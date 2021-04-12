Пока нет никаких признаков того, что обстановка на линии соприкосновения становится менее напряженной

Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

Продолжает концентрировать силы и Россия. В сеть сегодня выложили фото судов Каспийской флотилии РФ, которые по Волго-Донскому каналу следуют в Черное море. Туда же направляются и два эсминца США. В Крым переброшена военная техника. Поезд прибыл на станцию Нижегородское, расположенную в 90 км от российско-украинской границы. Также сообщается о прибытии в Симферополь 76-й псковской десантной дивизии. Масштабы происходящего впечатляют. Украинские медиа утверждают, что всего в уже завершившихся российских военных учениях, которые начались 26 февраля и продолжались до 3 марта, было задействовано 150 тысяч человек.

В Киеве, однако, звучат умиротворяющие речи. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» исключила возможность силового решения проблемы Донбасса. «Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми», — сказала она.

К войне в Донбассе все готовы. Но войны не будет © REUTERS, Alexander Ermochenko Алексей Резников: «Мы не намерены решать эту ситуацию военным путем. Политико-дипломатический путь, другого не может быть. Мы ценим каждую жизнь, и сегодня потеря жизни любого украинца — как воюющего в Вооруженных силах, так и мирного населения — недопустима».

Вместе с тем, по его словам, возможен «эксцесс исполнителя». Концентрация войск и техники в зоне боевых действий достигла таких высоких значений, что достаточно провокации или случайности — и события приобретут неконтролируемый характер, и разгоревшийся военный конфликт будет крайне сложно остановить.

Но несмотря на миротворческие речи, украинская армия продолжает обстрелы Донбасса. Последний отчет мониторинговой миссии ОБСЕ за пятницу дает представление об активности сторон. На выложенной карте попаданий хорошо видно, что 89-90 процентов мин и снарядов было выпущено с украинской стороны по двум народным республикам. А в в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что за сутки 4 населенных пункта ДНР попали под огонь противника.

Путин рассказал Эрдогану об опасных провокациях Украины в Донбассе © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Юрий Мысягин. Он издевательски рекомендовал России в спешном порядке эвакуировать свою военную технику из Донбасса, пока она не уничтожена с воздуха.

В общем, в действиях украинского руководства ясно прослеживается патологическая раздвоенность. С одной стороны, оно говорит о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта, с другой — продолжает подкидывать дрова в разгорающийся костер.

Вопрос недели, которым задаются жители Донбасса: решится ли Украина на широкомасштабное наступление с учетом того, что Россия ясно выразила свое намерение взять под защиту республики в случае самого неблагоприятного развития событий? Ясного ответа нет: слишком много негативных факторов сошлось воедино. Есть вполне правдоподобная версия, что Зеленскому и его заокеанским кураторам необходима «маленькая проигранная война». Это даст основания наложить на Россию новые санкции и сорвать достройку трубопровода «Северный поток — 2».