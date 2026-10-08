Удары по мостам в Киеве: эксперт раскрыл, как Россия обрушит логистику ВСУ через Днепр - 08.10.2026 Украина.ру
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Удары по мостам в Киеве: эксперт раскрыл, как Россия обрушит логистику ВСУ через Днепр
Удары по мостам в Киеве: эксперт раскрыл, как Россия обрушит логистику ВСУ через Днепр - 08.10.2026 Украина.ру
Удары по мостам в Киеве: эксперт раскрыл, как Россия обрушит логистику ВСУ через Днепр
Если Южный мост будет выведен из строя, киевский режим попытается перебросить грузы на Московский (Сееврный) мост. Вся военная логистика Украины с правого берега Днепра на левый окажется парализованной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-08T06:40
2026-10-08T06:40
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Ранее Минобороны РФ подтвердило удары беспилотниками по мостам через Днепр в Киеве. В ночь на 1 октября был поражён Южный автожелезнодорожный мост, который использовался для переброски войск и военных грузов в Донбасс. В ночь на 2 октября ВС РФ нанесли удар по Северному (Московскому) автотранспортному мосту, также задействованному в логистике ВСУ.Отвечая на вопрос журналиста о том, чем важен Московский (Северный) мост, собеседник Украина.ру объяснил принцип дублирования магистралей.Анпилогов иронично отметил, что тут работает принцип "Нет гербовой бумаги – пишем на обычной". Т о есть если движение по Южному мосту будет перекрыто, киевский режим перебросит свою логистику на Московский мост, пояснил эксперт.По словам аналитика, это лучше, чем заезжать в город и пытаться прорваться по Метромосту. "Который, как и мост Патона, узкий", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что два магистральных моста — это именно Московский (Северный) и Южный. "Таким образом, вывод из строя Южного и Московского мостов парализует почти всю военную логистику Украины с правого на левый берег Днепра", — уточнил Анпилогов.Он также напомнил, что в столице Украины формально больше мостов, но большинство из них не могут заменить эти две магистрали. "Да, в Киеве формально больше мостов. Но тот же мост Патона давным-давно закрыт, потому что его ремонтировать нужно было", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг конфликта на Украине — в интервью "Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет".
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Удары по мостам в Киеве: эксперт раскрыл, как Россия обрушит логистику ВСУ через Днепр

06:40 08.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Если Южный мост будет выведен из строя, киевский режим попытается перебросить грузы на Московский (Сееврный) мост. Вся военная логистика Украины с правого берега Днепра на левый окажется парализованной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее Минобороны РФ подтвердило удары беспилотниками по мостам через Днепр в Киеве. В ночь на 1 октября был поражён Южный автожелезнодорожный мост, который использовался для переброски войск и военных грузов в Донбасс. В ночь на 2 октября ВС РФ нанесли удар по Северному (Московскому) автотранспортному мосту, также задействованному в логистике ВСУ.
Отвечая на вопрос журналиста о том, чем важен Московский (Северный) мост, собеседник Украина.ру объяснил принцип дублирования магистралей.
Анпилогов иронично отметил, что тут работает принцип "Нет гербовой бумаги – пишем на обычной". Т о есть если движение по Южному мосту будет перекрыто, киевский режим перебросит свою логистику на Московский мост, пояснил эксперт.
По словам аналитика, это лучше, чем заезжать в город и пытаться прорваться по Метромосту. "Который, как и мост Патона, узкий", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что два магистральных моста — это именно Московский (Северный) и Южный. "Таким образом, вывод из строя Южного и Московского мостов парализует почти всю военную логистику Украины с правого на левый берег Днепра", — уточнил Анпилогов.
Он также напомнил, что в столице Украины формально больше мостов, но большинство из них не могут заменить эти две магистрали. "Да, в Киеве формально больше мостов. Но тот же мост Патона давным-давно закрыт, потому что его ремонтировать нужно было", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
Больше про ситуацию вокруг конфликта на Украине — в интервью "Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет".
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