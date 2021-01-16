На днях стало известно, кто займется закупкой вакцины от COVID-19 для Украины. Несмотря на то, что для ведения подобного рода деятельности в украинской ведомственной системе существует специально созданная профильная государственная компания «Медицинские закупки Украины», этот подряд отдали частной британской фирме «Crown Agents». Она же будет обеспечивать логистику доставки закупленных вакцин в Украину.
У «Crown Agents» уже имеется собственная украинская история. Компания фигурировала ранее в контрагентах украинского правительства, и отзывы о ее работе далеко не всегда и отнюдь не во всем только позитивные. Случались даже эпизоды сомнительного с точки зрения исполнительской ответственности и финансовой прозрачности плана, а также инциденты с явными признаками махинаций. Да, и о конкретных результатах судить без каких-либо замечаний, уточнений, разъяснений вряд ли получится.
Занимаясь поставками лекарственных препаратов в Украину «Crown Agents» с завидной регулярностью, чтобы не сказать системностью, срывала сроки поставки, предусмотренные в контрактах. Чаще всего заказчик предпочитал закрывать на эти шалости глаза, однако, несколько раз фирме пришлось искать оправдания для своей недостаточной оперативности.
Немало вопросов можно было бы при желании предъявить и по финансовой дисциплине. Неиспользованные средства, подлежавшие возврату украинской стороне, как правило, надолго зависали на счетах фирмы-исполнителя, нарушая сроки, предусмотренные контрактами. Ну, и, наконец, вишенка на торте: «Crown Agents» явно злоупотреблял поставкой в Украину лекарств, у которых подходил к концу срок годности. Несколько артикулов пришлось заменить, а по двум из них разгорелся такой скандал, что британцам пришлось закупать новые препараты за свой счет.
Финансовые условия деятельности «Сrown Аgents» в Украине в период «первого пришествия» были более чем благоприятные. Не для Украины, для компании. Показателем этого служит хотя бы тот факт, что за свою работу фирма получала весьма солидные 5,5% от суммы контракта, а еще 1,5% добавлялось ей за услуги логистики. В 2015 г., сразу же, как только контракт вступил в действие, Минздрав осуществил стопроцентную предоплату в размере 6,14 млрд. грн., несмотря на то, что ее освоение было предусмотрено в течение двух лет: в 2015 — 2,2 млрд., в 2016 — 3,9. Реально первые поставки от британской компании начались… в апреле 2016 г.
Кому и зачем понадобилась такая финансовая предупредительность и щедрость, история умалчивает. Несмотря на то, что у проводившей в августе 2017 г. аудит работы британцев Счетной палаты Украины возникли вопросы по этому поводу, они так и остались без ответа. Повис в воздухе и вопрос о том, каким образом получилось так, что по состоянию на момент проведения аудита, то есть, восемь месяцев спустя после окончания действия контракта, еще не было поставлено предусмотренных им артикулов на общую сумму в 3,4 млрд. грн., а на счетах фирмы-поставщика оставалось 2,7 млрд.
В отчете, подготовленном Счетной палатой, вообще содержится много интересного. Если даже не сильно вдаваться в тонкости и детали, все равно бросается в глаза, что контракт украинского правительства с фирмой-исполнителем не предусматривал ни особой ответственности, ни хотя бы относительно надежного контроля над течением процесса.
Так, к примеру, отбор кандидатов для осуществления закупок проводился Минздравом без каких-либо критериев, механизмов и даже без документального оформления результатов этой важнейшей процедуры. Перечень препаратов, которые следовало закупать, Минздрав определял по собственному усмотрению, без изучения реальных потребностей медучреждений.
В контракте, как ни странно, не было предусмотрено никакой ответственности поставщика ни за несвоевременную поставку, ни за низкое качество закупленных лекарств, ни за их номенклатуру. Никакого контроля не было и над логистикой. В результате препараты на 12 млн. грн. из-за халатности чиновников Минздрава не были использованы до истечения срока годности; три наименования, закупленные британцами, отсутствовали в контрактах, но заменить их на нужные оказалось невозможно вследствие того, что такая операция не была заложена в договорные обязательства.
В общем, ни особой четкостью, ни обязательностью в исполнении договоренностей этот партнер украинского правительства не отличался, тем не менее, новый жирный контракт от Минздрава достался именно ему. Вряд ли такое развитие событий стало случайностью, вряд ли найдется кто-нибудь, кому не покажется, что от этого решения сильно попахивает чем-то, похожим то ли на лоббизм и злоупотребление служебным положением с целью получения незаконной личной выгоды, то ли на чистую коррупцию.
Некоторое количество дополнительного света на всю эту историю удастся пролить, если вспомнить, что для «Crown Agents» резкий взлет активности на украинском рынке начался в 2015 г. До этого компания присутствовала в Украине несколько лет, предоставляя консультационные услуги и занимаясь обучением персонала. Карта, как сказали бы игроки, не просто пошла, а повалила с приходом в Минздрав Александра Квиташвили и, особенно, с периодом, когда во главе ведомства стояла Ульяна Супрун. Именно при этой одиозной даме перераспределение бюджетных средств в пользу иностранных структур заметно возросло, влияние же на ход процесса со стороны государственных органов Украины резко снизилось.
Нынешний министр здравоохранения Максим Степанов, чьи «уши» за версту торчат в истории с привлечением британцев к работе, которой по всем мыслимым и немыслимым правилам должна была заниматься госкомпания «Медицинские закупки Украины», объяснил свое странное решение тем, что «Crown Agents» пользуется «хорошей репутацией».
Депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк, имеющая отношение к сфере, о которой идет речь, с этим тезисом не согласилась. «Не знаю, о какой хорошей репутации «CA» говорил министр МОЗ М.Степанов, но за годы сотрудничества с нами компания отметилась такими условиями сделок: проведение МОЗ стопроцентной предоплаты в долларах, возможность поставки лекарств в сроки не ранее чем через 12-24 месяца после предоплаты, возможность дополнительной пролонгации поставок лекарств еще на 12-18 месяцев, отсутствие четких сроков поставки медикаментов и медицинских изделий».
Обратила внимание депутат и на финансовую сторону вопроса, указав на то, что контракты с британцами не предусматривали ни возможности контроля над расходованием средств госбюджета, ни права Украины защищать в случае необходимости свои права по украинскому законодательству.
Сроки исполнения поставщиком договорных обязательств важны всегда. В данном случае, когда речь идет о вакцине от COVID-19, важность этого элемента неимоверно возрастает. Киев позволяет частной фирме из Лондона манипулировать сроками поставок в диапазоне от года до двух (!). Когда же вакцина поступит в Украину? Похоже, ответ на этот вопрос ни руководство Министерства охраны здоровья, ни власть в целом не заботит. Их приоритет — освоение бюджетных средств, выделенных на борьбу против вируса.
Контракт с «Crown Agents» с этой точки зрения выгоден: британцы требуют стопроцентную предоплату, значит, и «откаты» пойдут сразу же.