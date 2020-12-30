«Слуга народа» старается повторить все то, за что ненавидят его предшественников

Ровно четверть века назад на экраны вышел новогодний мюзикл «Старые песни о главном» — перепевка всенародно любимых хитов, которые исполняли на новый лад звезды российской и украинской эстрады. Он сразу получил культовый статус и открыл собой целую эру новогодних телепроектов, которые обычно снимались в Киеве, потому что так было дешевле, а жители двух бывших советских республик ощущали между собой тесную родовую связь, не разделяя музыкантов на своих и чужих. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Президент Владимир Зеленский является выходцем из музыкального шоу-биза, так что ему прекрасно знаком этот специфический жанр — новые версии старых песен на извечно актуальные для слушателей сюжеты. По иронии судьбы, «слуге народа» приходится заниматься сейчас тем же самым — только не в музыке, а в украинской политике, повторяя давно записанные ходы и фатальные ошибки своих предшественников на посту главы государства. Хотя это явно не предвещает для него никаких положительных результатов.

Это подтвердил указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, который лишает его полномочий на срок в два месяца и расценивается экспертами в качестве попытки «мягкого» конституционного переворота. Зеленский не осмелился распустить Конституционный суд, как того фактически требовали от него иностранные кураторы, и попытался решить вопрос путем полумер, чтобы парализовать работу главного судебного органа страны, несмотря на то что это является прямым нарушением Основного закона Украины.

«Никаких оснований в виде «временного отстранения» Конституция Украины для судьи Конституционного суда Украины просто не предусматривает. Для чего этого делает Зеленский? Очевидно, чтобы заблокировать работу КСУ, запугать всех остальных судей и не дать КСУ рассмотреть конституционные представления, которые сейчас находятся в производстве. Таким образом, не удивляйтесь, почему в нашей стране не исполняется Конституция Украины. Потому что этот пример подает сам гарант Конституции», — описывает эту ситуацию журналист Сергей Гузь.

Все это ровно то, чем занимался в свое время экс-президент Виктор Ющенко, который уволил судью Конституционного суда Сюзанну Станик, а также освободил от должности «в связи с нарушением присяги» заместителя главы Конституционного суда Валерия Пшеничного.

Прибегая к подобным мерам, президент пытался нейтрализовать главный судебный орган, чтобы обеспечить его лояльность во время противостояния с коалицией Партии регионов, социалистов и коммунистов, которое в итоге завершилось роспуском украинского парламента. Однако эти незаконные действия не помогли главному пчеловоду Украины сохранить свою власть на второй президентский срок. Наоборот, неуклюжие попытки играть мускулами, нарушая украинскую Конституцию, продемонстрировали его несостоятельность и политическую трусость, окончательно похоронили героя «оранжевого» майдана. Его рейтинги рухнули, как это происходит сейчас и с рейтингом действующего украинского президента.

«Зеленский — это реинкарнация Ющенко. Он действует как Ющенко, ведет себя как Ющенко и так же беспомощен, как Ющенко. У него даже есть свой Балога в виде Ермака, который точно так же пытается надуть значимость своего беспомощного президента, встраивая его, и себя заодно, в старую коррумпированную систему. Но от 5% рейтинга президента спасают, конечно же, не усилия Ермака, а наличие большой фракции в Раде, и, что еще важнее, отсутствие вменяемой оппозиции. «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Европейская солидарность» — партии с очень узким электоральным полем, ни одна из них не способна взять власть, а больше претендентов на нее и нет. Пока нет. Свято место пусто не бывает», — пишет об этом журналист Вячеслав Чечило.

Однако у Зеленского нет красивого и законного выхода из сложившейся ситуации. Блокируя Конституционный суд, он пытается хоть как-то умилостивить западных кредиторов, которые отказали ему в критически необходимом транше. Они требуют отменить неудобные для них решения КСУ, который посмел оспорить незыблемость внешнего управления Украины — пускай даже из чисто ситуационных соображений. Между тем нехватка кредитных денег от МВФ поставила правительство на грань катастрофы, потому что страна заканчивает год с рекордным дефицитом бюджета. Чтобы найти выход из ситуации, Министерство финансов срочно разместило в декабре облигации внутреннего государственно займа на сумму более чем 100 миллиардов гривен, или почти 4 миллиарда долларов, что также является для Украины печальным историческим достижением. Однако это только усугубляет накопившиеся проблемы, открывая вполне осязаемые перспективы социально-экономической катастрофы.

Страна действительно стоит перед новой фазой острого социального кризиса. С 1 января в Украине в два раза подняли цену на электроэнергию, одновременно сокращая число людей, которые получали субсидии. А начиная с марта эту цену вообще планируют отпустить в свободное рыночное плавание, потому что олигархам хочется увеличивать свою прибыль за счет окончательного разорения нищих сограждан. Растут практически все коммунальные тарифы, которые местами превышают пенсии и зарплаты, а газовые чиновники получают миллионные бонусы и зарплаты под крики о священной борьбе против «Северного потока».

Раздражение ограбленного народа усиливается из-за неопределенной ситуации с вакцинацией против ковида, которая еще раз засвидетельствовала полную внешнюю зависимость государства. Украинский Кабмин торжественно отказывается от китайского оборудования по прямому требованию господ из Госдепа, а потом униженно выпрашивает у китайцев вакцину против ковида, потому что использовать российскую вакцину запретил все тот же Госдеп. Именно в этом заключается «окончательный разрыв с русским миром», о котором вчера в тысяча первый раз объявил глава МИД Кулеба, называя препарат «Спутник V» гибридным оружием коварного агрессора. А между тем депопуляция населения официально установила в стране рекордные темпы и продолжает стремительно ускоряться, о чем предупреждают в аналитических отчетах ведущие специалисты в области демографии. Зеленский превратился в Порошенко — украинский экс-депутат © пресс-служба президента Украины

Тем временем в СНБО собрались легально раздавать националистам оружие, во Львове заводят уголовное дело за шапку с красной звездой, а в Харькове начали расследование против станцевавших под русский шансон курсанток. Все это происходит накануне введения дискриминационного закона, который призван полностью исключить из общественной сферы русский язык — родной для десятков миллионов жителей Украины. Пропагандистские СМИ ведут войну за борщ и против коммунистического Деда Мороза, во Львове приняли решение демонтировать монумент советским солдатам, а государство финансирует массовую глорификацию организаторов и участников Холокоста.

Ситуация накаляется, и президент Зеленский не справится с ней, копируя сомнительные решения неудачников, о которых теперь вспоминают лишь с ненавистью или презрением. А если он не сможет предложить стране что-то новое, отвечая на реальные запросы своих сограждан, политическая песенка президента будет окончательно спета уже в наступающем 2021 году. Это главное, что должен понимать сегодня «слуга народа».