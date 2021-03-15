На Украине объявлено о новом чудо-оружии для обретения истинной независимости. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, прямо с детского сада надо изучать английский язык, являющийся залогом свободы Украины. И защитой, как он косноязычно выразился, «от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от РФ»

Иностранные языки, разумеется, знать необходимо и полезно, однако человек с русской фамилией предлагает подменить английским родной язык миллионов жителей государства (если он сам русский, то и свой родной язык). Это нравы даже не манкуртов — тех лишали памяти — а обычного холопа.

В словах меднолобого Данилова словно бы сконцентрировалась тайная мечта всей местной псевдоэлиты — обменять тяготы случайно доставшейся им независимости на приятное и необременительное услужение иностранному хозяину. Служили вермахту — зубрили немецкий, для работы на плантациях желателен польский, вступаем в НАТО — давай английский. И только родной язык половины страны, с которым веками обустраивалась эта земля, оказался для неё якобы «чужим». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Держмова (не путать с украинским языком) стала инструментом подавления, а борьба за национальное и социальное освобождение подразумевает в том числе равноправие двух традиционных и равнозначных для Украины языков. Однако нас ждёт подмена: «престижный» английский язык вместо «второсортного» родного — как во многих бывших колониях британской короны.

«По факту отказ от русского приведет лишь к тому, что пропасть между обеспеченными и необеспеченными увеличится ещё больше, а общий уровень развития страны упадет ещё ниже, — пишет народный депутат Максим Бужанский. — Будет узкая прослойка "англоязычной" аристократии и необразованные серые массы мойщиков польских унитазов. Страна — мечта Данилова в реальности выглядит именно так».

Вторая имперская нация великой державы самозабвенно переквалифицируется в лакеев. Как невесело шутят в сети, «мова в супермаркетах и кофейнях отменяется, теперь только на языке хозяев: "Хэлло", "Хау ду ю ду?", "Ю нид э покет?"». Новая стратегия Зеленского. Под прикрытием борьбы с олигархами © president.gov.ua

Всё-таки интересно, что Зеленскому во время его визита в Великобританию показали в резиденции МИ-6, что он стал таким пластичным? Высказывались разные версии: от компромата с употреблением наркотиков до видео гомосексуального характера. Но более вероятно, что после провала операции с «вагнеровцами» господин Владимир Александрович получил такую нахлобучку от западных «партнёров», что почитает за благо молча выполнять все указания. В любом случае, в последнее время на гаранта украинской конституции смотреть неловко: сказано отказаться от сотрудничества с Huawei — исполнено, велено прогнать Коломойского — замётано, приказано разорвать сделку по компании «Мотор Сич» — сделано…

Но всё-таки широкие массы русскоязычных и украиноязычных трудящихся должны воспринимать команды плантаторов самостоятельно — украинские царьки и соросята в качестве переводчиков утомляют и обходятся неоправданно дорого. А так за счёт чужого бюджета будет взращена рабочая сила для своего рынка труда и личных сексуальных утех. И — что ещё вероятней — для кровавой войны с бывшими русскими сородичами. Так десятилетиями расширялись владения Британской империи: руками бывших «своих» усмирялись восстания в той же Индии или взаимоубивались американские индейцы.

Да и наследники этих англосаксонских традиций тоже не слишком разборчивы в средствах извлечения прибыли: мало ли примеров сотрудничества США с фашистами/нацистами/неонацистами — от фашистских режимов в Европе 1920-1930х годов до несчётного количества хунт в Латинской Америке? Сегодня на Украине работает их агентура и наследники былой агентуры (детали многолетнего сотрудничества аборигенам знать необязательно), а образованный класс готов прислуживать с величайшей охотой. На войне как на войне. Китай за «Мотор Сич» открывает против Украины военные действия © biz.liga.net/marina lystseva

Интересно: а понимали ли солдаты ваффен-СС «Галиция» — как и ВСУ сегодня — кого именно они защищают (кроме обязательных мантр о «самостийной Украине»)? А защищают они систему личного обогащения, которую пользуют племенные царьки. Сегодня это стремление любой ценой стать вырусью, врагом всего русского — от русского слова до государства, в обмен на материальные преференции.

«Всё будет, все будут говорить на украинском. Следующее поколение всё будет говорить на украинском», — предсказывал в своё время господин Зеленский. И начал, надо отдать ему должное, с себя: как рассказывает пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, когда-то русскоязычный Владимир Александрович уже «совсем редко переходит на русский, только если та сторона тоже знает русский, и если это может уменьшить время коммуникации, чтобы не было перевода, и если это создаёт определённую какую-то теплоту в отношениях».

Но какая истинная «теплота в отношениях» может быть с предателем родного языка своей матери? И чем быстрее мы забудем былое родство с обер-лакеем, тем лучше для всех, в том числе и для него. У официального Киева в почёте другие приоритеты, и находятся они далеко за океаном. Украина хочет помочь США в геополитическом сражении, предоставив свои возможности и территорию как плацдарм для борьбы с Россией. Сколько погибнет при этом холопов — панство волновать не должно. «Ничего личного. Просто позорище»: соцсети о пресс-секретаре украинского президента © Instagram, Iuliia Mendel

Ради того идёт зачистка тыла — от отдельных неблагонадёжных «прорусских» элементов до оппозиционных партий, от независимых ТГ-каналов до неугодных телеканалов. Причём Зеленский особо подчёркивает, что держит вопрос цензуры под особым контролем: «Мы сделали и продолжаем работать над тем, чтобы по этим каналам можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в Youtube чтобы они получили пожизненный бан». Видимо, не существует более насущных проблем в государстве, где — по данным главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили — ежегодно разворовывается 37 миллиардов долларов.

На самом деле между гомерическим воровством правителей и национальным угнетением существует прямая взаимосвязь. Контролируемая коррупция развращает государственных чиновников и является наградой за безоговорочное исполнение наиболее важных приказаний. Внешним силам выгоден украинский правовой нигилизм, если он совпадает с их интересами. А их интересы — вырусь любой ценой.

Брутальное нарушение законов государства (в том числе и в языковой сфере) поощряет силы, которые законы презирают, — как извне, так и внутри. Русофобской политикой Зеленский добился одобрения своих «инициатив» даже со стороны откровенных неонацистов. Например, один из лидеров группировки «Традиции и порядок» Александр Смаглюк заявил: «Наш президент впервые за время существования украинского государства проявляет какую-никакую политическую волю, он пытается отстаивать суверенитет. Наконец его воля направлена на удушение пятой колонны, коллаборантов, разнообразных Медведчуков и их медиаресурсов». И всем наплевать, что это делается противозаконными методами.

Мы уже не говорим о продолжающейся глорификации нацистских преступников и участников Холокоста, ради чего Зеленский предал даже собственные еврейские корни. Из последних примеров: в Тернополе центральный стадион переименовали в честь гауптмана Шухевича. «Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», — откликнулся на скандальное постановление посол Израиля Джоэль Лион, а Центр Симона Визенталя направил мэру Тернополя специальное послание: «…Мы призываем вас пересмотреть это неудачное и абсолютно возмутительное решение и предлагаем почтить украинских праведников мира, которые рисковали своими жизнями для спасения невинных евреев от людей типа Шухевича подобных ему».

Польский город Замосць в знак протеста прервал с Тернополем побратимские отношения, поскольку Шухевич замешан и в массовом убийстве поляков. Мэр Замостья также заявил, что его город отказывается от совместного проекта «Общая история двух городов — Тернополя и Замостья», на который уже был получен специальный грант в 70 тысяч евро. Также отменил свой запланированный визит в Тернополь и посол Польши. Страдания по Шухевичу. Почему Израиль не признает украинской вакцинации

Но кроме Шухевича международная общественность как-то мало обращается внимание, что на Украине в этом году чествуют 100-летие со дня рождения коменданта украинской вспомогательной полиции, участвовавшего в массовом уничтожении евреев и поляков Владимира Щигельского, 130-летие участника Холокоста и Волынской резни Ивана Литвиненко, отметят 110-летие главы нацистской управы в Ровно Ростислава Волошина (подельника убийства 20 тысяч евреев Ровно и тысяч поляков), а заодно отметят юбилей Николая Капустянского — организатора вспомогательной полиции в Киеве, соучастника уничтожения евреев в Киеве.

Зеленский, как обычно в таких случаях, промолчит — предавший родной язык, предаст и убитых предков. Зато засобирался на войну со своими вчерашними согражданами. Возможно в редкие минуты досуга даже вдохновляется песней «Генерал» известной украинской рок-группы «Сокира Перуна», посвящённой памяти коллеги Шухевича — одному из командиров ваффен-СС «Галичина» Павлу Шандруку: «Из стали арийский кулак, Огненная мощь немецкого оружия в белых славянских руках! И первым шел генерал Шандрук под знаменем с руной "Zig". Генерал мы все солдаты твоей армии. Вы отдали жизнь, но дети тех воинов живы! Генерал твой бой не окончен, мы пойдем к горизонту, Чтобы преодолеть неправду, установить арийский закон!».

Таковы они — верные украинские союзники Запада в войне против азиатской Московии. Вот только окончательный порядок в тылу наведут. Намедни в Киевском государственном университете телекоммуникаций с перерезанием красной ленточки открыли женский сортир, так проректор Анатолий Сало посмел на торжественном мероприятии выступить на русском языке. Сам шпрехенфюрер Тарас Креминь озаботился использованием «масковскава языка» на столь важном событии. А вот на английском, согласитесь, было бы куда солидней и по-европейски.

От запуска ракет и строительства авианосцев до пафосного открытия ватерклозета… И весь этот пройденный Украиной путь каким-то сакральным образом связан с непрекращающейся украинизацией. Страшно даже представить, что начнётся — если они забалакают английскою.