произвести неожиданный (ведь заговорщики уже разоблачены в апреле) дворцовый переворот.

Дальше возможны варианты. В наименее вероятном — Запад резко опережает Россию с реакцией и добивается устойчивости нового режима, пытаясь слепить из Белоруссии то, что не получилось из Украины, — антироссийский таран. По более вероятной схеме действий Запад никуда не спешит, даёт России возможность подавить путч в Минске. При этом воспроизводится апрельская ситуация, когда по итогам готовившегося переворота поляки должны были ввести войска в западные области Белоруссии («для защиты польского меньшинства»), возможны аналогичные инициативы прибалтов на севере и украинцев на юге.

Россию будут ставить в ситуацию, когда она либо согласится с разделом, причём Запад всё равно будет называть её «незаконным оккупантом» и травить санкциями, а кусок Белоруссии вместо полного комплекса будет значительно труднее, дольше и дороже обустроить. Либо же, что более вероятно и логично, Москве придётся вооружённой рукой защищать рубежи «единого государства», что втянет её в конфронтацию с несколькими восточноевропейскими странами, из которых три-четыре будут странами ЕС.

Получаем возвращение к весенней ситуации, только США делают вид, что они тут ни при чём. Это же Лукашенко сам с поляками и литовцами поссорился, и санкции против него вводил Евросоюз, а США вообще призывали к сдержанности.

Судя по всему, в Вашингтоне не потеряли надежду сыграть с Россией гамбит, тем более что жертвенных пешек у них в Восточной Европе достаточно.