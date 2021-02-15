Очертания европейской интеграции и дальнейших реформ становятся всё более причудливыми. Просто уроборос какой-то. Рекомендации серьёзных европейских институций выглядят уже не просто демонстрацией двойных стандартов – к ним все привыкли, и ничего, кроме кривой усмешки, они не вызывают. Нет, это просто шизофрения какая-то

Вот, например, в Европейском парламенте недовольны сайтом «Миротворец». И предлагают его закрыть. Что, серьёзно?

Сайт «Миротворец» существует уже больше шести лет и только недавно начал чем-то смущать наших стратегических партнёров. Кажется, на него попали какие-то европейские политики и журналисты. Что, безусловно, плохо — попахивает неуважением к хозяевам.

Тут даже не стоит указывать, что «деанон» «врагов нации» вполне укладывался в логику современных разборок на Западе. С одной стороны, борцы за что-то безусловно хорошее показывают лица полицейских и заставляют их становиться на колени, а потом полицейские стреляют в борцов боевыми (сознательно не делаю разницы между сторонниками BLM и Трампа: и те, и другие — американцы). Но, в конце концов, что позволено Зевсу, то не позволено быку. Европа (в смысле — не часть света, а мифологический персонаж) подтвердит.

Дело в другом. Не уважающего хозяина слугу наказывают. Самое мягкое — розгами. Не уж-то в Европарламенте не догадываются, что стоит какому-нибудь младшему клерку Госдепа позвонить в украинский МИД и выразить недовольство работой «Миротворца», как сайт исчезнет, а ЕП придётся принимать резолюцию, в которой призывать к большей гуманности, поскольку колесование «Анатолия» Геращенко — это слишком жестоко, вполне можно было ограничиться строгим выговором без занесения?

Депутаты Европарламента разные, допускаю, что не все из них твёрдо знают современные правила транслитерации на латиницу слова «Киев». И если они высказывают робкую обеспокоенность, вместо того чтобы пригрозить санкциями, не так уж они и обеспокоены этим «Миротворцем».

Или вот, говорят, что Украина не очень демократичная страна. Осторожно указывается, что Украина «может подать заявку на вступление в союз при условии, что она придерживается всех копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы, права человека и меньшинств и поддерживает правило закона».

Ну, господа… Тут такое дело — шесть лет назад на Украине произошёл государственный переворот. К власти пришли демократы, которые принесли на многострадальную землю Украины демократию, верховенство права, права человека… Ради этого ведь Майдан случился, нет? Ну, господа, если вас не устраивает полученный результат, то надо пересмотреть политику, которая проводилась раньше.

Опять же повторим, если хотите получить результат, назовите конкретные критерии демократии и пригрозите неминуемыми карами в случае невыполнения. Вот, например, свобода слова…

Ах, да — со свободой слова всё в порядке. ЕС одобрил незаконное закрытие трёх оппозиционных телеканалов. Замечательно вообще — требовать демократии и ликвидации оппозиционных СМИ. Украинцы могут ещё радоваться, что ЕС не требует гуманизма и массовых расстрелов. Потому что гуманизм — понятие абстрактное, а расстрелы — конкретное.

Или вот судебная реформа. Европа требует независимости судов и одновременно поддерживает действия президента, направленные против независимости Конституционного суда. Казалось бы, если Европе нужна независимость судей, тогда нужна и независимость КС. Но нет. ЕС мысли не допускает, что независимый суд хотя бы теоретически может принять соответствующее закону решение, которое ущемляет действия антикоррупционной вертикали.

Кстати, с этой самой вертикалью получается особенно смешно.

С одной стороны, и ЕС, и МВФ выражают восторг по поводу фантастической эффективности НАБУ.

С другой стороны, они же недовольны состоянием борьбы с коррупцией на Украине.

Что-то тут не вяжется. Если НАБУ хорошее, то и борьба с коррупцией должна быть хорошая. Если борьба с коррупцией плохая, то о деятельности НАБУ в лучшем случае не по чему судить.

Это я так, мягко. Потому что на Украине даже школьники знают, что НАБУ занято исключительно шантажом коррупционеров с целью получения неправомерной выгоды, т.е. коррупцией. В отношении главы НАБУ Сытника факт коррупции подтверждён судебным решением. Если НАБУ хорошее, то какие претензии к украинской коррупции?

Нет, ну я понимаю, что во всём виноваты суды, которые не принимают документов, которые представители НАБУ до них не доносят. Допускаю. Но если их сделать настолько независимыми, что они будут принимать решения по звонку из НАБУ, представители НАБУ всё равно не начнут доносить документы. Мы должны поверить, что в ЕС этого не понимают…

В общем, перед Европой не надо ставить выбор между трусами и крестиками. Тут нужна квалифицированная медицинская помощь. Ну и галоперидол, понятно. Не «новичок» же…