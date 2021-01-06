С конца XIX века в Европе началась мода на всё восточное (китайское, монгольское, японское). Одновременно родилась азиатофобия. Газеты писали о «жёлтой опасности», о грядущем нашествии нового Атиллы или Чингисхана

В «приличном обществе» непрерывно обсуждали варианты и способы борьбы с миллионными армиями Востока, которые вот-вот бросятся на Старый свет и начнут «мясо белых братьев жарить».

Правда, никто не объяснял, почему именно они должны это сделать и как связать «жёлтую опасность» с тем, что только что небольшой экспедиционный корпус из войск нескольких европейских держав в дребезги разнёс всю военную мощь Китая, подавляя «боксёрское восстание» (и случился такой казус за полвека уже не первый раз). Равно как никто не сообщал трясущейся от страха публике, что Восток далеко не един и, прежде, чем кто-то оттуда сможет угрожать Европе, китайцы должны вырезать монголов, а японцы китайцев (или наоборот).

В конце концов, даже русско-японская (единственная победная для Востока) война произошла за китайские территории.

Зеленский и китайская вакцина. Очередное шоу с участием президента Украины

В ходе Первой и Второй мировых войн азиатские державы также выясняли отношения между собой, да ещё бодро гоняли ослабленных европейских колонизаторов. Единственные государства с населением хоть и не европейским, но от него происходящим (европеоидным), которым грозит «жёлтая опасность» — Австралия и США, так как они находятся в традиционной зоне восточной экспансии — тропической зоне Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — в так называемой зоне риса.

Даже Новая Зеландия азиатов уже не интересует, равно как и материковая территория США.

Первая задача азиатов — создание Великой азиатской сферы сопроцветания, которая объединила бы под гегемонией одного лидера все народы (от Бирмы до Гавайев и от Японии до Австралии).

Вторая задача — подрыв политического и экономического могущества в регионе США и Индии (а раньше — Британской империи), а также закрепление за собой доминирующего положения на рынках Латинской Америки.

Именно таким образом, с наименьшими ресурсными затратами, решаются все проблемы создания замкнутого азиатского политико-экономического кластера, который является естественным конкурентом евро-американского. При этом, если Европой и США Россия традиционно рассматривается как конкурент, которого необходимо максимально обессилить и подчинить своим интересам (но не уничтожить, как думают многие наши люди), то Китай и Япония (как и любой иной потенциальный азиатский гегемон) точно в таком же качестве рассматривают США и любую европейскую державу, которая попытается закрепиться в зоне азиатских южных морей.

Россия же для них естественный союзник, сдерживающий европейскую экспансию и гарантирующий доступность сухопутных торговых путей из Азии в Европу. Фактически наличие нейтральной или благожелательно настроенной в отношении Азии России даёт возможность азиатскому гегемону успешно конкурировать с евро-американской экономикой и не бояться военного вторжения.

Как Турция завоевывает Среднюю Азию через «мягкую силу» © CC0, Pixabay

В Вашингтоне не дети сидят и прекрасно понимают ситуацию. Как я уже писал, американцы осознали, что победить Россию и Китай ни экономическими, ни военными средствами они не способны и концентрируются на том, чтобы создать собственный автаркический политико-экономический кластер, в рамках которого американцы могли бы грабить в своих интересах возможно большее количество экономик, пытаясь взять Россию и Китай измором.

Для решения этой проблемы им необходимо отстоять от России свои позиции в Европе (или хотя бы минимизировать успех Кремля на этом направлении). Аналогичным образом США необходимо минимизировать успехи Китая в Азии.

С Европой им проще — у них с ЕС практически одна цивилизация, к тому же достаточно большое количество восточноевропейских государств смертельно боится Россию и видят в США единственного защитника от возрождённой российской мощи. Поэтому, несмотря на очевидную невыгодность евро-американского экономического сотрудничества, США пока удаётся малой кровью удерживать ЕС в своей сфере влияния.

Если трампо-байденовский конфликт между финансовым и промышленным капиталом не разорвёт Америку как Тузик грелку уже в этом году, Вашингтону в принципе должно хватить ресурсов для удержания Европы в орбите своего влияния в ближайшие три-пять лет (при условии, что он не потерпит катастрофического поражения в других регионах — в частности, в Азии).

Плохо или еще хуже: что ждёт США в 2021 году Байден политику США в отношении Китая не изменит. В регионе АТР у Вашингтона задача многократно более сложная, чем в Европе. Америка давно не располагает достаточной ресурсной привлекательностью для стран региона. В цивилизационном плане она также чужда всем, кроме Австралии.

Китай проигрывает лишь в том, что Япония, Индия, Республика Корея видят в нём экономического конкурента, а также, наряду с другими странами региона, имеют с ним нерешённые территориальные споры.

Однако им близка и понятна сама идея — создание собственного азиатского рынка, который обеспечит азиатскую промышленность минимум миллиардом платежеспособных покупателей, принадлежащих к среднему классу и перевод торгово-экономических отношений с остальным миром на свои (азиатские) условия. Поскольку условия, предлагаемые США, хуже, вероятность выбора странами региона китайского варианта будущего не просто высока, а очень высока.

Воевать с Пекином Вашингтон не может. Не только потому, что Россия ясно дала понять на чьей стороне она готова выступить, но прежде всего потому, что в США прекрасно понимают, что Москва не начнёт ядерную бомбардировку Америки сразу же после нападения последней на Китай. Россия будет призывать к миру, предлагать посреднические услуги и радостно наблюдать, как сгорает в этом конфликте военная мощь США. В идеале Москве и воевать не понадобится — когда США достаточно ослабеют, можно будет просто предъявить ультиматум (сделать предложение, от которого нельзя отказаться).

Одновременный удар по России и Китаю также был бы со стороны США безумием, поскольку не оставлял бы им даже гипотетического шанса уцелеть.

Итак, Вашингтон не может рассчитывать на победу в цивилизационном или экономическом соревновании, но и война для него безумие. Следовательно, Америке надо, чтобы Китай воевал с кем-то другим. Они пытались загнать в подобную ловушку Россию, последовательно принуждая её к войне то с Грузией, то с Украиной, то с Прибалтикой, но выяснилось, что российская власть реагирует на подобные провокации гибко, а народ достаточно верит Путину, чтобы не впадать в истерику по поводу того, что танки опять куда-то не послали.

Польский аналитик: Китай выигрывает международную партию © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

В то же время Вашингтон вряд ли будет стремиться к атаке на бывшую советскую Среднюю Азию. С точки зрения логистики её положение важно, но не уникально (её можно обойти транспортными коридорами). В стратегическом плане она полностью контролируется Россией и Китаем, которые способны совместными усилиями устроить «Украину» (которая должна была стать гирей на ногах России, а стала обременением для США) из любого американского проекта в Средней Азии.

Вашингтон будет пытаться, опираясь на местных националистов и исламскую оппозицию, стравить Россию и Китай в борьбе за первенство в регионе. Однако сделать это будет очень сложно. Дело в том, что китайские границы (в том числе и на северо-западе) устойчивы веками. Иногда бывают незначительные продвижения, иногда аналогичные сокращения, но затем Поднебесная возвращается к своим границам.

Даже в первом тысячелетии нашей эры, в момент наибольшего продвижения, китайцы в Средней Азии не заходили дальше Ташкента. Причём это были оторванные от империи гарнизоны, задачей которых являлась охрана торговых путей. С этой задачей они не справились и остатки были выведены назад в Китай. В целом Поднебесная всегда предпочитала полагаться на то, что важные для неё торговые пути в регионе будет охранять сильный союзник, для которого китайская торговля с Западом также будет материально выгодна.

Россия сегодня как раз и является таким союзником. Причём в Средней Азии, как и в Восточной Европе, давно уже всем подробно и популярно продемонстрировали, что ни Пекин с Москвой, ни Москва с Пекином не станут обострять отношения из-за постсоветских амбициозных ничтожеств. Россия и Китай готовы взять их в компанию и тоже позволить зарабатывать, но вести себя в политическом плане они должны примерно, иначе даже не заметят, как у них начнутся большие проблемы, решить которые в состоянии только Москва и Пекин.

Николай Вавилов: Китай может пойти на более тесный союз с Россией при Байдене © скриншот видео Телеканал Сталинград Гитлер немедленно объявил войну США, рассчитывая на то, что Япония объявит войну СССР и оттянет на себя хотя бы часть советских войск, Токио сохранил нейтралитет на Севере, предпочитая развивать экспансию в традиционном направлении (в зону риса).

Между тем, тогда шла война, в которой СССР был союзником США, а Германия являлась союзницей Японии, занимая в планах Токио примерно то же место (гаранта торговли Азии с Европой и надёжного тыла), которое сегодня в планах Пекина занимает Россия.

Так что, как и 100-150 лет назад, «жёлтая опасность» конечно существует, но это опасность для США. Если же США завтра исчезнут, то можно с одного раза угадать, к кому побегут набиваться в стратегические союзники Япония, Южная Корея, Индия (Тайвань капитулирует сразу). Впрочем, боюсь, что и в этом случае они встретят консолидированную российско-китайскую позицию, а предложения, которые им будут сделаны, будут разительно отличаться в лучшую сторону от всего, что они слышали или рассчитывали услышать от Вашингтона.