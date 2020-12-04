По данным военной разведки Донецкой народной республики, Украина начала стремительно наращивать военную мощь вдоль всей линии фронта

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ перебросили в зону боевых действий не менее 245 единиц тяжелого вооружения.

Если в Киеве действительно вынашивают планы военного наступления, то, как считают в республике, его подготовка может завершиться к февралю. К этому времени можно будет сформировать ударный кулак из живой силы и техники и вновь попытаться силовым способом разрубить донбасский узел.

Февраль подходит еще и потому, что обычно в этом месяце почва подмерзает до состояния, когда по ней, не рискуя увязнуть или застрять, могут передвигаться тяжелые бронемашины: танки, САУ, БМП. Германия, Франция и Украина признали, что им нужна война в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Процесс переброски войск и техники продолжается уже несколько недель. Как сообщают представители ДНР в СЦКК, у линии фронта зафиксировано 142 танка, девять РСЗО «Град», 85 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибра от 100 до 203 миллиметров, семь зенитно-ракетных комплексов «Бук», а также несколько ПТРК.

И, кстати, как и в прежние времена, военные размещают технику возле жилых домов, что нарушает не только Минские соглашения, но и международные конвенции.

Такая активность противоречит заявлениям Владимира Зеленского о необходимости достижения мира любой ценой. Украинский президент ставит себе в заслугу нынешнее перемирие, которое вроде бы продолжается при непрекращающихся обстрелах.

4 декабря в Народной милиции ДНР сообщили о гибели в результате минометного огня двух военнослужащих на линии соприкосновения. Удар был нанесен минами 120 калибра.

Специалисты и эксперты сходятся во мнении, что Киев оказался настолько вдохновлен победами Азербайджана в Нагорном Карабахе, что теперь вновь рассматривает силовой вариант расправы над Донбассом как предельно актуальный.

Надо полагать, командование ВСУ внимательно изучило и анализировало стратегию и тактику Баку в надежде на основе чужого боевого опыта составить формулу собственной победы.

Со стороны действительно кажется возможным повторить военный успех азербайджанской армии. Залогом удачно проведенной военной операции стало многократное технической превосходство вооруженных сил Азербайджана над противником и применение ударных беспилотников.

Высшие чины украинской армии делают заявления о том, что в случае возобновления боевых действий они намерены использовать те же средства. Киев располагает шестью ударными БПЛА «Байрактар ТБ-2» плюс несколькими сотнями высокоточных ракет для них. В следующем году Украина закупит еще 15 таких машин.

Кроме того, Турция приняла решение наладить на Украине производство дронов. Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

Буквально неделю назад в Николаевской области под руководством турецких военспецов проходили учения по полному циклу отработки применения «Байрактара» в условиях боевых действий.

Но турецкие беспилотники — не единственное, что в перспективе сожжет использовать украинская армия в Донбассе. На днях представители Воздушных сил Украины разместили в соцсетях информацию о намерении американцев передать Украине несколько боевых летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Беспилотники, наносящие точные удары с большой высоты, малоуязвимы для систем противовоздушной обороны, которых у республик раз-два и обчелся.

Речь идет о совсем нешуточной угрозе. Часть «Байрактаров» находится на краматорском аэродроме, откуда всего 80 километров до Донецка.

Не так давно командующий ВСУ генерал Руслан Хомчак во всеуслышание объявил, что не видит «чисто военного решения» в Донбассе, поскольку, начав войну в районе, где проживает множество мирных граждан, армия нарушит международное гуманитарное права.

Кроме того, наступательные боевые действия приведут к большим потерями, а еще высока вероятность того, что вмешается Россия.

Хомчак чудом выжил в Иловайском котле и, очень похоже, что он накрепко выучил тот трагический урок, отбивший охоту нести ответственность за безрассудные военные авантюры.

Украинские медиа после этого сообщили, что что глава офиса президента Андрей Ермак посоветовал Владимиру Зеленскому уволить Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана, так как они затягивают подготовку к очередному наступлению в Донбассе. Это может означать, что силовой вариант всерьез рассматривается в Киеве и его подготовка идет с максимальной оперативностью

И все же вовсе не обязательно, что он будет задействован. Украина в этом случае сильно рискует обнаружить в определенный момент на своей территории российских миротворцев, которые войдут с миссией принуждения агрессора к миру. Как уже было в августе 2008 года.