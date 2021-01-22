События накануне развивались драматически: пожар вспыхнул около 15 часов дня в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150б, где был нелегально оборудован дом престарелых под пафосным названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которое оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».
Пожилых людей размещали в комнатах, рассчитанных на 1-5 человек, в каждой комнате был телевизор, а возле дома двор с лавочками. Также здесь работал свой повар, постояльцам предлагали пятиразовое диетическое питание (в том числе диабетический стол), регулярный осмотр терапевта и психиатра. Всего проживание престарелого человека обходилось его родственникам около 6 тысяч гривен в месяц.
Хотя учреждение активно рекламировало себя в интернете, однако официально ни в каких реестрах не значилось, и это по каким-то причинам внимания контролирующих органов не привлекало. Само домовладение принадлежит некоему Славику Цолаковичу Акопяну, 29.09.1953 года рождения, на которого оформлено ещё три дома, сейчас в них идёт проверка на предмет организации иных подпольных заведений.
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк сообщает подробности узаконения ранее нелегальных строений, принадлежащих господину Акопяну. «8 июля 2010 года Ленинский районный суд принимает решение об узаконении самостроя площадью 351 кв. м по адресу ул. Нижняя Гиевская, 150. Техпаспорт на самострой выдало КП «Харьковское городское БТИ» 31.03.2010 года. Возможность безопасной эксплуатации подтвердил ХИСИ [Харьковский инженерно-строительный институт] в официальном техническом выводе, — пишет Черняк на своей странице в ФБ. — В этот же день, кстати, этот же суд и эта же судья узаконила еще 427 квадратов по переулку Метростроителей, 25 [еще один дом Цолукяна]… Никто ничего не видит и не знает, и не замечает, пока не случится трагедия. Иногда коррупция убивает в прямом смысле!»
По предварительной информации, причиной пожара могло стать «неосторожное обращение с электроприборами», поскольку в Харькове температура падала в те дни до —20 и жильцы просто были вынуждены подтапливать электроприборами — в полной мере использовать для отопления газ сейчас на Украине чрезвычайно дорого.
Решётки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек). В результате трагедии погибли 15 бабушек и дедушек, ещё пять человек госпитализированы. Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Первыми на помощь старикам пришли их соседи: пациенты из находящегося на той же территории реабилитационного центра для наркозависимых. Молодые ребята выносили на одеялах лежачих людей и выводили остальных; без их помощи жертв было бы ещё больше. А через 15 минут подоспели и пожарные.
Всего площадь пожара составила 100 квадратных метров, и по его факту возбуждёно уголовное дело. Сам Цолукян, а также арендатор дома и администратор «Золотого времени» уже задержаны. Скорее всего, они и будут объявлены полностью ответственными за трагедию и понесут соответствующее наказание.
Но, пожалуй, причины произошедшего куда глубже, о чем необходимо помнить, если мы хотим избежать подобного в будущем. Речь о полном развале системы социальной защиты и массовой коррупции в контролирующих органах. Наша скорбь понятна, уместна, но, возможно, необходимо делать больше, нежели только скорбеть о мёртвых, — помогать живым.
Как вчера в сердцах выразился бывший мэр Харькова Михаил Добкин, «пока некоторые пи….т о том, что были не в курсе, объявляют со скорбными лицами в городе траур, депутаты Партии Шария уже на месте и помогают пострадавшим. Мои искренние соболезнования семьям погибших и полное презрение безликой власти». Значит, были настоящие люди: и те ребята, которые пришли первыми на помощь, и другие, а не только беспомощные крики в соцсетях.
Творить «деятельное добро» призывал нас ещё Лев Толстой, хотя, к сожалению, сейчас в моде совсем иные «тренды» — и «деятельное добро» теряется на фоне агрессивного зла, которое вдобавок сознательно поощряется государством. Здесь каждый решает для себя: оставаться ли ему человеком, или пребывать в дикости.
И если трагическая гибель харьковских стариков всё же высекла из нас настоящее сострадание и желание помочь ещё живым, значит, они ушли не в пустоту. Светлая память.