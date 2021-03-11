Киевляне на Байкале. Долгая дорога украинцев в Сибири

Украинская община сыграла важную роль в истории земель между Уральскими горами и водами Тихого океана

Остров Ольхон лежит в самом центре огромного сибирского озера Байкал. Расположенный на нем поселок Хужир похож зимой на Клондайк из рассказов Джека Лондона — там холодно, много деревянных построек и дружелюбных лаек, на которых можно прокатиться туристам. Прогуливаясь по заснеженным улицам, я обратил внимание на вывеску «Сувениры с Байкала», потому что она гордо дублировалась на украинском.

Заглянув в лавку, мы пообщались с ее хозяйкой Светланой, которая продает бурятские шаманские бубны и обереги. Как оказалось, среди ее родственников были переехавшие в Сибирь украинцы. Сама Светлана бывала в Киеве, хорошо помнит свои корни и с удовольствием рассказывает о них гостям. По ее словам, жители поселка совершенно спокойно относятся к украинской вывеске, то есть не видят в ней ничего необычного и плохого.

— У нас это совершенно нормально, можете посмотреть сами. Есть надписи на китайском, польском, монгольском, английском, повсюду много бурятского языка. Никаких запрещенных языков в наших краях нет, не было и не будет. Такой проблемы просто не существует, — рассказала нам эта женщина. И было очевидно, что сибирский поселок может на практике поучить современную Украину настоящей европейской демократии. Хотя в нем никогда не ступала нога «мовного омбудсмана». «Закитайщина». Как живут украинцы Дальневосточной Сечи © gorlica.org

Далекая Сибирь переплетена с Украиной множеством человеческих судеб, ведь всего тридцать лет назад они находились в составе единого советского государства. Это видно даже на примере Ольхона, который оставил свой след в украинской политике, потому что у его берегов, возле живописного мыса Хобой, трагически погиб сын бывшего президента Виктора Януковича.

Украинцы сыграли видную роль в изучении Байкала — достаточно сказать, что уроженец Екатеринослава, выдающийся инженер Федор Дриженко возглавлял гидрографическую экспедицию, которая впервые провела полномасштабные исследования самого глубокого в мире озера. Самое большое исследовательское судно Байкала, которое получило название «Глеб Верещагин», было построено на киевском заводе «Ленинская кузня», а «Киевнаучфильм» провел в 1963 году первую в истории киносъёмку его уникальной подводной флоры и фауны. Популярный советский фильм «У озера», который впервые в СССР затронул экологические проблемы на примере Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, тоже не обошелся без украинцев — одним из его героев является украинский художник, раскрывший себя в традиционном бурятском искусстве.

Впрочем, украинский след в Сибири касается не только Байкала. Украинские переселенцы прибывали сюда со времен завоевательного похода атамана Ермака, в отряде которого особо отличился запорожец Никита Пан. Список сибирских святителей состоит из уроженцев Украины более чем наполовину, потому что царское правительство массово отправляло за Уральский Камень выпускников Киево-Могилянской академии, привлекая их к решению различных административных задач. Среди сибирского духовенства было так много украинцев, что они даже повлияли своими вкусами на развитие местной церковной архитектуры, позаимствовав для нее основные элементы украинского барокко. И это до сих пор хорошо заметно на примере храмов Тобольска и Иркутска.

Митрополит Иоанн Максимович, личный приятель гетмана Ивана Мазепы, сделал в Сибири блестящую карьеру и является одним из героев романа «Тобол», написанного современным российским писателем Алексеем Ивановым. Уроженец Чернигова, архимандрит Илларион Лежайский возглавил в 1713 году транссибирскую миссию в Пекине, где местный богдыхан пожаловал его титулом мандарина. Его земляк Иннокентий Кульчицкий, первый епископ Восточной Сибири, выучил в Иркутске монгольский язык, подружился с ламой Лапсаном и оказывал содействие организации первой камчатской экспедиции Витуса Беринга. Среди сибирских епископов той далекой эпохи были даже галичане — например, родившийся на Львовщине митрополит Павел Конюшкевич.

Впрочем, основная масса украинцев попадала в Сибирь совершенно другим путем. Царское правительство ссылало туда каторжников и участников крестьянских восстаний — от лидера гайдамаков Максима Железняка до Устима Кармалюка, получившего от Максима Горького прозвище «украинского Робин Гуда». Его память увековечена в народной песне, которая хорошо известна на Подолье и Поднепровье, но существует и в русской версии:

За Сибирью солнце всходит.

Хлопцы, не зевайте.

Кармалюк панов не любит.

В лес за мной ступайте.

Но еще больше украинских крестьян уходили в Сибирь в поисках земли и свободы. Спасаясь от крепостного гнета, они заселяли территорию так называемого Серого клина, который включал в себя часть Новосибирской области и Алтая, а затем продвигались дальше, в сторону Уссури и Амура. А в советское время Сибирь активно осваивали нефтяники, газовики, шахтеры, лесорубы, инженеры и научные специалисты из Украины, не говоря уже о новой волне заключенных, которые оказались в лагерях после волны репрессий.

В результате многовековых миграций украинцы являются сейчас вторым по численности народом российской Сибири. Согласно данным переписи населения 2010 года, в Сибирском федеральном округе проживает 227 тысяч украинцев, а еще 157 тысяч отмечены в переписи Тюменской области. Представители этой огромной общины участвуют в деятельности многочисленных национально-культурных объединений, подчас играющих в местной жизни достаточно заметную роль. А в сентябре 2015 года в Новосибирске торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко — и это разительно отличалось от реальности постмайдановской Украины, где в это же время массово сносили идеологически неблагонадежные монументы. «Украинская» Камчатка: Дальний Восток и близкие судьбы © РИА Новости, Александр Пирагис | Перейти в фотобанк

Украинский язык на байкальской вывеске не выглядит в свете этой истории чем-то особенно необычным. Профессиональные патриоты любят пофантазировать о дикой восточной орде, которую сдерживают арийские рыцари из «Азова». Но даже в отдаленной Сибири на самом деле живут такие же точно люди, близкие по происхождению и культуре, которые гармонично сосуществуют с русскими, бурятами и прочими обитателями этого огромного многонационального региона.

Их связывают с Украиной прочные родственные связи, которые не так просто разорвать, несмотря на многолетнюю пропаганду ненависти и вражды.