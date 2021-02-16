Особенность практически всех цветных революций в том, что под лозунгами социальной справедливости, борьбы с коррупцией, эпохальной битвы за всё «хорошее» против всего «плохого» орудуют откровенные негодяи

Подлость нападающих исподтишка и сразу прячущихся за женщинами (как это было на демонстрациях навальнят в Питере 31 января), подлость зазывавших на митинги детей, подлость профессиональных подстрекателей толпы, подлость угрожающих тем, кто посмел высказать мнение, идущее вразрез с мнением псевдолиберальной тусовки.

На фоне этих событий известный шоумен обращается к затравленному в социальных сетях коллеге с нравоучением, мол, большинство плюющихся — всё равно «люди со светлыми лицами», которые просто хотят перемен: «Это никакого отношения не имеет, никакого — ни к либеральным идеям, ни к России будущего».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Подобная якобы свободомыслящая публика затравила талантливого кинорежиссёра Юрия Быкова, снявшего сериал «Спящие» о пятой колонне в России, и эта же тусовка поддерживала украинский Майдан — например, нацепившая веночек Ксения Собчак проводила время с бандеровцами в захваченной Киевской мэрии.

Вчера тусовка набросилась на Григория Явлинского, который посмел высказать своё мнение о господине Навальном, завтра заклюёт и мужа самой госпожи Собчак — режиссёра Константина Богомолова.

Но вопрос даже не в них, а в самой незаконности январских и февральских массовых акций оппозиции — то есть запрете на их проведение по эпидемиологическим соображениям, ведь пандемия реально продолжается. Из прямого нарушения закона рождаются и ответные меры, например разгоны антикарантинных митингов в Германии или Нидерландах. Как из штурма Капитолия в США (где столько роскошной недвижимости у наших «звёзд») — репрессии против трампистов. Нарушение закона было? Было. Получите и распишитесь.

Так нет же. Лия Ахеджакова в интервью украинскому телеканалу «24» излагает:

«Ярость силовиков переходит в страшную шизофрению, она набирает обороты. Власть боится потерять власть. Выходят интеллигентные люди, с их стороны полное отсутствие агрессии, это поразительно, и против них несутся какие-то бронемашины, какие-то танки…»

Интеллигенты с полным отсутствием агрессии — это те, которые избили парня на Пушкинской площади за плакат против Навального? Или выбили глаз шофёру возле цирка на Цветном бульваре? Или распыляли газ в глаза силовикам — а их, понимаете ли, танками, танками, танками!

ЕС может ввести новые антироссийские санкции из-за Навального © wikipedia.org

Светлолицые хотят сказать, что не понимают этого? Безусловная ложь, потому что данная тактика обкатана в самых разных странах мира, и следящий за окружающими событиями человек (а они люди образованные) не может этого не знать. Значит, сознательно оправдывают подлость? Возможно — в расчёте на дивиденды, либо на лояльность испуганной власти, либо на некую добычу в случае удачного госпереворота.

Однако им стоило бы учитывать, что самозваные «совести нации» — такой же расходный материал революции, как и прочие граждане. Помните, как прогрессивная общественность восхищалась движением Femen — украинскими голыми девицами, которые обличали Путина, Януковича и трясли дохлыми грудями перед телекамерами?

Femen активно участвовали в украинском политическом паноптикуме, пока одного из их лидеров — Евгения Василькевича — не взяла в плотную разработку уже новая «демократическая» власть Майдана. Спасая собственную жизнь, Василькевич сбежал из Украины на Запад и поведал прессе о закулисье разрекламированной майданной «демократии», победы которой столь желают навальнята в России.

«Мне на голову накинули мешок и потащили куда-то волоком по коридору. Как потом оказалось, в гараж. Я думал, волокут убивать. Я орал, пытался зубами разорвать мешок. Потом услышал рядом какой-то скулёж. Понял, что рядом со мной были и другие арестанты, — рассказывает Василькевич о своих муках в застенках "революционеров". — Что меня убьют, я уже не сомневался, и уже думал — быстрей бы. Когда с меня сняли мешок, я увидел, что нахожусь в полутёмном большом гараже, у стены сидит человек, замотанный верёвками, его рот был заклеен скотчем, это он тихонько скулил и пытался пошевелить головой. Кроме него в гараже находилось ещё человек десять, как я понял, тех, кто меня притащил сюда и пытал. Мне сказали: "Смотри, вот так сейчас будет и с тобой". И на моих глазах этому человеку медленно перерезали горло. Это снится мне уже пять лет, очень часто. Жалобный тихий вой. И запах крови. Наконец мне объяснили, в чём я должен сознаться: в том, что я руководитель сепаратистской террористической организации "Народная рада Бессарабии". Я кричал: нет! Я ничего вообще не знаю об этом. Я руководитель движения FEMEN! Всё! Не надо мне впаривать того, чего я не делал. Мне сказали: ты больше не будешь руководителем ничего, а известен будешь как "петух". После чего изнасиловали…»

Сигнал к действию. Февраль вчера и сегодня © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Все разговоры о «политическом кризисе» и «диалоге с протестующими» всего лишь политтехнологический приём введения в диалог с властью не «революционеров», а тех, кто за ними стоит, — ради политического торга и кулуарных договорённостей, рычагом для достижения которых служит управляемая кукловодами толпа.

Цветные революции начинаются под видом борьбы с беззаконием — но, используя беззаконие реальное, сами воцаряются диктатурой беззакония. Скачущие мальцы в Москве — такое же орудие в руках подлецов, как их ровесники в Киеве или Минске, и это вовсе не «другое». Про «другое» рассказывайте тем, кто не видел подобного на Украине и лишь понаслышке знает, до чего скакуны довели своё государство.