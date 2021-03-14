Менее всего я мог бы предположить, что способен к скепсису по отношению к молодёжи и молодёжной субкультуре — ведь в юности я исповедовал всё самое оппозиционное, что было в те годы. Предположение, будто люди старшего возраста могут быть прогрессивней молодёжи, показалось бы мне кощунственным

Вечная проблема «отцов и детей» как бы подразумевает, что процесс недопонимания естественный и ничего необычного вокруг не происходит. Однако цифровая революция уравняла отцов и детей, перегородки истончились и вопрос вовсе не в том, кто и что слушает в наушниках.

Вопрос кто и зачем живет, на что тратит время своей единственной жизни, на кого мы оставляем страну и ее свершения. Пример выбросившей на помойку огромные достижения и плоды невероятных трудов нескольких поколений предков Украины — наглядная тому иллюстрация. И если страна не нужна нашим потомкам, то логично заняться своими сиюминутными делами. «Слуга народа» решила создать молодежное крыло © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Школой государственного управления и предпринимательства Института экономики и управления УРФУ в Екатеринбурге было проведено весьма любопытное исследование — «Новая протестная молодежь: самоидентификация, социальное самочувствие и образ будущего».

Социологи опросили 300 активистов из политических структур «либерального лагеря» — штабов Навального, Либертарианской партии и т.п. Средний возраст респондентов — 22 года, социальное положение — учащиеся основных вузов Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

Результаты весьма любопытны для понимания российской «либеральной молодежи». Респондентами оказались по преимуществу представители учащейся молодежи, студенты главных вузов трех крупнейших городов Уральского федерального округа — Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Средний возраст — 22 года.

Политический обозреватель и член Общественной палаты Екатеринбурга Евгений Фатеев подводит некоторые итоги данного исследования:

«Во-первых, эти люди готовы сдать страну. В их общественном идеале нет места сильной государственной власти (за нее лишь 2,1%). Им совершенно не нужно «Общество, с которым считаются другие страны» (8,9%). Им совершенно плевать на то, будут ли в прекрасной России будущего сохраняться традиции (4,8%). <…>

Самое главное для этих людей — это построение общества с эффективной рыночной экономикой (63,7%), с развитыми высокими технологиями (63,7%) и высоким уровнем жизни (72,6%). <…>

Какие средства нужно использовать для достижения высокого уровня жизни? Они уверены в том, что для этого не нужно проводить независимую внешнюю политику (8,2%), тем более не нужно укреплять государственность (2,1%). А вот приватизировать крупные предприятия нужно (23,3%).

Еще нужнее увеличение количества выборных должностей во всех властных структурах (50,7%), повышать ответственность власти перед обществом, т.е. перед ними (81,5%) и осуществлять систематическую смену власти (87%)».

Белорусский эксперт ответил на вопрос, какие настроения царят среди белорусской молодежи © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Понятно, что в данном случае идет речь лишь о небольшой и весьма специфической части молодежи, но исследования показывают интенсивную деинтеллектуализацию молодого поколения во всём мире.

Например, во Франции нейропсихолог Мишель Демюрже выпустил книгу «Фабрика экранных идиотов», где с горечью констатирует: с 1999 по 2009 год средний IQ молодежи на стыке школы и вуза упал на 3,8 пункта. Продлив эту тенденцию на 100 лет вперед, мы получим падение интеллекта до 62 — фактически, уровня слабоумия.

А исследования мозга школьников начальных классов доказывает истончение коры головного мозга у тех из них, кто проводит с гаджетами порядка семи часов в сутки (толщина коры головного мозга напрямую связана с умственной активностью). В современном обществе глупец перестаёт выделяться на фоне глуповатых современников.

Разумеется, это проблема касается не только Франции, но и России, и Украины, и прочих стран. И я винил бы в том не только неумеренное увлечение гаджетами, но и вполне прагматичную политику правящих классов.

Во-первых, власть изначально желает видеть толпу примитивной, а значит более управляемой. Во-вторых, запрограммированной таким образом толпе самой проще катиться вниз, нежели подниматься наверх. Примитивизация общества используется как способ управления массами — метод, использующий социальную систему в целом, и активно задействующий конкретных исполнителей.

Уже сегодня мы можем наблюдать, что самую большую аудиторию в интернете собирают персонажи, многих из которых вообще с трудом можно назвать людьми разумными.

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Появилась массовая привычка к управлению сознанием онлайн. Сейчас даже не о политической технологии, когда какая-нибудь популярная интернет-кухарка вдруг сбрасывает с себя вуальку аполитичности и призывает паству к тем или иным действиями — «вы же знаете, я не политик, но призываю голосовать или выйти на улицу за…» — нужное вписать.

В принципе — в наше время человеческий мозг начал храниться где-то на удаленке.

Зачем помнить, если можно погуглить; зачем знать, если существует Википедия; для чего думать, если подскажут. Мы видим многотысячные марши, которые организовываются анонимными telegram-каналами, или заранее спланированные самоубийства, к которым несчастных подстрекают неведомые анонимы.

Это лишь крохотная часть новых способов контроля за обществом, когда самостоятельной волей личности может управлять некий алгоритм.

Цифровой язык современной молодёжи существует, и он, безусловно, имеет право на жизнь. Но если всё окружающее нашу молодёжь общество примитивизируется, им тоже будет нравиться убогое и примитивное.

Деградация современного искусства — яркая иллюстрация отхода от тонкости восприятия и филигранной техники исполнения настоящих художников к грубому фарсу халтурщиков и торжеству коммерческой рекламы.

Защита от примитивизации — вопрос не частный, типа «нравится — не нравится». Это проблема настойчивого воспитания информационной гигиены — культуры потребления социальных сетей, рекламы, новостей и так далее. Если ребенка мы с детства обучаем гигиене личной, то вопрос гигиены информационной становится проблемой общественной.

На Украине молодежь придумала новое чудовищное развлечение © Facebook,

Развивать эстетический вкус поколения дело системного образования, то есть внедрения целого комплекса знаний, подразумевающих понимание отечественной истории, архитектуры, живописи… И продуманное умение донести до молодёжи лучшее из вышеперечисленного через альтернативные каналы информации — те же социальные сети.

Феномен Юрия Дудя должен научить нас, наконец, что можно и нужно создавать своих Дудей. Мы же знаем как это делается — успех во многом предсказуем и управляем. Сегодня он управляем силами деструктивными, следовательно, необходимо перехватить повестку дня — работать с уже имеющимися лидерами мнений среди молодёжи и взращивать новых, чтобы донести до их аудитории простейшую мысль: русофобия, неонацизм и ультранационализм — это обычное лоховство. А великое, сильное, общее Отечество — это круто.

Собственным положительным потенциалом обладает даже эстетика контркультуры, и его тоже надо раскрывать (при этом оберегая, например, от наркотизации и асоциальной деятельности майданного типа). Возможно — через внесение дополнительной региональной идентичности, когда энергию молодёжи можно трансформировать в конкретные дела на близкой и понятной ей территории.

Сделать можно всё, если вопросом заниматься системно и без кампанейщины. Вопрос лишь в том, отдаем ли мы сами себе отчёт, что наследование государства это не просто акт смены поколений, но важнейший политический процесс. И чем лучше он продуман и организован, тем больше шансов, что наша собственная жизнь прожита не зря, а наши свершения не выброшены на свалку по указанию неведомого анонима.

Молодёжь замечательна во все времена, и мы хотим, чтобы она была лучше, умнее, добрее нас. Потому ее идеализм и стремление к лучшему необходимо не только приветствовать, но и аккуратно направлять. Иначе получим общество слабоумных эгоистов, виноватых лишь в том, что их родители сами оказались дураками.