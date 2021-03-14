Вечная проблема «отцов и детей» как бы подразумевает, что процесс недопонимания естественный и ничего необычного вокруг не происходит. Однако цифровая революция уравняла отцов и детей, перегородки истончились и вопрос вовсе не в том, кто и что слушает в наушниках.
Вопрос кто и зачем живет, на что тратит время своей единственной жизни, на кого мы оставляем страну и ее свершения. Пример выбросившей на помойку огромные достижения и плоды невероятных трудов нескольких поколений предков Украины — наглядная тому иллюстрация. И если страна не нужна нашим потомкам, то логично заняться своими сиюминутными делами.
Школой государственного управления и предпринимательства Института экономики и управления УРФУ в Екатеринбурге было проведено весьма любопытное исследование — «Новая протестная молодежь: самоидентификация, социальное самочувствие и образ будущего».
Социологи опросили 300 активистов из политических структур «либерального лагеря» — штабов Навального, Либертарианской партии и т.п. Средний возраст респондентов — 22 года, социальное положение — учащиеся основных вузов Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.
Результаты весьма любопытны для понимания российской «либеральной молодежи». Респондентами оказались по преимуществу представители учащейся молодежи, студенты главных вузов трех крупнейших городов Уральского федерального округа — Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Средний возраст — 22 года.
Политический обозреватель и член Общественной палаты Екатеринбурга Евгений Фатеев подводит некоторые итоги данного исследования:
«Во-первых, эти люди готовы сдать страну. В их общественном идеале нет места сильной государственной власти (за нее лишь 2,1%). Им совершенно не нужно «Общество, с которым считаются другие страны» (8,9%). Им совершенно плевать на то, будут ли в прекрасной России будущего сохраняться традиции (4,8%). <…>
Самое главное для этих людей — это построение общества с эффективной рыночной экономикой (63,7%), с развитыми высокими технологиями (63,7%) и высоким уровнем жизни (72,6%). <…>
Какие средства нужно использовать для достижения высокого уровня жизни? Они уверены в том, что для этого не нужно проводить независимую внешнюю политику (8,2%), тем более не нужно укреплять государственность (2,1%). А вот приватизировать крупные предприятия нужно (23,3%).
Еще нужнее увеличение количества выборных должностей во всех властных структурах (50,7%), повышать ответственность власти перед обществом, т.е. перед ними (81,5%) и осуществлять систематическую смену власти (87%)».
Вот, так сказать, и весь секрет благополучия.
Понятно, что в данном случае идет речь лишь о небольшой и весьма специфической части молодежи, но исследования показывают интенсивную деинтеллектуализацию молодого поколения во всём мире.
Например, во Франции нейропсихолог Мишель Демюрже выпустил книгу «Фабрика экранных идиотов», где с горечью констатирует: с 1999 по 2009 год средний IQ молодежи на стыке школы и вуза упал на 3,8 пункта. Продлив эту тенденцию на 100 лет вперед, мы получим падение интеллекта до 62 — фактически, уровня слабоумия.
А исследования мозга школьников начальных классов доказывает истончение коры головного мозга у тех из них, кто проводит с гаджетами порядка семи часов в сутки (толщина коры головного мозга напрямую связана с умственной активностью). В современном обществе глупец перестаёт выделяться на фоне глуповатых современников.
Разумеется, это проблема касается не только Франции, но и России, и Украины, и прочих стран. И я винил бы в том не только неумеренное увлечение гаджетами, но и вполне прагматичную политику правящих классов.
Во-первых, власть изначально желает видеть толпу примитивной, а значит более управляемой. Во-вторых, запрограммированной таким образом толпе самой проще катиться вниз, нежели подниматься наверх. Примитивизация общества используется как способ управления массами — метод, использующий социальную систему в целом, и активно задействующий конкретных исполнителей.
Уже сегодня мы можем наблюдать, что самую большую аудиторию в интернете собирают персонажи, многих из которых вообще с трудом можно назвать людьми разумными.
При этом мы можем сколько угодно потешаться над гламурными дивами, перетатуированными хипстерами, бьюти-блогерами и прочими фриками, но их аудитория исчисляется десятками миллионов людей, которые, похоже, разделяют данные «ценности», подобное представление о «прекрасном», аналогичные взгляды на жизнь.
Появилась массовая привычка к управлению сознанием онлайн. Сейчас даже не о политической технологии, когда какая-нибудь популярная интернет-кухарка вдруг сбрасывает с себя вуальку аполитичности и призывает паству к тем или иным действиями — «вы же знаете, я не политик, но призываю голосовать или выйти на улицу за…» — нужное вписать.
В принципе — в наше время человеческий мозг начал храниться где-то на удаленке.
Зачем помнить, если можно погуглить; зачем знать, если существует Википедия; для чего думать, если подскажут. Мы видим многотысячные марши, которые организовываются анонимными telegram-каналами, или заранее спланированные самоубийства, к которым несчастных подстрекают неведомые анонимы.
Это лишь крохотная часть новых способов контроля за обществом, когда самостоятельной волей личности может управлять некий алгоритм.
Цифровой язык современной молодёжи существует, и он, безусловно, имеет право на жизнь. Но если всё окружающее нашу молодёжь общество примитивизируется, им тоже будет нравиться убогое и примитивное.
Деградация современного искусства — яркая иллюстрация отхода от тонкости восприятия и филигранной техники исполнения настоящих художников к грубому фарсу халтурщиков и торжеству коммерческой рекламы.
Защита от примитивизации — вопрос не частный, типа «нравится — не нравится». Это проблема настойчивого воспитания информационной гигиены — культуры потребления социальных сетей, рекламы, новостей и так далее. Если ребенка мы с детства обучаем гигиене личной, то вопрос гигиены информационной становится проблемой общественной.
Важной частью гигиены мозга является эстетика, понимание красоты. Человеку, понимающего истинную суть прекрасного, будут органически противны наряды на красной дорожке Одесского кинофестиваля, звероподобные рожи неонацистов или вышиванка под пиджак — потому что это уродливо.
Развивать эстетический вкус поколения дело системного образования, то есть внедрения целого комплекса знаний, подразумевающих понимание отечественной истории, архитектуры, живописи… И продуманное умение донести до молодёжи лучшее из вышеперечисленного через альтернативные каналы информации — те же социальные сети.
Феномен Юрия Дудя должен научить нас, наконец, что можно и нужно создавать своих Дудей. Мы же знаем как это делается — успех во многом предсказуем и управляем. Сегодня он управляем силами деструктивными, следовательно, необходимо перехватить повестку дня — работать с уже имеющимися лидерами мнений среди молодёжи и взращивать новых, чтобы донести до их аудитории простейшую мысль: русофобия, неонацизм и ультранационализм — это обычное лоховство. А великое, сильное, общее Отечество — это круто.
Собственным положительным потенциалом обладает даже эстетика контркультуры, и его тоже надо раскрывать (при этом оберегая, например, от наркотизации и асоциальной деятельности майданного типа). Возможно — через внесение дополнительной региональной идентичности, когда энергию молодёжи можно трансформировать в конкретные дела на близкой и понятной ей территории.
Сделать можно всё, если вопросом заниматься системно и без кампанейщины. Вопрос лишь в том, отдаем ли мы сами себе отчёт, что наследование государства это не просто акт смены поколений, но важнейший политический процесс. И чем лучше он продуман и организован, тем больше шансов, что наша собственная жизнь прожита не зря, а наши свершения не выброшены на свалку по указанию неведомого анонима.
Молодёжь замечательна во все времена, и мы хотим, чтобы она была лучше, умнее, добрее нас. Потому ее идеализм и стремление к лучшему необходимо не только приветствовать, но и аккуратно направлять. Иначе получим общество слабоумных эгоистов, виноватых лишь в том, что их родители сами оказались дураками.