Во время похорон харьковского городского головы Геннадия Кернеса, на которые пришли более ста тысяч харьковчан, город столкнулся с невиданным потоком ненависти в социальных сетях. Ее изрыгали «свидомые» жители Киева, Львова и других промайданных территорий

Укрохейтеры обзывали харьковчан в социальных сетях «совками», «гомосоветикусами», «желудками на ножках», «рабами, сепарами и космополитами», «колониально-коллаборантской ватой» и так далее (конкретно эти комментарии взяты со страницы экс-нардепа Игоря Мосийчука в Фейсбуке и переведены на русский язык с украинского). Тысячи аналогичных изречений опубликованы на различных страницах в социальных сетях, а портал «Страна.ua» даже посвятил им отдельную статью.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Геннадия Кернеса во вверенном ему харьковчанами городе наглядно и на всю страну показал, насколько лучше справляется русскоязычный (то есть, по их понятиям, «второсортный») Харьков со всеми вызовами сегодняшнего дня, нежели многие национально сознательные территории.

Именно Харьков стал по-настоящему европейским городом (что не раз отмечалось официальными наградами Совета Европы), а не промайданные Киев, Львов и прочие рассадники национализма и бытового мусора. Такого ультрапатриоты согражданам не прощают, поскольку именно себя считают уберменшами.

Нынешняя задача «коллективного Майдана» — доказать, что расцвет Харькова при Кернесе — ошибка, случайность, аномалия, ибо только «настоящие патриоты» могут быть «истинными хозяевами» во всех городах и селах, и лишь под чутким «национальным руководством» эти территории имеют право расцветать.

Харьковчане в день похорон Геннадия Кернеса отдавали должное не его политическим метаниям или сложной биографии, а тому, что он реально сделал для своего города — в эпоху, когда «профессиональные патриоты» уничтожали Украину целыми областями, отраслями промышленности, лесными массивами. Кернес любил свой город, но будут ли так же любить и приумножать созданное им политические наследники?

Геннадий Кернес: по следам моей памяти © Facebook, Геннадий Кернес Павлом Фуксом, в котором можно угадать контуры грядущего управления городом.

Напомню, Павел Фукс — бизнесмен харьковского происхождения, который сколотил свое основное состояние в Москве, однако сейчас, похоже, имеет многочисленные проблемы с российским законом и счел разумным обратить свой заинтересованный взгляд на Украину. В частности, в последние дни жизни Кернеса он частично осуществлял от его имени коммуникацию мэра с родным городом. Неспроста давний соратник Геннадия Адольфовича — Михаил Добкин — в день похорон с горькой иронией сказал журналистам: столько с Кернесом они прошли вместе, а теперь у покойного множество друзей обнаружилось.

Итак, в интервью Павел Фукс несколько раз и настойчиво проводит мысль, что Арсен Аваков в последние годы не являлся недругом Кернеса: «Он [Аваков] мне сказал, что несколько лет назад увидел Кернеса и понял, что худшее наказание из возможных он уже получил». А покушение на Кернеса в 2014 году, дескать, подготовила Россия: «Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб». Мол, и Гена сам так считал, а на Арсена грешил ради хайпа.

Вершиной доказательств явно обиженного на Россию бизнесмена стала фраза: «Когда в него выстрелили, я взял одного парня — бывшего спецназовца, он посмотрел на отчет полиции и сказал, что так стрелять учат в учебниках ГРУ». Верно ли я понял: полистал «отчет» и сказал про «учебник»? Это как: стрелять так, чтобы, убивая, не убить? Или чтобы снести конкретно четыре позвонка, или именно во время утренней пробежки? На кого рассчитан этот детский сад?

А рассчитан он на добрые отношения господина Фукса с министром МВД Аваковым, которого не без оснований считают наиболее сильной харьковской фигурой в действующей власти и будущим негласным хозяином Харькова.

Это пока еще не свершившийся факт, но расположение политических фигур в регионе свидетельствует о наступающих новых временах — если те, кого называют харьковской региональной элитой, не опомнятся и не защитят свою тридцатилетнюю автономию. Этот автономизм имел не только экономические причины («Техас должны грабить техасцы»), но и ментальные — самоощущение Харькова как города вполне самодостаточного («лишь бы нас не трогали»).

Кернес, будучи истинным харьковчанином, посильно старался сохранить свой Харьков от стремительной деградации, которая после Майдана захлестнула всю страну, низводя ее интеллектуальный уровень до сельского базара. Возможно, это была даже не столько осознанная политическая линия, сколько врожденный городской инстинкт самосохранения.

Дмитрий Выдрин: Харьков сыграет особую роль в судьбе славянских народов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но и политики должны учитывать, что Харьков — не свифтовский остров Лапута, который может перелететь на другое место. Его многовековая история, экономика, культура являются порождением географического месторасположения. Не учитывать это так же глупо, как глупы высказывания растыкивающих по другим областям Украины свой бытовой мусор львовян, которые поучают жизни чистый и находящийся в другом конце страны Харьков.

Харьков расположен рядом с границей РФ — до сих пор крупнейшего (после Китая и Германии) торгового партнера Украины, и это факт. И если Аваков, Фукс, прочие депутаты, «активисты» и «элитарии» действительно озабочены судьбой Харькова, то им необходимо подключить все свои возможности для создания и запуска в Харькове режима свободной экономической зоны (СЭЗ). Сейчас некоторые украинские города и регионы активно лоббируют в правительстве подобные проекты, и для первой столицы это тоже вопрос чрезвычайной экономической важности.

Хотите видеть родной город ухоженным и богатым — так не клянитесь попусту в любви к нему, а энергично действуйте на его благо. Тогда, возможно, и вас будут ценить харьковчане. Научитесь, наконец, брать с прибылей, а не воровать с убытков.