Особенностью общественного мнения некоторых государств является святая уверенность, что именно они, эти страны, находятся в центре мировой политики

Одинаковые заголовки в местной прессе о значимости событий в их стране для всей мировой цивилизации я видел и в польской, и в армянской, и в молдавской, и, разумеется, в украинской прессе.

Не отрицая самого факта, что те или иные события, встречи и конфликты на территории бывших имперских провинций имеют значение для взаимоотношений великих держав, надо все-таки понимать, что основная масса информационного шлака, порождаемого теми же «украинскими патриотами», на уровне высоких договаривающихся сторон просто не интересна. Этими шлаками они могут отравлять внутреннее пространство собственного лотка, но уж никак не влиять на мировой ход истории.

Испорченный праздник. Кому на Украине нужен скандал вокруг Тараса Шевченко? Путина, но вряд ли Владимир Владимирович слышал об именах подавляющего числа этих субъектов. Однако их «личное сражение» с «условным Путиным» предоставляет горлопанам удобнейшую возможность для воровства и дает лишний повод поиздеваться над окружающими. Они — ничтожества, и ничто ничтожное им не чуждо.

Основной массе российских СМИ писать об Украине давно неинтересно, хотя поток жутких примеров расчеловечивания идёт оттуда непрерывно: то в Киеве мужчина дважды выстрелил из пистолета в охранника ТРЦ за просьбу надеть защитную маску; то другой тип в киевском метро перепрыгнул через турникет и избил женщину-полицейского, которая сделала ему замечание; то обкуренный военнослужащий ВСУ под поощрительные смешочки своих сослуживцев устраивает публичный суицид.

Может ли для обычного российского зрителя-читателя-слушателя этот канализационный поток заменить действительно важные для него события: сообщения, что его правительство делает для замедления инфляции и роста цен, как идёт антиковидная прививочная кампания, что нового собираются строить в его регионе? А то, что «хохлы рехнулись», здесь доказывать никому давно не надо — Украина генерирует абсурд с мощностью ядерного реактора и считает это нормальным.

Но в какой-то момент игнорировать действия украинской стороны становится просто невозможно. Господин Зеленский утверждает военную доктрину, которая признает Россию стратегическим противником Украины, а ВСУ начинают массированную переброску войск к Донбассу, где из-за многолетней киевской политики социального геноцида гражданство Российской Федерации приняли сотни тысяч человек.

По данным социологического центра «Социальный мониторинг», до четверти населения Украины (точнее 22,1%) требуют продолжения войны на Донбассе. Так, известный деятель украинского националистического движения и популярный актёр Богдан Бенюк говорит в диалоге с шоуменом Орестом Лютым: «Мы должны получить сатисфакцию возрождения, оздоровления; мы сейчас этот момент оздоровления проходим в войне». И в процессе столь желанного для некоторых «оздоровления» на Донбассе гибнут обычные люди, старики, женщины, гибнут маленькие дети.

Украинские блокады и крымские прорывы. Глазами человека моего месторасположения Владик Дмитриев (по отцу — Шихов), четырёх с половиной лет от роду. «В Кремле не видят повода сомневаться в правдивости данных о гибели ребенка при обстреле в Донбассе: трудно представить, чтобы это был фейк», — заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Реальность произошедшей трагедии подтвердила и прибывшая на похороны ребёнка украинская правозащитница Татьяна Монтян. И в любом случае — неужели от украинских бомбежек мало детей погибло до того?

Как сказал один ветеран, «посмотри, на чьей стороне убивают маленьких детей, — за тех и надо заступиться». Безнаказанность убийц не может продолжаться бесконечно.

Российское общественное мнение давно свыклось с мыслью о людоедстве киевского режима, но ранее согревало себя мыслью, что существует братский украинский народ — он убивать русских не хочет. Однако реальный ход событий демонстрирует несколько иную картину, и необходимость заступиться за русских людей, которых убивает ВСУ, постепенно становится нравственным долгом нации. Иначе нация теряет самоуважение, а вместе с тем наступает и коррозия всей системы государственности.

Клизма для памяти. Листая странные страницы © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Ни один лидер не сможет заставить воевать народ, который абсолютно не хочет воевать. Но когда жажда справедливого возмездия начинает овладевать огромной массой людей, политик, который встанет на пути народного гнева, теряет даже не рейтинг, но что-то более важное — воплощённую в высшей власти надежду на справедливость. И напротив — «благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью».

И там же, в «Войне и мире»: «Однако должно же будет принять сражение?» — спрашивает измученный бесконечным отступлением офицер. «Должно будет, если все этого захотят», — многозначительно отвечает ему главнокомандующий…