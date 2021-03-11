Украинский кризис, в результате которого Крым в 2014 году вернулся в состав России, а Донбасс завис на полпути на Родину, актуализировал вопрос о принадлежности древних (исконных в полном значении этого слова - откуда Русь пошла) русских земель, как минимум половина которых оказалась Украиной

В российском обществе не сложилось единое мнение по этому поводу. Людей, считающих, что нельзя разбрасываться территориями, политыми кровью предков, тем более не присоединёнными, а изначально русскими, не меньше, чем тех, кто считает, что земли в России много, ценность сегодня представляют люди, причём люди лояльные сформировавшейся в современной России общественно-политической традиции. Дополнительным аргументом для сдержанного отношения к перспективе воссоединения Юго-Западной Руси служит неизбежная огромная ресурсная нагрузка. Население данной территории давно не в состоянии себя прокормить и в ближайшие годы не сможет этого сделать без сотни-другой миллиардов долларов вложений.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

До недавнего времени я считал, что правильно будет опираться на среднюю цифру и считать, что на данный момент на Украине осталось 25-30 миллионов человек. Однако время идёт, украинцев становится меньше, а новые данные, периодически публикуемые отдельными украинскими ведомствами, частными компаниями и общественными объединениями, позволяют более точно определись численность оставшегося в стране населения.

На днях союз мукомолов Украины сообщил, что в январе 2021 года в стране было произведено в 2,5 раза меньше муки, чем в январе 2000 года. Мука — это хлеб (не только хлеб, но хлеб в первую очередь). Хлеб — продукт, потребляемый населением на постоянной основе и в примерно одинаковом количестве. Более того, в условиях падения уровня жизни (а уровень жизни украинцев в 2021 году намного ниже того, который был в 2000 году) хлеба начинают потреблять больше, сокращая потребление других, более дорогих, продуктов. Следовательно, если бы количество населения было бы примерно сопоставимым, то муки произвели бы столько же или больше, чем двадцать лет назад.

В связи с эпидемией ковида и закрытием границ значительное количество гастарбайтеров осталось на родине, не сумев выехать на заработки. Мы не знаем точно, сколько именно, но вряд ли меньше 25% и вряд ли больше половины от традиционно работающих за границей. Надо иметь в виду, что многие не вернулись, предпочитая пережидать пандемию за пределами Украины, а часть вернувшихся всё же регулярно выезжает (как в Россию, так и в Польшу, Чехию, Финляндию). Тем не менее, часть гастарбайтеров всё же осталась дома, а значит, количество проживающих сейчас на Украине её граждан должно быть даже несколько выше, чем в среднем в последние предковидные пару лет.

В 2000 году на Украине числилось чуть более 49 миллионов номинального населения. Можно предположить, что и реальное тогда было близко к этой цифре. Во всяком случае в тот период украинцы не бежали за рубеж массово, так что если неучтёнка эмигрантов и была, то вряд ли больше 1-2 миллионов за десять предшествовавших лет. То есть можем считать, что в 2000 году на Украине проживало 47-48 миллионов реального населения.

Теле-«Дом» с химерами, или Как бороться с привидениями © Facebook, Телеканал Дом

На подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, по оценке украинских властей, проживает от 2,5 до 3 миллионов человек. Эти территории и этих людей Киев благодаря своей безумной политике может потерять уже в ближайшее время, что вновь даст нам 22-23 миллиона реальных жителей.

В то же время рождаемость на Украине за десять лет снизилась на 40%. В 2020 году в стране впервые родилось менее 300 000 человек (293 457). В то же время уровень смертности остаётся почти неизменным и составил в 2020 году 616 835 человек. За год население Украины сократилось более чем на 300 тысяч человек только за счёт негативного баланса рождений и смертей (не считая эмиграции).

При этом надо иметь в виду, что с учётом того, что десять лет назад номинальное население Украины составляло более 45,5 миллиона человек, а реальное вряд ли было меньше 42 миллионов, то сохранение практически неизменного уровня смертности при полутора-двукратном сокращении населения свидетельствует о том, что в реальности, в пересчёте смертей на тысячу человек, смертность резко выросла. И эта тенденция сохраняется, равно как сохраняется и тенденция к сокращению рождаемости. То есть уже через пару лет население Украины будет сокращаться не на 300, а на 400 тысяч ежегодно, без учёта эмиграции. Столь же негативные тенденции и в части младенческой смертности, которая выросла на Украине за последние десять лет в полтора раза.

Нетрудно посчитать, что в ближайшие десять лет только от вымирания Украина потеряет порядка 4-5 миллионов человек. Причём это без учёта кумулятивного эффекта. Если же мы примем во внимание, что население стареет, а медицина деградировала, то можем смело прибавить к потерям ещё миллион. Итого минус 5-6 миллионов в ближайшие десять лет. От 23 миллионов, имеющихся в наличие по оптимистичным подсчётам. Остаётся 17-18 миллионов. При условии, что за десять-то лет ещё 2-3 миллиона не эмигрируют. А они скорее всего эмигрируют.

14-15 миллионов граждан, из которых от половины до 2/3 составят пенсионеры, вряд ли обеспечат даже простое воспроизводство населения при самых благоприятных условиях. Фактически речь идёт о том, что названные Украиной территории бывшего российского Юго-Запада приходят в запустение, и в ближайшем будущем их понадобится заселять заново.

Ищенко: Украинские олигархи боятся, что воссоединение с Россией лишит их собственности © РИА Новости, Нина Зотина

Можем сравнить с российской ситуацией. Несмотря на суперблагоприятные условия и на серьёзную озабоченность властей преодолением демографического кризиса, накладывающиеся друг на друга демографические ямы, возникшие по итогам Гражданской, Великой Отечественной войн и перестройки дают о себе знать, и после выхода в ноль в 2015-2018 годах последние три года в России смертность вновь превышает рождаемость, позитивный же баланс численности населения поддерживается за счёт того, что люди (в том числе и с Украины) бегут не из России, а в Россию.

Украине столь благоприятная ситуация, как в России, в ближайшие годы не угрожает. Даже самое адекватное правительство, прежде чем получит возможность заняться проблемой демографии, должно стабилизировать внутриполитическую ситуацию, создать новую экономику, накопить ресурсы и только потом (а на это потребуется не менее десяти лет, хорошо, если не больше) можно будет заняться рождаемостью. Но к тому времени точка возврата может быть уже пройдена.

Подчеркну, мы говорим о гипотетических благоприятных для Украины обстоятельствах, но кто в здравом уме способен предположить, что они в ближайшем будущем наступят?

Так что ещё чуть-чуть, и украинские патриоты сами эффективно решат проблему деукраинизации Украины путём создания на данной территории условий, не позволяющих украинцам выжить.

В принципе, если патриотам Украины не мешать, то они сами быстро и эффективно решат все проблемы (правда, совсем не так, как они себе представляют). Так что, если перефразировать любимую кричалку украинских патриотов, «Украина может быть или русской, или безлюдной». И это не шутка. История несколько раз подряд подтвердила справедливость данного тезиса. Впрочем, эти, даже разогнав и угробив 40-50 миллионов человек, всё равно ничего не поймут.