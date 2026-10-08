https://ukraina.ru/20261008/otchayannaya-domokhozyayka-rasskazala-zachem-nosit-ukrainskuyu-odezhdu-1083668211.html
"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду
"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду - 08.10.2026 Украина.ру
"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду
Голливудская актриса Ева Лонгория заявила, что сознательно выбирает одежду украинских дизайнеров
2026-10-08T07:15
2026-10-08T07:15
2026-10-08T07:15
украина
париж
италия
новости
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Как призналась звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" актриса Ева Лонгория, она носит украинские вещи, так как поддерживает Украину в текущем конфликте. Об этом актриса заявила в коротком интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой.Парфильева спросила Лонгорию о бренде BALYKINA, в наряде которого Лонгория появилась на Неделе моды в Париже в 2025 году. В ответ актриса вспомнила и о другом украинским наряде."Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – заявила Лонгория.Сама Лонгория на Неделе моды в Париже отметила украинский бренд в соцсетях.Тогда для выхода она выбрала черный корсет с открытыми плечами и расширенным низом. Его стоимость на сайте бренда составляла 24780 грн. (около 47,2 тыс. руб. – Ред.) Корсет Лонгория сочетала с длинной шелковой юбкой за 20580 грн. (около 39 тыс. руб. – Ред.). Свой образ актриса не стала перегружать аксессуарами. Она лишь надела несколько массивных колец. Волосы Лонгория распустила, а макияж был преимущественно нюдовым.В соцсетях украинцы тепло восприняли такой поступок звезды. Это один из немногих случаев, когда голливудские звёзды сознательно выбирают одежду украинских брендов: чаще за сознательную поддержку принимают случайные действия звёзд. А подчас в "украинские" наряды записывают одежду, произведённую в других странах.Так, в 2015 году украинские СМИ поспешили сообщить, что популярная голливудская актриса, звезда фильмов "От заката до рассвета", "Фрида" и многих других Сальма Хайек надела вышиванку – традиционную вышитую украинскую сорочку, чтобы поддержать украинцев.Однако позднее оказалось, что вышитая рубаха, в которой Хайек позировала на отдыхе в Италии, на самом деле сделана в Румынии. И на ней румынский узор. Более того, в гардеробе актрисы она появилась до событий на Украине.Впрочем, есть и те голливудские актрисы, которые носят вышиванки сознательно. Среди таких – звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник. Однако Винник – этническая украинка. Она – потом галицких переселенцев в Канаду и до восьми лет говорила на украинском языке.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, париж, италия, новости
"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду
Голливудская актриса Ева Лонгория заявила, что сознательно выбирает одежду украинских дизайнеров
Как призналась звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" актриса Ева Лонгория, она носит украинские вещи, так как поддерживает Украину в текущем конфликте. Об этом актриса заявила в коротком интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой.
Парфильева спросила Лонгорию о бренде BALYKINA, в наряде которого Лонгория появилась на Неделе моды в Париже в 2025 году. В ответ актриса вспомнила и о другом украинским наряде.
"Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – заявила Лонгория.
Сама Лонгория на Неделе моды в Париже отметила украинский бренд в соцсетях.
Тогда для выхода она выбрала черный корсет с открытыми плечами и расширенным низом. Его стоимость на сайте бренда составляла 24780 грн. (около 47,2 тыс. руб. – Ред.) Корсет Лонгория сочетала с длинной шелковой юбкой за 20580 грн. (около 39 тыс. руб. – Ред.). Свой образ актриса не стала перегружать аксессуарами. Она лишь надела несколько массивных колец. Волосы Лонгория распустила, а макияж был преимущественно нюдовым.
В соцсетях украинцы тепло восприняли такой поступок звезды. Это один из немногих случаев, когда голливудские звёзды сознательно выбирают одежду украинских брендов: чаще за сознательную поддержку принимают случайные действия звёзд. А подчас в "украинские" наряды записывают одежду, произведённую в других странах.
Так, в 2015 году украинские СМИ поспешили сообщить, что популярная голливудская актриса, звезда фильмов "От заката до рассвета", "Фрида" и многих других Сальма Хайек надела вышиванку – традиционную вышитую украинскую сорочку, чтобы поддержать украинцев.
Однако позднее оказалось, что вышитая рубаха, в которой Хайек позировала на отдыхе в Италии, на самом деле сделана в Румынии. И на ней румынский узор. Более того, в гардеробе актрисы она появилась до событий на Украине.
Впрочем, есть и те голливудские актрисы, которые носят вышиванки сознательно. Среди таких – звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник. Однако Винник – этническая украинка. Она – потом галицких переселенцев в Канаду и до восьми лет говорила на украинском языке.