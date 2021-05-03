На встрече с Верховным комиссаром ОБСЕ по правам национальных меньшинств мовный омбудсмен Тарас Креминь сказал, что на Украине не зафиксировано ни одного случая дискриминации по языковому признаку. Что, в свою очередь, дало возможность господину Зеленскому заявить, что на Украине дискриминации в отношении русскоязычных нет вообще

«По поводу языка, я честно считают, что это какое-то продолжение информационного нарратива, по поводу ущемления русскоговорящих людей, — сказал Зеленский, комментируя возможную встречу с Владимиром Путиным, — Я не вижу, в чем тут проблема».

Ну, разве что какие-то «мелочи»: невозможно получить образование на русском языке, ограничено использование русского языка в публичной сфере, введены мовные квоты. По официальным данным, за последний год было ликвидировано порядка 300 русских школ и более 6000 классов с обучением на русском языке. И разве можно считать дискриминацией избиения выступавших на русском языке уличных музыкантов, увольнения читавших предметы на русском языке преподавателей, системную травлю работников сферы обслуживания? Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Согласно результатам опроса фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», уже каждый пятый русскоязычный житель Украины (20%) сталкивался с негативным отношением к себе из-за языка, на котором он общается. Учитывая атмосферу всеобщей нетерпимости, разгула ксенофобии и доносительства можно предположить, что реальные цифры значительно выше, и будут расти дальше. То есть проблема реально существует, и зафиксирована опросами общественного мнения — чтобы там ни говорили Креминь и Зеленский.

Пытаясь подавить недовольство людей дискриминационными нормами мовного законодательства, Тарас Креминь пытается привлечь к репрессиям даже Генеральную прокуратуру Украины. «Я обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с тем, чтобы она всё-таки навела порядок с до сих пор действующей региональной программой "поддержки и развития русского языка в городе Николаев", — доносительствует Креминь, — Также 21 апреля мы зафиксировали на заседании Харьковского городского совета десять выступлений депутатов, трёх чиновников и секретаря городского совета, которые умышленно игнорируют государственный язык. Мы начали процедуры государственного контроля». «И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Анализируя ситуацию с проведением насильственной украинизации, представитель фонда «Демократические инициативы» Сергей Шаповалов вынужден признать очевидное: «В южных и восточных регионах пока в большинстве часть тех, кто не поддерживает такую государственную политику». А директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Ирина Ключковская подчеркнула: «Мы, наконец, лишаемся иллюзии того, что после начала войны с Россией неожиданно все русскоязычные перейдут на украинский язык общения, в том числе и в быту, потому что русский язык — язык агрессора. Нет, такого не бывает».

Разумеется, киевские грантоеды будут усматривать в этом руку Кремля, Российской Империи и «зловещего» Русского мира, даже не отдавая себе отчёт в том, что навязываемая держмова (не путать с природным украинским языком) поневоле ассоциируется с убожеством их правления, нищетой массы людей и разорения самой Украины. Существует прямая взаимосвязь между расцветом дремучей ксенофобии и утраты навыков жизни в современном цивилизованным государстве. Весьма показательно в этом отношении, что зиговавший на недавнем марше в честь эсэсовцев из «Галичины» Владимир Кошовенко является активистом так называемого «Мовного патруля».

И пока 56% граждан Украины (в первую очередь, Запада и Центра страны) поддерживают дискриминацинный закон «Порошенко-Парубия», говорить о гражданском мире преждевременно. А это в свою очередь подразумевает, что раздираемая противоречиями, наркотизированная национализмом Украина достойна своего звания самой нищей страны Европы. Можно десятилетиями оправдывать нищету духа и тела громогласными россказнями о «плохой России» (которые непрерывно ведутся с конца восьмидесятых годов прошлого века), но жить от того лучше не станет. Кремень пригрозил депутатам лишением мандата за русский язык © Facebook, Тарас Кремінь

«Когда мы говорим об угрозе российской агрессии, то я по югу [Украины] вижу, что российская агрессия, и отдельные концепты "русской весны" в части гибридного введения защиты так называемых русскоязычных, отчасти реализовывались», — пугает обывателя шпрехенфюрер Кремень, а телеведущий нетрадиционной сексуальной ориентации Остап Дроздов в своё время договорился до того, что обозвал всех русскоязычных людей Украины «одноклеточными».

Добавляет смрада мутнейший поток доносов. «Украинский патриотизм» майданного образца и доносительство — суть одно и тоже. Причём, что характерно, в своих доносах русский язык общения доносчики нередко увязывают с «сепаратизмом», как это сделала в своём доносе на врача мариупольской больницы известная неонацистка Олэна Балозерская, или знаменитый хватанием бывшего премьер-министра за причинные места экс-депутат Олег Барна — очередной жалобщик на обычную русскоязычную продавщицу. «Вижу, что нам и сепаров донецких не нужно, потому что в Киеве свои есть», — горевал господин Барна в своём ФБ.

Когда вы видите эти физиономии на экране или в жизни, знайте — речь о не певучей мове, но о языке государственной лжи. В принятой 1 ноября 1991 года «Декларации прав национальностей Украины» украинское государство гарантировало всем народам, национальным группам и гражданам Украины равные политические, экономические, социальные и культурные права, запрещала любую дискриминацию по национальным признакам, проявления чего должны караться законом. Украинское государство обещало всем национальным группам право свободного пользования родными языками во всех областях общественной жизни (включая образование, производство, получение и распространение информации).

Из этих ранее гарантированных прав истекали и многие положения действующей Конституции Украины, в частности статья 10 гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины». Украинское государство, согласно своей собственной Конституции, обязано не только не запрещать, но и способствовать изучению языков международного общения, к которым русский язык безусловно относится.

Статья 11 Конституции Украины гласит: «Государство содействует <…> развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины». Статья 22: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод». Статья 23: «Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности». Статья 24: «Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений <…> по языковым или иным признакам».

Кроме того, преступники растоптали ещё две важнейших статьи Основного закона. Статья 34: «Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по своему выбору»; Статья 53: «Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях…».

Майданный режим неоднократно и брутально нарушил Конституцию Украины, а потому по определению является преступным. Секрет его выживания состоит не только в иностранной поддержке, но, прежде всего, в науськивании одной части населения на другую — украиноязычных людей на русскоязычных. И чем раньше большинство граждан Украины поймёт это, тем лучше для них же.