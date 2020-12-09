Годовщина Парижского саммита в «нормандском формате» — хороший повод, чтобы вспомнить, о чем год назад договорились стороны, что из достигнутых договоренностей было выполнено, а что нет. А также кто несет ответственность за то, что большая часть согласованных тогда решений так и осталась на бумаге

Очевидно, что Владимир Зеленский, не обладая на тот момент никаким политическим опытом, ехал в Париж, будучи полон самых радужных надежд.

Незадолго до поездки он объявил, что готов к сотрудничеству с Владимиром Путиным ради достижения мира. Невероятная поддержка во время президентских выборов, по всей вероятности, исказила его представление о собственных возможностях. Я предполагаю, что новоизбранный президент считал, что его оглушительная победа должна стать фактором, который убедит российского коллегу пойти на серьезные уступки и согласиться поменять порядок пунктов в «Минске — 2».

Годовщина Парижских договоренностей: что выполнено и близок ли мир в Донбассе © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Именно поэтому Москва всегда заявляла о невозможности пересмотра этого, да и всех остальных политических пунктов Минских соглашений.

Коммюнике, подписанное по итогам встречи, имело все шансы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки, на которой он застыл при Петре Порошенко. Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата», говорилось в документе. Однако уже на итоговой пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский фактически опроверг это утверждение, заявив, что он и Владимир Путин по-разному смотрят на проблему контроля за границей. То есть это произошло фактически сразу после подписания коммюнике.

Вернувшись в Киев, украинский президент повторил то же самое, заявив во всеуслышание, что он не намерен пересекать «красные линии», обозначенные праворадикалами, протестовавшими во время саммита под окнами президентского офиса.

Германия, Франция и Украина признали, что им нужна война в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк Кравчук не раз и не два заявляли о необходимости пересмотра Минских соглашений и необходимости изъятия из них всех политических обязательств Украины по отношению к Донбассу.

Договоренность о полном прекращении огня была реализована только в июле. До этого украинская делегация упорно отказывалась согласовывать предложения российской стороны, включавшие в себя запрет на разведывательно-диверсионные операции и ответные удары без приказа высшего командования, а также проведение совместного инспектирования на линии соприкосновения.

Но в преддверии местных выборов Киев, чтобы получить дополнительные голоса на Востоке, все же решил принять план Москвы. Перемирие худо-бедно держится и по сей день, хотя периодически украинская артиллерия обстреливает прифронтовую зону.

Частично реализован пункт об обмене насильственно удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до конца 2019 года. Последний обмен прошел чуть менее года назад, но готовить новые республики отказываются до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в выполнении политических пунктов.

Ну а дальше исключительно о невыполненном. Разминирование, разведение сил и средств на трех новых участках, новые КППВ, конституционное закрепление особого статуса, интеграция «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, новые встречи в «нормандском формате» на уровне советников и глав МИД — все это, кроме последнего пункта, Киев отнес к разряду тех самых пресловутых «красных линий».

Представители республик Донбасса впервые выступят в Совбезе ООН — ДНР © dan-news.info

Соответственно, ситуация вновь оказалась подвешенной без малейшей возможности продвинуться в том или ином направлении. Пару дней назад представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что альтернативный план мирного урегулирования Украина представит в январе, отказавшись раскрывать какие-либо детали. Пока все украинские предложения сводились к одному: попыткам снять с себя политические обязательства или изменить их содержание так, чтобы они потеряли первоначальный смысл.

Надо полагать, что новый проект будет скроен по тем же лекалам.

В январе должна пройти инаугурация Джозефа Байдена. В Киеве ожидают, что вступление в должность нового президента США усилит позиции Украины. И у этих надежд есть довольно серьезные основания.

В конце ноября экс-посол Канады на Украине Роман Ващук в рамках прочитанной им лекции об украинских реформах дал Киеву рекомендации, как вести или, наоборот, блокировать мирные переговоры. По его словам, сейчас не надо вообще ни о чем ни с кем договариваться:

«Я был на одном совещании с ключевыми американцами, среди которых были представители команды Байдена. Все эти американцы говорили украинцам: «Подождите еще несколько месяцев, не делайте никаких основополагающих уступок сейчас, потому что политическая ситуация общая глобально может измениться в вашу пользу, и тогда вы сможете уже по-новому калибровать свой подход».



Это объясняет, почему Киев завел в тупик Минский процесс. Ему прямо сказали, что следует подождать момента, пока новая американская администрация не возьмет бразды правления страной в свои руки. Тогда Вашингтон сможет определиться, какую политику избрать на российском направлении, что делать с Украиной и Донбассом — провоцировать новое обострение или сдать Украину Москве в обмен на какие-то более существенные для США вещи.

В общем, вопросы войны и мира будут в скором времени решаться в Вашингтоне. Так что с высокой долей вероятности уже через два-три месяца мы точно узнаем, как американцы представляют себе дальнейшее развитие гражданского конфликта в Донбассе.