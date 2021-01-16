В Киеве опять пошли по пути перераспределения бюджетных средств в пользу иностранного бизнеса с ущербом для интересов государства и профильных госструктур. Или там с него никогда не сворачивали?

На днях стало известно, кто займется закупкой вакцины от COVID-19 для Украины. Несмотря на то, что для ведения подобного рода деятельности в украинской ведомственной системе существует специально созданная профильная государственная компания «Медицинские закупки Украины», этот подряд отдали частной британской фирме «Crown Agents». Она же будет обеспечивать логистику доставки закупленных вакцин в Украину. Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

У «Crown Agents» уже имеется собственная украинская история. Компания фигурировала ранее в контрагентах украинского правительства, и отзывы о ее работе далеко не всегда и отнюдь не во всем только позитивные. Случались даже эпизоды сомнительного с точки зрения исполнительской ответственности и финансовой прозрачности плана, а также инциденты с явными признаками махинаций. Да, и о конкретных результатах судить без каких-либо замечаний, уточнений, разъяснений вряд ли получится.

Занимаясь поставками лекарственных препаратов в Украину «Crown Agents» с завидной регулярностью, чтобы не сказать системностью, срывала сроки поставки, предусмотренные в контрактах. Чаще всего заказчик предпочитал закрывать на эти шалости глаза, однако, несколько раз фирме пришлось искать оправдания для своей недостаточной оперативности.

Немало вопросов можно было бы при желании предъявить и по финансовой дисциплине. Неиспользованные средства, подлежавшие возврату украинской стороне, как правило, надолго зависали на счетах фирмы-исполнителя, нарушая сроки, предусмотренные контрактами. Ну, и, наконец, вишенка на торте: «Crown Agents» явно злоупотреблял поставкой в Украину лекарств, у которых подходил к концу срок годности. Несколько артикулов пришлось заменить, а по двум из них разгорелся такой скандал, что британцам пришлось закупать новые препараты за свой счет.

Финансовые условия деятельности «Сrown Аgents» в Украине в период «первого пришествия» были более чем благоприятные. Не для Украины, для компании. Показателем этого служит хотя бы тот факт, что за свою работу фирма получала весьма солидные 5,5% от суммы контракта, а еще 1,5% добавлялось ей за услуги логистики. В 2015 г., сразу же, как только контракт вступил в действие, Минздрав осуществил стопроцентную предоплату в размере 6,14 млрд. грн., несмотря на то, что ее освоение было предусмотрено в течение двух лет: в 2015 — 2,2 млрд., в 2016 — 3,9. Реально первые поставки от британской компании начались… в апреле 2016 г. «Умершие будут гордиться!» — Запад недоумевает, почему украинские власти отказываются от «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Кому и зачем понадобилась такая финансовая предупредительность и щедрость, история умалчивает. Несмотря на то, что у проводившей в августе 2017 г. аудит работы британцев Счетной палаты Украины возникли вопросы по этому поводу, они так и остались без ответа. Повис в воздухе и вопрос о том, каким образом получилось так, что по состоянию на момент проведения аудита, то есть, восемь месяцев спустя после окончания действия контракта, еще не было поставлено предусмотренных им артикулов на общую сумму в 3,4 млрд. грн., а на счетах фирмы-поставщика оставалось 2,7 млрд.

В отчете, подготовленном Счетной палатой, вообще содержится много интересного. Если даже не сильно вдаваться в тонкости и детали, все равно бросается в глаза, что контракт украинского правительства с фирмой-исполнителем не предусматривал ни особой ответственности, ни хотя бы относительно надежного контроля над течением процесса.

Так, к примеру, отбор кандидатов для осуществления закупок проводился Минздравом без каких-либо критериев, механизмов и даже без документального оформления результатов этой важнейшей процедуры. Перечень препаратов, которые следовало закупать, Минздрав определял по собственному усмотрению, без изучения реальных потребностей медучреждений.

В контракте, как ни странно, не было предусмотрено никакой ответственности поставщика ни за несвоевременную поставку, ни за низкое качество закупленных лекарств, ни за их номенклатуру. Никакого контроля не было и над логистикой. В результате препараты на 12 млн. грн. из-за халатности чиновников Минздрава не были использованы до истечения срока годности; три наименования, закупленные британцами, отсутствовали в контрактах, но заменить их на нужные оказалось невозможно вследствие того, что такая операция не была заложена в договорные обязательства.

В общем, ни особой четкостью, ни обязательностью в исполнении договоренностей этот партнер украинского правительства не отличался, тем не менее, новый жирный контракт от Минздрава достался именно ему. Вряд ли такое развитие событий стало случайностью, вряд ли найдется кто-нибудь, кому не покажется, что от этого решения сильно попахивает чем-то, похожим то ли на лоббизм и злоупотребление служебным положением с целью получения незаконной личной выгоды, то ли на чистую коррупцию. Борьба с COVID-19: в России стартует массовая вакцинация, в Европе изучают побочные эффекты вакцин © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Некоторое количество дополнительного света на всю эту историю удастся пролить, если вспомнить, что для «Crown Agents» резкий взлет активности на украинском рынке начался в 2015 г. До этого компания присутствовала в Украине несколько лет, предоставляя консультационные услуги и занимаясь обучением персонала. Карта, как сказали бы игроки, не просто пошла, а повалила с приходом в Минздрав Александра Квиташвили и, особенно, с периодом, когда во главе ведомства стояла Ульяна Супрун. Именно при этой одиозной даме перераспределение бюджетных средств в пользу иностранных структур заметно возросло, влияние же на ход процесса со стороны государственных органов Украины резко снизилось.

Нынешний министр здравоохранения Максим Степанов, чьи «уши» за версту торчат в истории с привлечением британцев к работе, которой по всем мыслимым и немыслимым правилам должна была заниматься госкомпания «Медицинские закупки Украины», объяснил свое странное решение тем, что «Crown Agents» пользуется «хорошей репутацией». Украина и вакцина: чиновники хитрят, казна пуста, и США не велят © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк, имеющая отношение к сфере, о которой идет речь, с этим тезисом не согласилась. «Не знаю, о какой хорошей репутации «CA» говорил министр МОЗ М.Степанов, но за годы сотрудничества с нами компания отметилась такими условиями сделок: проведение МОЗ стопроцентной предоплаты в долларах, возможность поставки лекарств в сроки не ранее чем через 12-24 месяца после предоплаты, возможность дополнительной пролонгации поставок лекарств еще на 12-18 месяцев, отсутствие четких сроков поставки медикаментов и медицинских изделий».

Обратила внимание депутат и на финансовую сторону вопроса, указав на то, что контракты с британцами не предусматривали ни возможности контроля над расходованием средств госбюджета, ни права Украины защищать в случае необходимости свои права по украинскому законодательству.

Сроки исполнения поставщиком договорных обязательств важны всегда. В данном случае, когда речь идет о вакцине от COVID-19, важность этого элемента неимоверно возрастает. Киев позволяет частной фирме из Лондона манипулировать сроками поставок в диапазоне от года до двух (!). Когда же вакцина поступит в Украину? Похоже, ответ на этот вопрос ни руководство Министерства охраны здоровья, ни власть в целом не заботит. Их приоритет — освоение бюджетных средств, выделенных на борьбу против вируса.

Контракт с «Crown Agents» с этой точки зрения выгоден: британцы требуют стопроцентную предоплату, значит, и «откаты» пойдут сразу же.