Сегодня, 22 января, в Харькове объявлен однодневный траур в связи с пожаром в доме престарелых, в котором погибли 15 человек

События накануне развивались драматически: пожар вспыхнул около 15 часов дня в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150б, где был нелегально оборудован дом престарелых под пафосным названием «Золотое время». В рекламе «Золотого времени», которое оперативно обнаружили местные журналисты, желающим предлагалось проживание в «экологически чистом районе Харькова».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Хотя учреждение активно рекламировало себя в интернете, однако официально ни в каких реестрах не значилось, и это по каким-то причинам внимания контролирующих органов не привлекало. Само домовладение принадлежит некоему Славику Цолаковичу Акопяну, 29.09.1953 года рождения, на которого оформлено ещё три дома, сейчас в них идёт проверка на предмет организации иных подпольных заведений.

Дом престарелых в Харькове могли поджечь умышленно — генпрокурор © REUTERS, Игорь Черняк сообщает подробности узаконения ранее нелегальных строений, принадлежащих господину Акопяну. «8 июля 2010 года Ленинский районный суд принимает решение об узаконении самостроя площадью 351 кв. м по адресу ул. Нижняя Гиевская, 150. Техпаспорт на самострой выдало КП «Харьковское городское БТИ» 31.03.2010 года. Возможность безопасной эксплуатации подтвердил ХИСИ [Харьковский инженерно-строительный институт] в официальном техническом выводе, — пишет Черняк на своей странице в ФБ. — В этот же день, кстати, этот же суд и эта же судья узаконила еще 427 квадратов по переулку Метростроителей, 25 [еще один дом Цолукяна]… Никто ничего не видит и не знает, и не замечает, пока не случится трагедия. Иногда коррупция убивает в прямом смысле!»

По предварительной информации, причиной пожара могло стать «неосторожное обращение с электроприборами», поскольку в Харькове температура падала в те дни до —20 и жильцы просто были вынуждены подтапливать электроприборами — в полной мере использовать для отопления газ сейчас на Украине чрезвычайно дорого.

Решётки были установлены на всех окнах двухэтажного здания, и потому во время вспыхнувшего пожара спастись удалось немногим из постояльцев (всего заведение было рассчитано на 30 человек). В результате трагедии погибли 15 бабушек и дедушек, ещё пять человек госпитализированы. Практически сразу происшествие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Пожар в харьковском доме престарелых: полиция задержала подозреваемых © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine/Handout

Всего площадь пожара составила 100 квадратных метров, и по его факту возбуждёно уголовное дело. Сам Цолукян, а также арендатор дома и администратор «Золотого времени» уже задержаны. Скорее всего, они и будут объявлены полностью ответственными за трагедию и понесут соответствующее наказание.

Но, пожалуй, причины произошедшего куда глубже, о чем необходимо помнить, если мы хотим избежать подобного в будущем. Речь о полном развале системы социальной защиты и массовой коррупции в контролирующих органах. Наша скорбь понятна, уместна, но, возможно, необходимо делать больше, нежели только скорбеть о мёртвых, — помогать живым.

Сгоревший дом престарелых в Харькове работал нелегально © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine/Handout Михаил Добкин, «пока некоторые пи….т о том, что были не в курсе, объявляют со скорбными лицами в городе траур, депутаты Партии Шария уже на месте и помогают пострадавшим. Мои искренние соболезнования семьям погибших и полное презрение безликой власти». Значит, были настоящие люди: и те ребята, которые пришли первыми на помощь, и другие, а не только беспомощные крики в соцсетях.

Творить «деятельное добро» призывал нас ещё Лев Толстой, хотя, к сожалению, сейчас в моде совсем иные «тренды» — и «деятельное добро» теряется на фоне агрессивного зла, которое вдобавок сознательно поощряется государством. Здесь каждый решает для себя: оставаться ли ему человеком, или пребывать в дикости.

И если трагическая гибель харьковских стариков всё же высекла из нас настоящее сострадание и желание помочь ещё живым, значит, они ушли не в пустоту. Светлая память.