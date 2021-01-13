О том, что наш старый Новый год — это удивительный и загадочный праздник, скажет вам любой иностранец. А фанатичный украинский «патриот» заявит, что это проявление «москальщины», «совка» и «русификаторской политики». Возможно, поэтому добрый и абсолютно неформальный праздник становится ещё милей и очаровательней

«Белая гвардия» Булгакова: роман о Рождестве © warhead.su

Нынешние хозяева Украины всеми силами пытаются отпихнуть многовековую историю собственного народа: окатоличить его или впихнуть в новую церковь, готовую перенести празднование Рождества, чтобы быть «вместе со всей Европой». Да и сама Европа уже стремится Рождество именовать максимально нейтрально — holiday season.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В конце концов даже упрямая советская власть поняла, что история дискретна, и была вынуждена вернуть народу классическую гимназию, офицерские погоны, тысячи имен полководцев, ученых, писателей, великое прошлое собственной страны — и таким образом смогла обеспечить воистину великий взлет, потому что нельзя по-настоящему могучему государству существовать вне своего народа.

Мои сверстники «50+» — последнее брежневское поколение; мы являемся артефактом золотой осени советского режима. В свое время мы остро видели недостатки, но помним и хорошее (хотя и среди нас встречаются фанатики того или иного толкования). Мы не настолько стары, чтобы жить исключительно воспоминаниями, и не столь молоды, чтобы нам впаривать укро-патриотическую чушь про «тирана» Брежнева и миллионы пересаженных в ГУЛАГ за «анекдоты про дорогого Леонида Ильича». И разумеется, бреднями о «совковости» новогоднего салата оливье нас не пронять (хотя лично я к этому салату вполне равнодушен).

«Шевченковская» церковь: известнейший храм Рождества Христова на Украине © klasnaocinka.com.ua

И почти сто лет с нами скромный, добрый и неприметный праздник — старый Новый год. Кто-то поднимет рюмочку, кто-то посмотрит ранее пропущенные новогодние программы, а кто-то вообще не обратит внимание на дату — имеет право. Глуп лишь тот, кто в силу рефлекторной национал-истерии задерет лапу на истинно народный праздник, невольно родившийся из отрицания иных революционеров.

Растаяли вчерашние они, исчезнут и сегодняшние «активисты», а праздник останется — потому что народный, потому что добрый, потому что мы его любим.