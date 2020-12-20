Министр иностранных дел Украины, Кулеба, жалуется, что Сергей Лавров не хочет с ним общаться. Лавров тоже министр иностранных дел, только российский. При этом у меня язык не повернётся назвать его коллегой Кулебы

Потому, что Лавров — дипломат, а Кулеба — никто и звать его никак. Надо было пользоваться случаем, когда на него обращали внимание, а не сейчас жаловаться. Сейчас поезд ушёл. И, судя по всему ушёл навсегда.

Дело не только в том, что Россия на всех уровнях (президент, правительство, МИД) не видит смысла о чём-то договариваться с Украиной. Всё равно Киев никакие соглашения выполнять не желает. Именно не желает, а не неспособен, как пытаются представить дело украинские руководители.

Можно сколько угодно ссылаться на страшных нацистов. Этот фактор действовал при Порошенко, но Зеленский, на заре своей президентской карьеры, пользовался абсолютной поддержкой населения. Уличные протесты нацистов (если бы они состоялись) он вполне мог парализовать, обратившись к своим сторонникам с призывом выйти на улицы и поддержать власть. Вышли бы, заодно решили бы вопрос и с Билецким, и с Аваковым, и с Ярошем, и с прочими. Летом-осенью 2019 года украинские избиратели готовы были отстаивать Зеленского от кого угодно, не задумываясь. Его выбор они считали своей победой и готовы были разорвать любого, покусившегося на эту победу.

Конечно, эксперты не случайно говорили, что у Зеленского ничего не выйдет. Ещё на этапе предвыборной борьбы было очевидно, что он не понимает всю сложность проблем, стоящих перед страной и глубину своей ответственности. Для него это была просто ещё одна роль.

Но непрофессионализм украинских политиков служит не извинением их импотентности, а отягчающим обстоятельством. Ответственность приходит вместе с властью, независимо от вашего желания или понимания. Наоборот, отсутствие понимания, увеличивает ответственность, ибо, если дурак, так не надо было лезть во власть. Так что нежелание российского руководства впустую тратить время на беседы с клоуном и его командой понятно. Но, повторю, оно вызвано не только проблемой невыполнения уже взятых на себя обязательств, но и нарастающей неадекватностью киевского режима. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Мне уже приходилось сравнивать Украину, в лице её руководства, с девицей, переживающей пубертатный период. Ей хочется внимания противоположного пола, но она не знает, как его добиться, совершая глупые и эпатажные поступки, лишь бы её заметили, о ней говорили. Однако обычно пубертатный период проходит и девочки, как и мальчики, вливаются в нормальную жизнь. Только не в нашем случае. Здесь юношеская гиперсексуальность повредила неокрепший мозг, вызвав необратимые изменения в психике. Теперь мы имеем дело с коллективным психопатом, страдающим от комплекса неполноценности, с включённым защитным механизмом в виде комплекса превосходства. Просто невозможно себе представить, что представители Украины учудят завтра.

Вот, например, вчера СБУ объявила в международный розыск судей Конституционного суда России. Сделала она это потому, что Шевченковский районный суд города Киева отказался в начале декабря утвердить меру пресечения в виде заочного ареста подозреваемых, мотивируя это тем, что нет свидетельств их международного розыска по линии Интерпола. Украинцы напомнили Навальному, чей Крым © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Вроде бы придраться не к чему. Суд указал прокуратуре и спецслужбе на недоработку и те поспешили объявить подозреваемых в международный розыск. Всё бы и было хорошо, если бы не то, в чём собственно СБУ подозревает (обвиняет) судей Конституционного суда России. Ни больше, ни меньше, как в «содействии процессу оккупации Крыма», путём «одобрения договора о присоединении Крыма и Севастополя к РФ».

Я далёк от мысли, вместе с малограмотными интернет-патриотами кричать «Ха-ха! Крым российский! Пусть попробуют отнять!» На самом деле, Украина имеет право на собственное мнение по поводу принадлежности Крыма (как Япония по Курилам, а Аргентина по Фолклендам). Она имеет право эту свою позицию отстаивать перед мировым сообществом, спорить с Россией и может даже возбуждать уголовные дела против российских должностных лиц, которых Украина считает виновными в утрате ею Крыма. Таковы правила международной игры и от этого мы никуда не денемся. Крым останется российским, но Украина может куражиться по этому поводу, пока сама не исчезнет.

Россия, кстати, тоже возбуждает уголовные дела против украинских официальных лиц любых рангов и калибров. Правда, в отличие от Украины, Россия в состоянии хотя бы некоторые из этих уголовных дел довести до реального приговора (некоторые уже сидят, а кое кто обязательно сядет). Но не в этом дело. Нельзя запретить надеяться на чудо ни отдельному человеку, ни целому государству. Если бы Украина возбуждала дела против российских военнослужащих, участвовавших в Крымской кампании 2014 года или против принимавших решение политиков, это было бы бессмысленно, с точки зрения их реализации, но объяснимо. В Госдуме ответили на идею Киева отбить Крым силой © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Киев же умудрился возбудить дела против Конституционных судей. Между тем орган конституционного судопроизводства никак не мог оказать влияние на переход Крыма под власть России. Напомню последовательность шагов:

• референдум о независимости Крыма;

• обращение к России с просьбой о принятии в состав;

• позитивное решение обеих палат российского парламента;

• подписание соответствующего договора и его ратификация.

Как видим в процессе смены Крымом прописки задействованы исполнительная и законодательная власть, но Конституционный суд просто не мог принимать участие в этом процессе, ибо не имел соответствующих полномочий. Как известно, Конституционный суд только рассматривает государственные акты на предмет соответствия Конституции России, а также его заключение требуется при внесении изменений в Конституцию. То есть, КС давал заключение по поводу того, что включение Крыма в состав России не противоречит Конституции России. Должен заметить, что и включение Германии в состав России, буде такая просьба из Берлина поступит, не противоречит Конституции России. Но это не значит, что КС России покушается на суверенитет и территориальную целостность Германии. Его роль абсолютно пассивная. Он не принимает решения о включении или исключении из состава государства какой-либо территории. Он не определяет справедливость или несправедливость действий российского руководства в процессе решения вопроса о присоединении. Его это вообще не касается. Даже международное право КС не трактует. Он только сверяется с Конституцией РФ. «Крым. Отечество. Навсегда». УкрСМИ: Кремль готовился аннексировать Крым еще до Януковича © Скриншот из видео Украина.ру

Дать отрицательное заключение по Крыму КС мог бы только если бы в Конституции было ясно написано либо, что в состав России не могут приниматься вообще никакие территории, кроме уже имеющихся, либо если бы там была статья, запрещающая принимать конкретно Крым, либо, если бы Конституция России запрещала принимать в состав государства территории, ранее принадлежавшие Украине. Ничего подобного в Конституции России нет, что и зафиксировал Конституционный суд, санкционировав изменения раздела Конституции, в котором перечислены субъекты Российской Федерации (раздел был дополнен Крымом и Севастополем). При этом КС России никак не влиял на Конституцию Украины. Он не издавал предписания украинским властям изъять два новых субъекта РФ из соответствующего раздела Конституции Украины. Севастополь и Крым до сих пор записаны там, как украинские регионы. Не было самого события преступления, в котором СБУ обвиняет КС РФ.

Таким образом, предъявляя претензии КС России, СБУ и прокуратура Украины пытаются оказывать влияние на работу одного из высших органов государственной власти России — органа конституционного судопроизводства. Лучшие друзья современных украинцев — США на высшем государственном уровне признали подобное вмешательство актом агрессии. Напомню, что Россию и Китай США обвиняли всего лишь в попытке повлиять на результаты американских выборов.

В данном же случае речь идёт о попытке иностранной спецслужбы присвоить право трактовать российскую Конституцию. То есть, опираясь на данное США определение, Россия может хоть сегодня обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть факт украинкой агрессии. А чтобы простимулировать тех членов Совбеза, которые любят саботировать принятие в отношении Украины любых мер, можно перед обращением, воспользоваться правом на коллективную или индивидуальную самооборону в ответ на вооружённое нападение.

Последнее словосочетание не должно нас смущать. Как уже было сказано, вперёдсмотрящий мировой демократии — США в одностороннем порядке признали вмешательство иностранного государства в работу высших органов государственной власти полным аналогом вооружённого нападения, дающим право на вооружённый же ответ.

Не думаю, что СБУ действительно было озабочено организацией очередной провокации, создающей casus belli. У них шла рутинная работа по возбуждению уголовных дел против всех причастных к переходу Крыма в состав России. Как известно, на Украине сейчас очередной приступ поиска виновных среди собственных политиков, а уж среди российских-то поискать Бог велел.

Идиотский и даже опасный для Украины результат работы её же спецслужбы вызван катастрофическим непрофессионализмом и не менее катастрофическим идиотизмом её чиновничества. За тридцать лет пройден не один полный цикл отрицательного отбора. Мы сегодня имеем дело с худшими из худших, отбросами отбросов.

И о чём с ними можно говорить? Они же элементарных вещей не понимают. Только пузыри пускают изо рта. Таких людей можно жалеть, можно испытывать по отношению к ним брезгливость, можно их просто не замечать, чтобы не портить себе аппетит. Но вести с ними переговоры — значит опускаться на их уровень.

Так что, пусть не обижаются. А впрочем, пусть обижаются, если хотят.