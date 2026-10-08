"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду - 08.10.2026 Украина.ру
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"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду
"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду - 08.10.2026 Украина.ру
"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду
Голливудская актриса Ева Лонгория заявила, что сознательно выбирает одежду украинских дизайнеров
2026-10-08T07:15
2026-10-08T07:15
украина
париж
италия
новости
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Как призналась звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" актриса Ева Лонгория, она носит украинские вещи, так как поддерживает Украину в текущем конфликте. Об этом актриса заявила в коротком интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой.Парфильева спросила Лонгорию о бренде BALYKINA, в наряде которого Лонгория появилась на Неделе моды в Париже в 2025 году. В ответ актриса вспомнила и о другом украинским наряде."Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – заявила Лонгория.Сама Лонгория на Неделе моды в Париже отметила украинский бренд в соцсетях.Тогда для выхода она выбрала черный корсет с открытыми плечами и расширенным низом. Его стоимость на сайте бренда составляла 24780 грн. (около 47,2 тыс. руб. – Ред.) Корсет Лонгория сочетала с длинной шелковой юбкой за 20580 грн. (около 39 тыс. руб. – Ред.). Свой образ актриса не стала перегружать аксессуарами. Она лишь надела несколько массивных колец. Волосы Лонгория распустила, а макияж был преимущественно нюдовым.В соцсетях украинцы тепло восприняли такой поступок звезды. Это один из немногих случаев, когда голливудские звёзды сознательно выбирают одежду украинских брендов: чаще за сознательную поддержку принимают случайные действия звёзд. А подчас в "украинские" наряды записывают одежду, произведённую в других странах.Так, в 2015 году украинские СМИ поспешили сообщить, что популярная голливудская актриса, звезда фильмов "От заката до рассвета", "Фрида" и многих других Сальма Хайек надела вышиванку – традиционную вышитую украинскую сорочку, чтобы поддержать украинцев.Однако позднее оказалось, что вышитая рубаха, в которой Хайек позировала на отдыхе в Италии, на самом деле сделана в Румынии. И на ней румынский узор. Более того, в гардеробе актрисы она появилась до событий на Украине.Впрочем, есть и те голливудские актрисы, которые носят вышиванки сознательно. Среди таких – звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник. Однако Винник – этническая украинка. Она – потом галицких переселенцев в Канаду и до восьми лет говорила на украинском языке.
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украина, париж, италия, новости
Украина, Париж, Италия, Новости

"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду

07:15 08.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / evalongoriaЕва Лонгория
Ева Лонгория - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / evalongoria
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Голливудская актриса Ева Лонгория заявила, что сознательно выбирает одежду украинских дизайнеров
Как призналась звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" актриса Ева Лонгория, она носит украинские вещи, так как поддерживает Украину в текущем конфликте. Об этом актриса заявила в коротком интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой.
Парфильева спросила Лонгорию о бренде BALYKINA, в наряде которого Лонгория появилась на Неделе моды в Париже в 2025 году. В ответ актриса вспомнила и о другом украинским наряде.
"Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – заявила Лонгория.
Сама Лонгория на Неделе моды в Париже отметила украинский бренд в соцсетях.
Тогда для выхода она выбрала черный корсет с открытыми плечами и расширенным низом. Его стоимость на сайте бренда составляла 24780 грн. (около 47,2 тыс. руб. – Ред.) Корсет Лонгория сочетала с длинной шелковой юбкой за 20580 грн. (около 39 тыс. руб. – Ред.). Свой образ актриса не стала перегружать аксессуарами. Она лишь надела несколько массивных колец. Волосы Лонгория распустила, а макияж был преимущественно нюдовым.
В соцсетях украинцы тепло восприняли такой поступок звезды. Это один из немногих случаев, когда голливудские звёзды сознательно выбирают одежду украинских брендов: чаще за сознательную поддержку принимают случайные действия звёзд. А подчас в "украинские" наряды записывают одежду, произведённую в других странах.
Так, в 2015 году украинские СМИ поспешили сообщить, что популярная голливудская актриса, звезда фильмов "От заката до рассвета", "Фрида" и многих других Сальма Хайек надела вышиванку – традиционную вышитую украинскую сорочку, чтобы поддержать украинцев.
Однако позднее оказалось, что вышитая рубаха, в которой Хайек позировала на отдыхе в Италии, на самом деле сделана в Румынии. И на ней румынский узор. Более того, в гардеробе актрисы она появилась до событий на Украине.
Впрочем, есть и те голливудские актрисы, которые носят вышиванки сознательно. Среди таких – звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник. Однако Винник – этническая украинка. Она – потом галицких переселенцев в Канаду и до восьми лет говорила на украинском языке.
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